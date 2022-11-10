УКР
Новини
Замість Путіна РФ на G20 представлятиме Лавров в онлайн-форматі

Російський президент Володимир Путін не приїде на саміт G20 на Балі. Росію в онлайн-форматі представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про це пише Reuters із посиланням на прессекретаря міністра-координатора з морських та інвестиційних питань Індонезії Джоді Махарді, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Росії Володимир Путін не буде присутній на зустрічі лідерів країн Великої двадцятки на Балі наступного тижня… Путіна представлятиме міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який має приєднатися до однієї із зустрічей віртуально", - заявив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вирішив не їхати на саміт G20, – ЗМІ

Крім того, таку інформацію в коментарі CNN підтвердили в російському посольстві в Індонезії.

Начальниця протоколу посольства Юлія Томська повідомила, що Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 

Томська додала, що Путін ще вирішує, чи приєднається він до однієї із зустрічей віртуально.

G20 (323) Лавров Сергій (1636) путін володимир (24601)
грустная лошадь має бути на іподромі або в конюшні
10.11.2022 08:15 Відповісти
Стало быть Путина стыдятся показывать миру даже в онлайн-режиме. Ну-ну.
10.11.2022 08:23 Відповісти
Хоч Лавров буде в онлайн-форматі, але все одно потрібно сіно хоч в онлайн-форматі
10.11.2022 08:17 Відповісти
10.11.2022 08:15 Відповісти
На скотобійні
показати весь коментар
10.11.2022 08:35 Відповісти
Видно деду совсем не хорошо!
показати весь коментар
10.11.2022 09:37 Відповісти
мля-це ж форум ж20 а не виставка старих коней
показати весь коментар
10.11.2022 10:04 Відповісти
Если владимир путин решит лично принять участие в саммите G20, то нельзя исключать атаку истребителей, например, с авиабазы на юге Кореи, так как она находится недалеко от Индонезии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман
кабай очканул
коби́л - самиця свійського коня

Ордер на арест путина и трибунал для преступников. так мир будет судить рефе
показати весь коментар
10.11.2022 12:01 Відповісти
10.11.2022 08:17 Відповісти
Сцикуни з ядерним пісюном.
показати весь коментар
10.11.2022 08:17 Відповісти
А якже руку пожать, погоготати. Бо віртуально Коняра тільки посилає на старотатарському. Це лаптевський спосіб принизити рівень зустрічі. Бо вольдемар в черговий раз засцяв. з бункера не показує носа.
показати весь коментар
10.11.2022 08:18 Відповісти
Пусть только намордник оденет чтобы не испугать участников саммита .
показати весь коментар
10.11.2022 08:18 Відповісти
Сідла не буде видно? )))
показати весь коментар
10.11.2022 08:20 Відповісти
Знову буде мичати про "Мі гатови к перегаворам на существующіх условіях, а вот києвскій рєжім не хочєт. Ми даже жєст добрай волі сдєлалі с Хєрсона, а ані такіє плахіє не хатят с намі гаваріть"
показати весь коментар
10.11.2022 08:21 Відповісти
100% буде смердіти, що рашка жертва і повсюди люта русофобія
показати весь коментар
10.11.2022 08:32 Відповісти
10.11.2022 08:23 Відповісти
сцють...мабуть там чергове ботоксне перетворення невдало провели.
показати весь коментар
10.11.2022 08:35 Відповісти
або ж атавізм

показати весь коментар
10.11.2022 08:38 Відповісти
10.11.2022 08:23 Відповісти
***** вже навіть онлайн сситься показатись
показати весь коментар
10.11.2022 08:27 Відповісти
Может Х-ло уже "все" ?
А двойники не знают всего что настоящий
показати весь коментар
10.11.2022 08:34 Відповісти
Знову щось *********** на кшалт бойових нацистських комарів і т. п.
показати весь коментар
10.11.2022 08:28 Відповісти
Лошадь поедет а Х-ло в онлайн формате
показати весь коментар
10.11.2022 08:30 Відповісти
це навіть не позор для паРаші, це якось по другому називається.
показати весь коментар
10.11.2022 08:32 Відповісти
10.11.2022 08:45 Відповісти
Бліда бункерна гнида боїться, що увесь світ буде його тикати носом у власне лайно, як серливого кота. Так що, лайно ***** буде показово жерти сумний старий кінь.
показати весь коментар
10.11.2022 08:44 Відповісти
Буде про бойових комарів розповідати.
А товарищ Сі буде це слухати.
Прикольно....
показати весь коментар
10.11.2022 08:47 Відповісти
африканську парадну піццу на шию не забудь вдягнути, мерин фуєв.
показати весь коментар
10.11.2022 08:58 Відповісти
А-ха-ха! Кавалерию пустили в атаку! Боевая лошадь будет фыркать по скайпу
показати весь коментар
10.11.2022 09:35 Відповісти
от *************** сцыкло ****.................лавропони снова будет мекать..........машку захарову посылайте ,хоть экзотический член попробует.................свинособачьи ****** ****..........................................
показати весь коментар
10.11.2022 09:37 Відповісти
Кобыла Будулая,это серьезное оружие рабZeянского Концлагеря путлера....🦍🦍🦍😆🤣
показати весь коментар
10.11.2022 09:37 Відповісти
Ну правильно Калантарян(Лавров ) -член ТКК(Тайной Канцелярии Кремля) вместе с Мишустянами (по матери),Ушаков=Ушакнами и др.. а Путин кто? Его даже жена не узнавала.Поэтому они сейчас вместе с Украино и пол Одэрбэджана хотят отхапать.
показати весь коментар
10.11.2022 09:49 Відповісти
Боевые комары 2.0, опять будут дичь втирать, от которой уши вянут у всех людей с айкью выше 60.
показати весь коментар
10.11.2022 09:56 Відповісти
Прикольно - когда говорили "не поедет, а вместо него будет Лавров", по идее, имелось в виду лично будет Лавров. А если онлайн-формат, то почему онлайн путяра выступить не может ? Это уже не "не поедет" по каким-либо причинам (безопасность, ещё что-то), это уже "зачмырили и оно сидит, плачет и дуется на всех".

У меня только вопрос : а зачем русским президент, который отказывается выполнять свои функции представителя государства на международной арене ? Это же не какая-то там рядовая заседачка Всемирного почтового союза - это же встреча 20 самых экономически крупных стран мира. Если не там, то где ты свою россию представлять должен ? Тем более, когда необходимо прорывать блокаду и изоляцию . . . Тогда иди на пенсию, если не хочешь работать . . .
Надеюсь, русские элиты тоже это понимают, хотя и боятся сказать пока что.
показати весь коментар
10.11.2022 10:47 Відповісти
Ну лаврухе не в первой люли огребать да на смех свою недострану выставлять....
показати весь коментар
10.11.2022 11:05 Відповісти
А он-лайн овес прилагается? Все цапы бздят уже показываться на людях, бо отхватят
показати весь коментар
10.11.2022 12:08 Відповісти
Навіщо їхати, витрачати час і гроші, якщо і так зрозуміло, що всім по)(уй на )( уйла, Лаврова і парашу загалом...
показати весь коментар
10.11.2022 23:43 Відповісти
 
 