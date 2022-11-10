Жители освобожденного села Брускинское Херсонской области встречают украинских воинов. ВИДЕО
Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, трогательное видео, как встречали освободителей жители села Брускинское в Херсонской области, обнародовали украинские военные.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Геть кацапо-ординське лайно!
все буде Україна !
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif
.
солдати - це криця!