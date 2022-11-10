РУС
Новости
5 808 37

Вместо Путина РФ на G20 будет представлять Лавров в онлайн-формате

лавров

Российский президент Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, передает Цензор.НЕТ.

"Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран Большой двадцатки на Бали на следующей неделе… Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присоединится к одной из встреч виртуально", - заявил чиновник.

Кроме того, такую ​​информацию подтвердили в российском посольстве в Индонезии.

Начальник протокола посольства Юлия Томская сообщила, что Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Томская добавила, что Путин еще решает, присоединится ли он к одной из встреч виртуально.

Читайте также: МИД о словах Лаврова о переговорах: Единственным предложением должен быть вывод войск

Автор: 

G20 (300) Лавров Сергей (2350) путин владимир (31964)
Топ комментарии
+16
грустная лошадь має бути на іподромі або в конюшні
показать весь комментарий
10.11.2022 08:15 Ответить
+16
Стало быть Путина стыдятся показывать миру даже в онлайн-режиме. Ну-ну.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:23 Ответить
+11
Хоч Лавров буде в онлайн-форматі, але все одно потрібно сіно хоч в онлайн-форматі
показать весь комментарий
10.11.2022 08:17 Ответить
грустная лошадь має бути на іподромі або в конюшні
показать весь комментарий
10.11.2022 08:15 Ответить
На скотобійні
показать весь комментарий
10.11.2022 08:35 Ответить
Видно деду совсем не хорошо!
показать весь комментарий
10.11.2022 09:37 Ответить
мля-це ж форум ж20 а не виставка старих коней
показать весь комментарий
10.11.2022 10:04 Ответить
Если владимир путин решит лично принять участие в саммите G20, то нельзя исключать атаку истребителей, например, с авиабазы на юге Кореи, так как она находится недалеко от Индонезии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман
кабай очканул
коби́л - самиця свійського коня

Ордер на арест путина и трибунал для преступников. так мир будет судить рефе
показать весь комментарий
10.11.2022 12:01 Ответить
Хоч Лавров буде в онлайн-форматі, але все одно потрібно сіно хоч в онлайн-форматі
показать весь комментарий
10.11.2022 08:17 Ответить
Сцикуни з ядерним пісюном.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:17 Ответить
А якже руку пожать, погоготати. Бо віртуально Коняра тільки посилає на старотатарському. Це лаптевський спосіб принизити рівень зустрічі. Бо вольдемар в черговий раз засцяв. з бункера не показує носа.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:18 Ответить
Пусть только намордник оденет чтобы не испугать участников саммита .
показать весь комментарий
10.11.2022 08:18 Ответить
Сідла не буде видно? )))
показать весь комментарий
10.11.2022 08:20 Ответить
Знову буде мичати про "Мі гатови к перегаворам на существующіх условіях, а вот києвскій рєжім не хочєт. Ми даже жєст добрай волі сдєлалі с Хєрсона, а ані такіє плахіє не хатят с намі гаваріть"
показать весь комментарий
10.11.2022 08:21 Ответить
100% буде смердіти, що рашка жертва і повсюди люта русофобія
показать весь комментарий
10.11.2022 08:32 Ответить
Стало быть Путина стыдятся показывать миру даже в онлайн-режиме. Ну-ну.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:23 Ответить
сцють...мабуть там чергове ботоксне перетворення невдало провели.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:35 Ответить
або ж атавізм

показать весь комментарий
10.11.2022 08:38 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 08:23 Ответить
***** вже навіть онлайн сситься показатись
показать весь комментарий
10.11.2022 08:27 Ответить
Может Х-ло уже "все" ?
А двойники не знают всего что настоящий
показать весь комментарий
10.11.2022 08:34 Ответить
Знову щось *********** на кшалт бойових нацистських комарів і т. п.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:28 Ответить
Лошадь поедет а Х-ло в онлайн формате
показать весь комментарий
10.11.2022 08:30 Ответить
це навіть не позор для паРаші, це якось по другому називається.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:32 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 08:45 Ответить
Бліда бункерна гнида боїться, що увесь світ буде його тикати носом у власне лайно, як серливого кота. Так що, лайно ***** буде показово жерти сумний старий кінь.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:44 Ответить
Буде про бойових комарів розповідати.
А товарищ Сі буде це слухати.
Прикольно....
показать весь комментарий
10.11.2022 08:47 Ответить
африканську парадну піццу на шию не забудь вдягнути, мерин фуєв.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:58 Ответить
А-ха-ха! Кавалерию пустили в атаку! Боевая лошадь будет фыркать по скайпу
показать весь комментарий
10.11.2022 09:35 Ответить
от *************** сцыкло ****.................лавропони снова будет мекать..........машку захарову посылайте ,хоть экзотический член попробует.................свинособачьи ****** ****..........................................
показать весь комментарий
10.11.2022 09:37 Ответить
Кобыла Будулая,это серьезное оружие рабZeянского Концлагеря путлера....🦍🦍🦍😆🤣
показать весь комментарий
10.11.2022 09:37 Ответить
Ну правильно Калантарян(Лавров ) -член ТКК(Тайной Канцелярии Кремля) вместе с Мишустянами (по матери),Ушаков=Ушакнами и др.. а Путин кто? Его даже жена не узнавала.Поэтому они сейчас вместе с Украино и пол Одэрбэджана хотят отхапать.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:49 Ответить
Боевые комары 2.0, опять будут дичь втирать, от которой уши вянут у всех людей с айкью выше 60.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:56 Ответить
Прикольно - когда говорили "не поедет, а вместо него будет Лавров", по идее, имелось в виду лично будет Лавров. А если онлайн-формат, то почему онлайн путяра выступить не может ? Это уже не "не поедет" по каким-либо причинам (безопасность, ещё что-то), это уже "зачмырили и оно сидит, плачет и дуется на всех".

У меня только вопрос : а зачем русским президент, который отказывается выполнять свои функции представителя государства на международной арене ? Это же не какая-то там рядовая заседачка Всемирного почтового союза - это же встреча 20 самых экономически крупных стран мира. Если не там, то где ты свою россию представлять должен ? Тем более, когда необходимо прорывать блокаду и изоляцию . . . Тогда иди на пенсию, если не хочешь работать . . .
Надеюсь, русские элиты тоже это понимают, хотя и боятся сказать пока что.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:47 Ответить
Ну лаврухе не в первой люли огребать да на смех свою недострану выставлять....
показать весь комментарий
10.11.2022 11:05 Ответить
А он-лайн овес прилагается? Все цапы бздят уже показываться на людях, бо отхватят
показать весь комментарий
10.11.2022 12:08 Ответить
Навіщо їхати, витрачати час і гроші, якщо і так зрозуміло, що всім по)(уй на )( уйла, Лаврова і парашу загалом...
показать весь комментарий
10.11.2022 23:43 Ответить
 
 