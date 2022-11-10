Россия тайно готовится к войне на своей территории, - Bloomberg

В России чиновникам поручено проверить укрытия и обустроить заброшенные в течение трех десятилетий подвалы.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Делают это, конечно, тайно. В Кремле просто опасаются относительно возможного расширения линии фронта на территорию России.

Как отмечают в издании, эти шаги являются "частью более широких усилий путинской власти обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны".

Смотрите также: В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные. ФОТОрепортаж

По свидетельствам людей, причастных к коммунальным и другим специальным службам, работники гражданской обороны уже убирают подвалы, ремонтируют и очищают подземные сооружения, которые в последний раз использовались еще в советские времена.

"Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных в качестве бомбоубежища и укрытия, не объявлена ​​официально, но после начала частичной мобилизации там начались активные работы", – отмечают журналисты.

Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.

Проверка бомбоубежищ – яркий пример того, как полномасштабная война в Украине на протяжении 9 месяцев "вызывает все более широкую милитаризацию российского общества".

Читайте также: В оккупированном Крыму начали проверять бомбоубежища

"Однако Украина не наносила удары по целям в России за пределами приграничных зон, а Киев официально заявлял, что цель украинской армии - выбить кремлевские войска со своей территории. США и их союзники ограничили поставки в Украину некоторых видов наступательного оружия и вооружения большой дальности, чтобы избежать риска эскалации", - добавляют в агентстве.