Коли є можливість провести переговори, скористайтесь нею, - представник Пентагону Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", - сказав він.

За його словами, "вікно можливостей" може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими.

При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу, "навіть якщо повна військова перемога жодної зі сторін виглядає все менш і менш вірогідною".

