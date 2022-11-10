Вместо Путина РФ на G20 будет представлять Лавров в онлайн-формате
Российский президент Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, передает Цензор.НЕТ.
"Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран Большой двадцатки на Бали на следующей неделе… Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присоединится к одной из встреч виртуально", - заявил чиновник.
Кроме того, такую информацию подтвердили в российском посольстве в Индонезии.
Начальник протокола посольства Юлия Томская сообщила, что Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Томская добавила, что Путин еще решает, присоединится ли он к одной из встреч виртуально.
кабай очканул
коби́л - самиця свійського коня
Ордер на арест путина и трибунал для преступников. так мир будет судить рефе
А двойники не знают всего что настоящий
А товарищ Сі буде це слухати.
Прикольно....
У меня только вопрос : а зачем русским президент, который отказывается выполнять свои функции представителя государства на международной арене ? Это же не какая-то там рядовая заседачка Всемирного почтового союза - это же встреча 20 самых экономически крупных стран мира. Если не там, то где ты свою россию представлять должен ? Тем более, когда необходимо прорывать блокаду и изоляцию . . . Тогда иди на пенсию, если не хочешь работать . . .
Надеюсь, русские элиты тоже это понимают, хотя и боятся сказать пока что.