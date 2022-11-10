Байден: "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией"
Россия и Украина будут зализывать раны и принимать решение – идти ли на компромисс. Но США не будут указывать им, что делать.
Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Они обе будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс", – сказал Байден.
Президент США не знает, что обе страны собираются делать.
"Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал Байден.
По его словам, зимой у обеих сторон будет время для корректировки позиций.
"Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", – сказал президент США.
Он также сказал, что намерен обсудить вопросы российской войны с лидерами G20 в Индонезии.
"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что путин вряд ли будет там, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни
Якщо правда - тоді гріш ціна таким "партнерам"
ну і от як в порівнянні з катівнями і братськими могилами по всій окупованій Україні можна називати "ранами" втрати у цих потвор? і це навіть не беручи до уваги скільки ці страждальці тут зруйнувати і накрали!
Здесь: мы не собираемся говорить им, что они должны делать" ?
или здесь: Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс?
То хто занапастив Україну, а саме зробив її Беззахисною? як не крути це КДБ і США!!!
І що не говори, як не крути, який сценарій виправдання чи омани не пиши, знімай чи записуй,
США безпесоредньо прийняло участь в розброєнні України і доведення її до стану Беззахисної можна навіть сказати вони США в 1991 положили початок процесу роззброєння України
А тепер вони говорять щоб ми похоронили мертвих захисників і йшли на компроміс
Це не то що підло це навіть не можна слів підібрати
Але Бог все бачить!
Боже храни Україну!
Оружие нам сша больше не даст, или даст столько, чтобы мы стояли на месте.
Нас просто сливают.
Вообще-то Байдена (по его словам) волнует дальнейшие намерения Украины, будет ли она прежнему воевать или же начнет искать договоренностей с агрессором. Как бы важный вопрос, ибо от этого зависит планирование интенсивности и размер помощи. При этом он подчеркивает, что решение Украины зависит от неё самой. Ну и что, вам, блин, не так?
Уже шесть месяцев постоянно гоняют одну и ту же жвачку. То те Украину предают. То те. То третьи и по кругу...
у штатов на складах пылятся больше 3000 пушек и больше 1000 рзсо. Сколько предоставили Украине штаты? Около 170 пушек и около 35 рзсо. Ни одного танка и ББМ.
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?! Администрация байдена не заинтересована в победе Украины. Заявления про необходимость договоров и компромиссов ака капитуляции звучат все восемь месяцев.
Читай строку Weapons possessed vs weapons provided и думай головой.
https://protectukrainenow.com/en/report/
Україна досих пір просить зброю в США для того, щоб піти на компроміс з Росією
хто прочитав, тепер попробуйте заперечити що Байден висказаним не нагибає Україну до мирової
З зебілами один в один: бідоносектанти вперто вишукують чергову "перемогу".
Ну а що? - росіяни зачистять територію від украінців, а хтось зроблять потім собі "чорноморську "каліфорнію" з "блек-джеком та ш**хами". А той "огризок" від Украіни (якщо, в підсумку, там щось взагалі залишиться) з барського плеча, може - "пустять в эвросоюз" - от вам "подачка" і "нэ жжужітэ"
від цього маразматика РЕАЛЬНОЇ допомоги Україні не дочекатись!