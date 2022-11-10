РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 563 4

Более 2000 неидентифицированных погибших насчитывается в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

Украина активно сотрудничает с международными партнерами по проведению ДНК-экспертизы погибших.

Об этом на еженедельном брифинге сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает Цензор.НЕТ

"Получили несколько специализированных устройств, которые помогают нашим криминалистическим лабораториям профессионально и быстро проводить экспертизу. Американское правительство предоставило первую и единственную пока мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, сразу проводятся экспертизы и ДНК-анализы. Наши следственные подразделения и криминалист делают свою работу на месте", - отметила Акопян.

Акопян отметила, что Украина нуждаются еще в нескольких десятках таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители освобожденного села Брускинское Херсонской области встречают украинских воинов. ВИДЕО

МВД (9343) смерть (9284) эксгумация (157)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапы со своими не парятся. Сдох максим-да и х#й с ним.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:47 Ответить
Две тысячи,это наши???Ужасс....
показать весь комментарий
10.11.2022 15:50 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 16:00 Ответить
R.I.P...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:34 Ответить
 
 