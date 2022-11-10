Замість Путіна РФ на G20 представлятиме Лавров в онлайн-форматі
Російський президент Володимир Путін не приїде на саміт G20 на Балі. Росію в онлайн-форматі представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря міністра-координатора з морських та інвестиційних питань Індонезії Джоді Махарді, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Росії Володимир Путін не буде присутній на зустрічі лідерів країн Великої двадцятки на Балі наступного тижня… Путіна представлятиме міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який має приєднатися до однієї із зустрічей віртуально", - заявив чиновник.
Крім того, таку інформацію в коментарі CNN підтвердили в російському посольстві в Індонезії.
Начальниця протоколу посольства Юлія Томська повідомила, що Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Томська додала, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей віртуально.
кабай очканул
коби́л - самиця свійського коня
Ордер на арест путина и трибунал для преступников. так мир будет судить рефе
А двойники не знают всего что настоящий
А товарищ Сі буде це слухати.
Прикольно....
У меня только вопрос : а зачем русским президент, который отказывается выполнять свои функции представителя государства на международной арене ? Это же не какая-то там рядовая заседачка Всемирного почтового союза - это же встреча 20 самых экономически крупных стран мира. Если не там, то где ты свою россию представлять должен ? Тем более, когда необходимо прорывать блокаду и изоляцию . . . Тогда иди на пенсию, если не хочешь работать . . .
Надеюсь, русские элиты тоже это понимают, хотя и боятся сказать пока что.