"Линия Вагнера" не остановит ВСУ, - Генштаб

Украинские военные тщательно отслеживают ход возведения так называемой линии Вагнера, а также изучают и рассматривают пути ее преодоления.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Инженерные заграждения имеют целью остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Соответственно и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений", - отметил военный.

Напомним, в конце октября стало известно, что оккупанты начали возводить систему противотанковых оборонительных сооружений и инженерно-фортификационных заграждений. Так называемую "линию Вагнера" ​​Они преследуют цель приостановить наступление украинских войск.

Топ комментарии
+12
Яка країна така і лінія оборони,"мереживні трусікі прігожина"
10.11.2022 14:58 Ответить
+12
10.11.2022 15:15 Ответить
+8
Кажуть що повар хороший друг зе и ермака.. в минулому
10.11.2022 15:17 Ответить
Звісно, що не зупинить. Уявляю обличчя вати
10.11.2022 15:00 Ответить
Ця "лінія" годиться лише для того,щоб їх обісцяти. Як і самих "вагнерівців".
10.11.2022 15:08 Ответить
линия вагинера )
10.11.2022 15:10 Ответить
kurwa, перестаньте якогось кухаря_путіна ставити поруч з Маннергеймом чи Мажіно. Називайте цю "лінію" блювотиною_кухпря.
10.11.2022 15:12 Ответить
Це що за пірамідки? Ой та цеж "заготовки" надгробків для кацапів-отак під кожною "пірамідкою" і закопати по кацапі!
10.11.2022 15:13 Ответить
10.11.2022 15:15 Ответить
дерев'яні їжаки та пірамідки з гіпсу - логічне продовження "мощі рускаго аружія"
10.11.2022 15:20 Ответить
Мне кажется вы немного запаздываете с ментальными реакциями на действия Зеленского. Конституция уже чисто декоративный элемент. Проблема не в неконституционности выборов. Зеленский сразу же после выборов перешагнул через Конституцию, а чуть позднее через УК. То есть выборы в Дие будут для ВАС тайными не потому, что боятся мол вы узнаете как сосед проголосовал. А потому что подделать выборы на компьютере элементарно, просто, удобно и безопасно для преступников. Индекс корупциии Украины 122. То есть их подделают с вероятностью 99% и вы ничего не докажите. Потом этот тренд закрепят и вы получите электронную автократию.
10.11.2022 15:50 Ответить
Манергейм яво мать.
10.11.2022 15:41 Ответить
а 73% хотели за забором Яценюка прятатся, а когда на этапе проэкта выкинули эту затею орали что барыга. Эт вам не асфальт
10.11.2022 17:34 Ответить
КАКАЯ ЛИНИЯ ВАГНЕРА !!!??? ЛИНИЯ ПРЕДАТЕЛЯ УТКИНА КОЛЛАБОРАНТА !!! СОКРАЩЕННО ЛИНИЯ ПУК !)
10.11.2022 18:18 Ответить
Это не Гордон им пирамидки втюхал?
10.11.2022 19:51 Ответить
 
 