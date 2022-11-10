Байден: "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией"

Россия и Украина будут зализывать раны и принимать решение – идти ли на компромисс. Но США не будут указывать им, что делать.

Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Они обе будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс", – сказал Байден.

Президент США не знает, что обе страны собираются делать.

"Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал Байден.

По его словам, зимой у обеих сторон будет время для корректировки позиций.

"Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", – сказал президент США.

Он также сказал, что намерен обсудить вопросы российской войны с лидерами G20 в Индонезии.

"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что путин вряд ли будет там, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – сказал он.

