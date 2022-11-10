РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости
52 013 341

Байден: "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией"

байден

Россия и Украина будут зализывать раны и принимать решение – идти ли на компромисс. Но США не будут указывать им, что делать.

 Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Они обе будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс", – сказал Байден.

Президент США не знает, что обе страны собираются делать.

"Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал Байден.

По его словам, зимой у обеих сторон будет время для корректировки позиций.

"Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", – сказал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден лично примет участие в саммите G20 в Индонезии, - Белый дом

Он также сказал, что намерен обсудить вопросы российской войны с лидерами G20 в Индонезии.

"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что путин вряд ли будет там, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – сказал он.

Также читайте: Когда есть возможность провести переговоры, воспользуйтесь ею, – представитель Пентагона Милли

Байден Джо (2799) США (27716) переговоры с Россией (1283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+69
показать весь комментарий
10.11.2022 09:05 Ответить
+65
То може зразу виконати всі забаганки путлєра - віддати Аляску?
показать весь комментарий
10.11.2022 08:51 Ответить
+43
Компроміси України з Росією:
1. Повне виведення військ на кордони 1991 року.
2. Повернення всіх полонених за 8 років війни.
3. Репарації у повному обсязі, враховуючи ВСІ види завданих збитків.
Тоді можна про щось там говорити далі.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Молитися? На Бідона? Ви при своєму розумі? По-перше: українці якщо і роблять собі кумирів, то ненадовго. По-друге: імпотент (в плані політики) не може бути кумиром апріорі
показать весь комментарий
10.11.2022 19:22 Ответить
Якщо Байден таке заявляє, значить "наші" вже готуються до компромісу.
показать весь комментарий
10.11.2022 16:49 Ответить
Ви маєте посилання на першоджерело, що Байден справді таке заявляв?

Все це схоже на рашистські фейки з метою схилити народ України до капітуляції чи хоча б замороження війни
показать весь комментарий
10.11.2022 17:02 Ответить
Якщо вкид, то він не схилить народ України до капітуляції. Надто багато українців вбили рашисти.
Якщо правда - тоді гріш ціна таким "партнерам"
показать весь комментарий
10.11.2022 19:19 Ответить
он не будет заставлять. он просто приостановит военную помощь или снизит ее до минимума когда наступление ЗСУ станет невозможным, только оборона.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:54 Ответить
Якщо це таки правда, то така відповідь Байдена цілком логічна на сепаратні переговори зелених з рашистами за спиною США - найближчого союзника України у цій війні.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:56 Ответить
их заставляют.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:53 Ответить
Етот бідон зламався, демократи, несіть іншого
показать весь комментарий
10.11.2022 17:26 Ответить
Капец, одни тролли кацапские😂😂😂
показать весь комментарий
10.11.2022 18:05 Ответить
Байден, ты нам дай ракеты которые на 300 и более км пуляют и побольш, а мы уже сами решим, что нам дальше с рашистами делать. А о компромиссах с рашкой и не мечтай, их не будет!
показать весь комментарий
10.11.2022 18:55 Ответить
а теперь представь ситуацию кода байден приостановит военную помощь Украине. где вы возьмете оружие и боеприпасы? подлое поведение.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:52 Ответить
Не люблю сослагательных наклонений и особенно слов «если бы». Назови хоть одну причину приостановки помощи от США. Откуда такие опасения? Есть ещё Европа и Британия. Они что тоже предадут? Ну тогда подорвём все реакторы в Чернобыле но не сдадимся *****!!! Слава Украине!
показать весь комментарий
10.11.2022 20:03 Ответить
Бідончик знову пропустив прийом таблеток від деменції.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:04 Ответить
а читати нижче заголовка не пробували?===========Але США не будуть вказувати їм, що робити----це сказав саме Байден.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:21 Ответить
Яким чином пропущений прийом таблетки впливає на заголовок статті?
показать весь комментарий
14.11.2022 20:57 Ответить
TOL6KO HAHYJ S ZEMLI UKRAIHY !!!!!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 19:20 Ответить
Здаецця, Байден таке ж саме "чмо", як і Обама.......
показать весь комментарий
10.11.2022 19:42 Ответить
"Вони обидві зализуватимуть свої рани"
ну і от як в порівнянні з катівнями і братськими могилами по всій окупованій Україні можна називати "ранами" втрати у цих потвор? і це навіть не беручи до уваги скільки ці страждальці тут зруйнувати і накрали!
показать весь комментарий
10.11.2022 19:44 Ответить
когда я говорил что старый пердун начнет склонять Украину к переговорам вы не верили. Сразу после Херсона начнут давить на вас.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:50 Ответить
Может у вас со зрением проблемы? В каком месте старый пердун склоняет Украину к переговорам?
Здесь: мы не собираемся говорить им, что они должны делать" ?
или здесь: Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:51 Ответить
простой анализ фактов. оружия для наступления не дают, только для обороны. Какой компромисс если часть Украины захвачена, инфраструктура уничтожается? исxодя из заявления Байдена Украина должна согласиться с захваченной территорией и переговариваться. о чем? о своем разоружении? логично что перегоры можно начинать после оставления росией захваченных территорий. сейчас о чем говорить? Тем более что Украина явно освобождает свои территории.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:09 Ответить
А чи шукав би Байден компроміси з Бен Ладеном, якби був на той час президентом? Я розумію, що порівнювати не зовсім коректно, але США штовхали Україну позбутись ядерної зброї під свої гарантії. Тому вважаю некоректними не тільки натяки на можливі компроміси, а й обмеження поставок озброєння, маю на увазі в першу чергу дальність ракет і систем ПРО і ППО.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:33 Ответить
Хто приймав участь в ядерному розброєнні України? КДБ і США, так? Так!, адже вони безпосередні учасники.

То хто занапастив Україну, а саме зробив її Беззахисною? як не крути це КДБ і США!!!

І що не говори, як не крути, який сценарій виправдання чи омани не пиши, знімай чи записуй,
США безпесоредньо прийняло участь в розброєнні України і доведення її до стану Беззахисної можна навіть сказати вони США в 1991 положили початок процесу роззброєння України

А тепер вони говорять щоб ми похоронили мертвих захисників і йшли на компроміс
Це не то що підло це навіть не можна слів підібрати
Але Бог все бачить!
Боже храни Україну!
показать весь комментарий
10.11.2022 21:40 Ответить
короче все понятно. Расходимся. Сданный херсон - договорняк. Они его сдают, а мы должны идти с ними на переговоры.
Оружие нам сша больше не даст, или даст столько, чтобы мы стояли на месте.
Нас просто сливают.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:47 Ответить
коротко и ясно. зачёт.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:02 Ответить
Мутный старик этот сонный Джо. Говорит загадками. Или может вовсе не знает о чем говорит. Если важную бумагу подписывает, то довольно с него. Бог ты мой, он еще собирается на второй срок.
показать весь комментарий
10.11.2022 22:29 Ответить
лучше б оружие дал нам, то что нужно, а что делать с ним мы и сами знаем... эх Америка
показать весь комментарий
10.11.2022 22:45 Ответить
Що це за п#здьож про компроміс з московитами... Вже давно всі погодились, що Україна має повернутитвсі свої території на 1991 рік. Що к+рва, вже втомилися від України..?? А де жтваші запевнення, що будете з Україною до кінця, стільки, скільки треба...?? Облудники.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:36 Ответить
Я так понял, что никто нихрена не понял. Почему такое стремление во всем сразу видеть зраду и пипец "нас сливают"?
Вообще-то Байдена (по его словам) волнует дальнейшие намерения Украины, будет ли она прежнему воевать или же начнет искать договоренностей с агрессором. Как бы важный вопрос, ибо от этого зависит планирование интенсивности и размер помощи. При этом он подчеркивает, что решение Украины зависит от неё самой. Ну и что, вам, блин, не так?
Уже шесть месяцев постоянно гоняют одну и ту же жвачку. То те Украину предают. То те. То третьи и по кругу...
показать весь комментарий
10.11.2022 23:46 Ответить
странный вопрос вообще-то ...вы русский? какие договренности с кацапами? новый минск? спасибо. Дальнейшие намерения Украины ей абсолютно ясны. Или вам из-за океана это непонятно??
показать весь комментарий
11.11.2022 00:10 Ответить
байден положил ленд-лиз под сукно, а помощь предоставляет по чайной ложке в "пакетных законах", 2/3 средств по которым к помощи Украине отношения не имеют. За восемь месяцев войны с одной из крупнейших сухопутных армий мира оружия было предоставлено на сраные 12 млр.
у штатов на складах пылятся больше 3000 пушек и больше 1000 рзсо. Сколько предоставили Украине штаты? Около 170 пушек и около 35 рзсо. Ни одного танка и ББМ.
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?! Администрация байдена не заинтересована в победе Украины. Заявления про необходимость договоров и компромиссов ака капитуляции звучат все восемь месяцев.
Читай строку Weapons possessed vs weapons provided и думай головой.
https://protectukrainenow.com/en/report/
показать весь комментарий
11.11.2022 00:17 Ответить
Украина явно просит у байдена самолеты и танки ракеты средней дальности. какие еще сомнения могут быть? о чем с русьней говорить?
показать весь комментарий
11.11.2022 00:18 Ответить
Виходить так що
Україна досих пір просить зброю в США для того, щоб піти на компроміс з Росією

хто прочитав, тепер попробуйте заперечити що Байден висказаним не нагибає Україну до мирової
показать весь комментарий
11.11.2022 00:32 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 01:01 Ответить
ай-яй-яй ! А де ж іконки "месії" ? осанна ? прославляння з поклонами ?

З зебілами один в один: бідоносектанти вперто вишукують чергову "перемогу".
показать весь комментарий
11.11.2022 01:56 Ответить
"байден приде - порядок наведе" (с) а ленд-ліз - нащо ? деми грають в лівацтво і підписують колективні листи щоб Украіна капітулювала, дем-адміністрація весь час дудить про "дагаваріцца пасэрэдінэ" - але гівно ллють на реесубліканців, котрі вибивали той ленд-ліз - котрий "колективний байден" заховав в підсумку під сукно. От ніколи такого не було такого - і знову. А як вибори в Сенат пройшли - деми скинули маски і вже безсоромно заговорили хором про капітуляцію Украіни.
Ну а що? - росіяни зачистять територію від украінців, а хтось зроблять потім собі "чорноморську "каліфорнію" з "блек-джеком та ш**хами". А той "огризок" від Украіни (якщо, в підсумку, там щось взагалі залишиться) з барського плеча, може - "пустять в эвросоюз" - от вам "подачка" і "нэ жжужітэ"
показать весь комментарий
11.11.2022 07:34 Ответить
Если в дырявый бидон налить г*вна, он потечёт.
показать весь комментарий
11.11.2022 06:17 Ответить
якщо хтось забув, то напасти на Україну наказав якраз БІДЕН ПУКІНУ! три місяці вмовляли практично в прямому ефірі, починаючи з осені 2021-ого!!!
від цього маразматика РЕАЛЬНОЇ допомоги Україні не дочекатись!
показать весь комментарий
11.11.2022 08:17 Ответить
Будь яких компромісів з московією! Геть за кордони 1991 року!
показать весь комментарий
14.11.2022 01:56 Ответить
Страница 4 из 4
 
 