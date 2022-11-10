Замість Путіна РФ на G20 представлятиме Лавров в онлайн-форматі

Російський президент Володимир Путін не приїде на саміт G20 на Балі. Росію в онлайн-форматі представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря міністра-координатора з морських та інвестиційних питань Індонезії Джоді Махарді, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін не буде присутній на зустрічі лідерів країн Великої двадцятки на Балі наступного тижня… Путіна представлятиме міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який має приєднатися до однієї із зустрічей віртуально", - заявив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вирішив не їхати на саміт G20, – ЗМІ

Крім того, таку інформацію в коментарі CNN підтвердили в російському посольстві в Індонезії.

Начальниця протоколу посольства Юлія Томська повідомила, що Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Томська додала, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей віртуально.