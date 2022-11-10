РУС
В течение недели произошло 347 боевых столкновений ВСУ с оккупантами, - Генштаб

В течение текущей недели в ходе ведения операции Сил обороны произошло 347 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В общей сложности в течение текущей недели в ходе проведения операции Сил обороны произошло 347 боевых столкновений. Противник нанес 32 ракетных и 134 авиационных удара по нашей территории", - сообщил Громов.

По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка стабильная. В то же время на территории беларуси продолжается концентрация российских войск.

На Черниговском и Сумском направлениях с начала недели противник совершил более 40 беспокоящих обстрелов территории Украины: по объектам гражданской инфраструктуры в районах трех населенных пунктов Черниговской области, а также 13 населенных пунктов Сумской области.

На Харьковском направлении противник предпринял попытки наступления в районах ряда населенных пунктов, однако успеха не имел, проинформировал Громов.

Читайте также: Украинские военные уничтожили 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз в течение недели

І вдень,і вночі на бойовому чергуванні наші захисники...
показать весь комментарий
10.11.2022 15:26 Ответить
Спасибо Вам
показать весь комментарий
10.11.2022 17:53 Ответить
 
 