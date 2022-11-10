Россия тайно готовится к войне на своей территории, - Bloomberg
В России чиновникам поручено проверить укрытия и обустроить заброшенные в течение трех десятилетий подвалы.
Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Делают это, конечно, тайно. В Кремле просто опасаются относительно возможного расширения линии фронта на территорию России.
Как отмечают в издании, эти шаги являются "частью более широких усилий путинской власти обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны".
По свидетельствам людей, причастных к коммунальным и другим специальным службам, работники гражданской обороны уже убирают подвалы, ремонтируют и очищают подземные сооружения, которые в последний раз использовались еще в советские времена.
"Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных в качестве бомбоубежища и укрытия, не объявлена официально, но после начала частичной мобилизации там начались активные работы", – отмечают журналисты.
Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.
Проверка бомбоубежищ – яркий пример того, как полномасштабная война в Украине на протяжении 9 месяцев "вызывает все более широкую милитаризацию российского общества".
"Однако Украина не наносила удары по целям в России за пределами приграничных зон, а Киев официально заявлял, что цель украинской армии - выбить кремлевские войска со своей территории. США и их союзники ограничили поставки в Украину некоторых видов наступательного оружия и вооружения большой дальности, чтобы избежать риска эскалации", - добавляют в агентстве.
Скоро, очень скоро, кровь прольётся морем.
Кафирские глотки дрогнут от ножей
Китай нікуди не дівся й дуже пильно слідкує за "вялічієм" російської підерації...)))
Вони давно скавчать, що з Україною вже не воюють!
Вони воюють з усіма країнами НАТО.
Ну а програти цілому блоку НАТО, це вже не поразка, це вже щось солідне, можна сказати почесне!
Тому, можна сміливо копати окопи навколо москви, петербурга, курська: жодної критики від бидла!
Тільки я не розумію, чого вони досі не розірвали дипвідносини з країнами-учасниками?
hoc est bonum et verum
генітальна спецапірація!
до полного распада московии
До речі треба буде завітати до всіх архівів москви і пітєра і інших міст де є історичні Українські документи, також завітати в музеї, Ермітаж наприклад, де є багато Українських витворів мистецтв які кацапи за 300 років повивозили з України