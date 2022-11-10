Жители освобожденного села Брускинское Херсонской области встречают украинских воинов. ВИДЕО

Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, трогательное видео, как встречали освободителей жители села Брускинское в Херсонской области, обнародовали украинские военные.

