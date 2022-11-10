Коли є можливість провести переговори, скористайтесь нею, - представник Пентагону Міллі
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.
"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", - сказав він.
За його словами, "вікно можливостей" може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими.
При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу, "навіть якщо повна військова перемога жодної зі сторін виглядає все менш і менш вірогідною".
КАЦАПИ НАФІГ З УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ - ОСЬ І ВСІ ПЕРЕМОВИНИ І ВОНИ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ.
Янкі ви іншого чекаєте ?? Лякаєте ядерною зброєю ? Та нафіг - Крим, Донбас, Південь це Україна.
Чи чекаєте що смерть 100 тисяч Українців і розбомблена і спюндрована Україна проститься рашистам за 30 серебряників.
Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни.
Вояки
Ну что,хмырь мавзолейный взял Киев за два дня?
не могу говорит,Вова..на мне сидит Маргарита Симоньян и орет ..Киев взять невозможно...
🦍🦍🦍👽☠️💀 мы Обсерон..
тіпу це кращий момент завершити війну на користь раши, щоб познімати всі санкції
з рашки і привести економіку у норму (ціни на бензин і продукти)
Війна вона така панове янкі - треба було кацапів зупиняти ще у 2014 році, на те вам і
ядерну зброю віддала Україна.