Когда есть возможность провести переговоры, воспользуйтесь ею, – представитель Пентагона Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время произнесения речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент", - сказал он.

По его словам, "окно возможностей" может появиться, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.

При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, США продолжат оказывать Украине военную помощь, "даже если полная военная победа ни одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной".

Также смотрите: Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе. ФОТО