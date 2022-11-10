УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12951 відвідувач онлайн
Новини Війна
23 574 126

Коли є можливість провести переговори, скористайтесь нею, - представник Пентагону Міллі

марк,міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент", - сказав він.

За його словами, "вікно можливостей" може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими.

При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу, "навіть якщо повна військова перемога жодної зі сторін виглядає все менш і менш вірогідною".

Також читайте: На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії, - NBC

Автор: 

Пентагон (1455) Міллі Марк (156) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
показати весь коментар
10.11.2022 08:41 Відповісти
+50
щось занадто багато розмов про переговори, навіть з боку США. не подобається мені це дуже і дуже.
показати весь коментар
10.11.2022 08:45 Відповісти
+47
Це невелике село у Херсонській області України, росташоване між Миловим і Зміївкою. Там дійсно наші Хаймерси розхірячили штаб кадирівської сволоти. У мене друзі звідти родом, так що інформація перевірена.
показати весь коментар
10.11.2022 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
якщо і переговори, то тільки на наших умовах. Повна деокупація всіх регіонів (і Криму, і Донбасу також). Виплата компенсацій і репарацій. Суд над військовими злочинцями. Дефрагментація росії на декілька невеликих держав. Повна демілітарізація росії.
показати весь коментар
10.11.2022 13:38 Відповісти
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором. Джерело:
КАЦАПИ НАФІГ З УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ - ОСЬ І ВСІ ПЕРЕМОВИНИ І ВОНИ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ.

Янкі ви іншого чекаєте ?? Лякаєте ядерною зброєю ? Та нафіг - Крим, Донбас, Південь це Україна.
Чи чекаєте що смерть 100 тисяч Українців і розбомблена і спюндрована Україна проститься рашистам за 30 серебряників.
показати весь коментар
10.11.2022 13:42 Відповісти
Ліва адміністрація США у всій своїй красі. Корисні ідіоти путіна.
показати весь коментар
10.11.2022 14:03 Відповісти
Готовы сдать х**лу УКраину. ПОтому что воспринимают её через омерзеленского: ворюгу и брехуна.
показати весь коментар
10.11.2022 14:25 Відповісти
*****. Не советуйте нам такое.
показати весь коментар
10.11.2022 14:37 Відповісти
переговоры о чем??? мало прошлых переговоров??? переговоры только дадут России время для накопления сил для броска на Одессу и Харьков и Киев. США хочет, чтобы Россия захватила Украину??? что за бред происходит???
показати весь коментар
10.11.2022 15:24 Відповісти
Милли на Трампа и русских работает???
показати весь коментар
10.11.2022 15:35 Відповісти
При трампе были уничтожены сотни вагнеровцев
показати весь коментар
10.11.2022 18:04 Відповісти
Мили был первым из высокопоставленных военных, кто предал Трампа.
показати весь коментар
10.11.2022 19:49 Відповісти
Да... Они-таки там совсем дураки... Очень им хочется вырастить второго Гитлера...
показати весь коментар
10.11.2022 15:35 Відповісти
Я чего то не понимаю, а почему когда Близнецы упали , США , не предложили переговоры , с Бен Ладаном . Или когда Перл Харбор случился , почему ***** не переговоры, ***** , это же окно возможностей,. Ненавижу Левых , от них все зло ,полезные, идиоты .
показати весь коментар
10.11.2022 16:12 Відповісти
Он шо за идиотов нас считает , был Хасавьюрт , был Минск , каких ему ещё переговоров не хватает , Будапештский меморандум в конце концов. Параша ,хоть один договор, соблюла, ну хоть разик , генералу надо опять учить историю .
показати весь коментар
10.11.2022 16:17 Відповісти
З чого ви взяли, що Міллі справді таке заявив? Маєте посилання на першоджерело?

Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни.
показати весь коментар
10.11.2022 17:09 Відповісти
Как воевать с босками в Афгане та 11 тыс амеров, а как помочь самолётами Украине так х
Вояки
показати весь коментар
10.11.2022 18:06 Відповісти
З терористами перемовин не ведуть !
показати весь коментар
10.11.2022 16:58 Відповісти
Зеленский подписал указ о запрете каких либо переговоров!
показати весь коментар
10.11.2022 17:10 Відповісти
Зе звонит путлеру й каже...
Ну что,хмырь мавзолейный взял Киев за два дня?
не могу говорит,Вова..на мне сидит Маргарита Симоньян и орет ..Киев взять невозможно...
🦍🦍🦍👽☠️💀 мы Обсерон..
показати весь коментар
10.11.2022 17:29 Відповісти
Це той Міллі, котрий вважав, що Україна буде захоплена так за тиждень- два? А потім - роки партизанської війни, "джавелінів" трохи підкинули, щоб ми зовсім вже не "в суху" програли. Ну, якщо в армії США саме такі підходи тепер до ведення бойових дій, то нехай їх у себе і застосовують. У нас тут інша реальність і є кому грамотно приймати рішення. Ненормативною лексикою принципово не користуюсь, тому - все.
показати весь коментар
10.11.2022 18:05 Відповісти
Це вони типу лякають - ОТ ПРИЙДУТЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ І ЗБРОЇ НЕ НАДАДУТЬ ВАМ,
тіпу це кращий момент завершити війну на користь раши, щоб познімати всі санкції
з рашки і привести економіку у норму (ціни на бензин і продукти)
Війна вона така панове янкі - треба було кацапів зупиняти ще у 2014 році, на те вам і
ядерну зброю віддала Україна.
показати весь коментар
10.11.2022 18:45 Відповісти
Економику США мається на увазі - там бензин і продукт таки подорожчали завдяки тупізні Байдена який не схотів разом з Сайдівською Аравією давити Іран, а сам став з ним домовлятися - араби зменшили видобуток нафти, вона виросла в ціні, кацапам це теж добре. Браво тупий Байден, продовжуй у тому ж дусі.
показати весь коментар
10.11.2022 18:47 Відповісти
Де ти був генерал, коли Бен Ладен горе в твою країну приніс? Шукав вікно можливостей?
показати весь коментар
10.11.2022 21:38 Відповісти
из всех утюгов погла массированная атака про переговры...и ладно бы сс*вая европа, но сша...Слов нет.
показати весь коментар
10.11.2022 21:53 Відповісти
Что мы можем обсуждать с тварями, сносящими нашу инфраструктуру? Графики ракетных ударов?
показати весь коментар
11.11.2022 06:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 