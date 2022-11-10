Более 2000 неидентифицированных погибших насчитывается в Украине

Украина активно сотрудничает с международными партнерами по проведению ДНК-экспертизы погибших.

Об этом на еженедельном брифинге сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает Цензор.НЕТ

"Получили несколько специализированных устройств, которые помогают нашим криминалистическим лабораториям профессионально и быстро проводить экспертизу. Американское правительство предоставило первую и единственную пока мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, сразу проводятся экспертизы и ДНК-анализы. Наши следственные подразделения и криминалист делают свою работу на месте", - отметила Акопян.

Акопян отметила, что Украина нуждаются еще в нескольких десятках таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.

