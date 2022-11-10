РУС
Жители освобожденного села Брускинское Херсонской области встречают украинских воинов. ВИДЕО

Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, трогательное видео, как встречали освободителей жители села Брускинское в Херсонской области, обнародовали украинские военные.

"...нічого...уже більше терпіли"...бідні люди...
10.11.2022 15:48 Ответить
Одні старики...під Бородянкою старенькі сусіди теж відмовлялися виїзджати....казали,що буде то й буде...
10.11.2022 15:55 Ответить
і чому я плачу......?
10.11.2022 15:55 Ответить
от счастья
10.11.2022 21:01 Ответить
.

Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif

.
10.11.2022 16:10 Ответить
наші визволителі роблять цілком вірні речі: відводять очі, оглядають периметр, перевіряють зброю. не варто виказувати надмірні почуття, хоч воно і за душу бере!
солдати - це криця!
10.11.2022 16:11 Ответить
Борозенське також вже вдома.
10.11.2022 16:38 Ответить
Береги вас всех Господь! Аминь!
10.11.2022 18:08 Ответить
 
 