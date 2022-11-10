Когда есть возможность провести переговоры, воспользуйтесь ею, – представитель Пентагона Милли
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время произнесения речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент", - сказал он.
По его словам, "окно возможностей" может появиться, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.
При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, США продолжат оказывать Украине военную помощь, "даже если полная военная победа ни одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной".
КАЦАПИ НАФІГ З УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ - ОСЬ І ВСІ ПЕРЕМОВИНИ І ВОНИ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ.
Янкі ви іншого чекаєте ?? Лякаєте ядерною зброєю ? Та нафіг - Крим, Донбас, Південь це Україна.
Чи чекаєте що смерть 100 тисяч Українців і розбомблена і спюндрована Україна проститься рашистам за 30 серебряників.
Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни.
Вояки
Ну что,хмырь мавзолейный взял Киев за два дня?
не могу говорит,Вова..на мне сидит Маргарита Симоньян и орет ..Киев взять невозможно...
🦍🦍🦍👽☠️💀 мы Обсерон..
тіпу це кращий момент завершити війну на користь раши, щоб познімати всі санкції
з рашки і привести економіку у норму (ціни на бензин і продукти)
Війна вона така панове янкі - треба було кацапів зупиняти ще у 2014 році, на те вам і
ядерну зброю віддала Україна.