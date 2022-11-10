РУС
Когда есть возможность провести переговоры, воспользуйтесь ею, – представитель Пентагона Милли

марк,міллі

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время произнесения речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент", - сказал он.

По его словам, "окно возможностей" может появиться, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.

При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, США продолжат оказывать Украине военную помощь, "даже если полная военная победа ни одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной".

+51
10.11.2022 08:41 Ответить
+50
щось занадто багато розмов про переговори, навіть з боку США. не подобається мені це дуже і дуже.
10.11.2022 08:45 Ответить
+47
Це невелике село у Херсонській області України, росташоване між Миловим і Зміївкою. Там дійсно наші Хаймерси розхірячили штаб кадирівської сволоти. У мене друзі звідти родом, так що інформація перевірена.
10.11.2022 08:53 Ответить
якщо і переговори, то тільки на наших умовах. Повна деокупація всіх регіонів (і Криму, і Донбасу також). Виплата компенсацій і репарацій. Суд над військовими злочинцями. Дефрагментація росії на декілька невеликих держав. Повна демілітарізація росії.
10.11.2022 13:38 Ответить
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором. Джерело:
КАЦАПИ НАФІГ З УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ - ОСЬ І ВСІ ПЕРЕМОВИНИ І ВОНИ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ.

Янкі ви іншого чекаєте ?? Лякаєте ядерною зброєю ? Та нафіг - Крим, Донбас, Південь це Україна.
Чи чекаєте що смерть 100 тисяч Українців і розбомблена і спюндрована Україна проститься рашистам за 30 серебряників.
10.11.2022 13:42 Ответить
Ліва адміністрація США у всій своїй красі. Корисні ідіоти путіна.
10.11.2022 14:03 Ответить
Готовы сдать х**лу УКраину. ПОтому что воспринимают её через омерзеленского: ворюгу и брехуна.
10.11.2022 14:25 Ответить
*****. Не советуйте нам такое.
10.11.2022 14:37 Ответить
переговоры о чем??? мало прошлых переговоров??? переговоры только дадут России время для накопления сил для броска на Одессу и Харьков и Киев. США хочет, чтобы Россия захватила Украину??? что за бред происходит???
10.11.2022 15:24 Ответить
Милли на Трампа и русских работает???
10.11.2022 15:35 Ответить
При трампе были уничтожены сотни вагнеровцев
10.11.2022 18:04 Ответить
Мили был первым из высокопоставленных военных, кто предал Трампа.
10.11.2022 19:49 Ответить
Да... Они-таки там совсем дураки... Очень им хочется вырастить второго Гитлера...
10.11.2022 15:35 Ответить
Я чего то не понимаю, а почему когда Близнецы упали , США , не предложили переговоры , с Бен Ладаном . Или когда Перл Харбор случился , почему ***** не переговоры, ***** , это же окно возможностей,. Ненавижу Левых , от них все зло ,полезные, идиоты .
10.11.2022 16:12 Ответить
Он шо за идиотов нас считает , был Хасавьюрт , был Минск , каких ему ещё переговоров не хватает , Будапештский меморандум в конце концов. Параша ,хоть один договор, соблюла, ну хоть разик , генералу надо опять учить историю .
10.11.2022 16:17 Ответить
З чого ви взяли, що Міллі справді таке заявив? Маєте посилання на першоджерело?

Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни.
10.11.2022 17:09 Ответить
Как воевать с босками в Афгане та 11 тыс амеров, а как помочь самолётами Украине так х
Вояки
10.11.2022 18:06 Ответить
З терористами перемовин не ведуть !
10.11.2022 16:58 Ответить
Зеленский подписал указ о запрете каких либо переговоров!
10.11.2022 17:10 Ответить
Зе звонит путлеру й каже...
Ну что,хмырь мавзолейный взял Киев за два дня?
не могу говорит,Вова..на мне сидит Маргарита Симоньян и орет ..Киев взять невозможно...
🦍🦍🦍👽☠️💀 мы Обсерон..
10.11.2022 17:29 Ответить
Це той Міллі, котрий вважав, що Україна буде захоплена так за тиждень- два? А потім - роки партизанської війни, "джавелінів" трохи підкинули, щоб ми зовсім вже не "в суху" програли. Ну, якщо в армії США саме такі підходи тепер до ведення бойових дій, то нехай їх у себе і застосовують. У нас тут інша реальність і є кому грамотно приймати рішення. Ненормативною лексикою принципово не користуюсь, тому - все.
10.11.2022 18:05 Ответить
Це вони типу лякають - ОТ ПРИЙДУТЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ І ЗБРОЇ НЕ НАДАДУТЬ ВАМ,
тіпу це кращий момент завершити війну на користь раши, щоб познімати всі санкції
з рашки і привести економіку у норму (ціни на бензин і продукти)
Війна вона така панове янкі - треба було кацапів зупиняти ще у 2014 році, на те вам і
ядерну зброю віддала Україна.
10.11.2022 18:45 Ответить
Економику США мається на увазі - там бензин і продукт таки подорожчали завдяки тупізні Байдена який не схотів разом з Сайдівською Аравією давити Іран, а сам став з ним домовлятися - араби зменшили видобуток нафти, вона виросла в ціні, кацапам це теж добре. Браво тупий Байден, продовжуй у тому ж дусі.
10.11.2022 18:47 Ответить
Де ти був генерал, коли Бен Ладен горе в твою країну приніс? Шукав вікно можливостей?
10.11.2022 21:38 Ответить
из всех утюгов погла массированная атака про переговры...и ладно бы сс*вая европа, но сша...Слов нет.
10.11.2022 21:53 Ответить
Что мы можем обсуждать с тварями, сносящими нашу инфраструктуру? Графики ракетных ударов?
11.11.2022 06:41 Ответить
