17 228 28

Россия тайно готовится к войне на своей территории, - Bloomberg

москва,сховище,укриття

В России чиновникам поручено проверить укрытия и обустроить заброшенные в течение трех десятилетий подвалы.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Делают это, конечно, тайно. В Кремле просто опасаются относительно возможного расширения линии фронта на территорию России.

Как отмечают в издании, эти шаги являются "частью более широких усилий путинской власти обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны".

Смотрите также: В Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них — противорадиационные. ФОТОрепортаж

По свидетельствам людей, причастных к коммунальным и другим специальным службам, работники гражданской обороны уже убирают подвалы, ремонтируют и очищают подземные сооружения, которые в последний раз использовались еще в советские времена.

"Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных в качестве бомбоубежища и укрытия, не объявлена ​​официально, но после начала частичной мобилизации там начались активные работы", – отмечают журналисты.

Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.

Проверка бомбоубежищ – яркий пример того, как полномасштабная война в Украине на протяжении 9 месяцев "вызывает все более широкую милитаризацию российского общества".

Читайте также: В оккупированном Крыму начали проверять бомбоубежища

"Однако Украина не наносила удары по целям в России за пределами приграничных зон, а Киев официально заявлял, что цель украинской армии - выбить кремлевские войска со своей территории. США и их союзники ограничили поставки в Украину некоторых видов наступательного оружия и вооружения большой дальности, чтобы избежать риска эскалации", - добавляют в агентстве.

россия (96910) Bloomberg (222) укрытие (145)
+27
Йшов дев'ятий місяць "взятія Кієва за трі дня"...

10.11.2022 22:17 Ответить
+20
Готується то вона готується,тільки не до тої війни,яка її дійсно чекає... В громадянській війні бомбосховища навряд чи допоможуть.

10.11.2022 22:18 Ответить
+13
Звичайно, будуть воювати республіки, наприклад Ічкерії, Кабардини... проти кацапів. Час настав і це неминуче.

10.11.2022 22:20 Ответить
Йшов дев'ятий місяць "взятія Кієва за трі дня"...

10.11.2022 22:17 Ответить
І правильно робить.

Скоро, очень скоро, кровь прольётся морем.
Кафирские глотки дрогнут от ножей

10.11.2022 22:17 Ответить
Готується то вона готується,тільки не до тої війни,яка її дійсно чекає... В громадянській війні бомбосховища навряд чи допоможуть.

10.11.2022 22:18 Ответить
Це те, чого мені найбільше хочеться. Щоб вони там перебили одне одного до останнього кацапа.

11.11.2022 00:33 Ответить
Крим це Україна і нетреба ******* про "готується до війни на своїй території" це наша **** територія зарибіть це на носу союзники призивателі до мири хренові

10.11.2022 22:19 Ответить
...ну, війна на території рф ніколи й не припинялася

10.11.2022 22:20 Ответить
Звичайно, будуть воювати республіки, наприклад Ічкерії, Кабардини... проти кацапів. Час настав і це неминуче.

10.11.2022 22:20 Ответить
От нехай себе і побомбить. Трєнєруйтесь.

10.11.2022 22:23 Ответить
та кому вони потрібні, хочуть собі карму відмити, щоб ми теж стали тиранами, як і вони, але ні! горіть самі в пеклі, тирани прокляті

10.11.2022 22:24 Ответить
Ну да...
Китай нікуди не дівся й дуже пильно слідкує за "вялічієм" російської підерації...)))

10.11.2022 22:25 Ответить
в России Херсон будет переименован Херсним.

10.11.2022 22:26 Ответить
А чого таємно?
Вони давно скавчать, що з Україною вже не воюють!
Вони воюють з усіма країнами НАТО.
Ну а програти цілому блоку НАТО, це вже не поразка, це вже щось солідне, можна сказати почесне!
Тому, можна сміливо копати окопи навколо москви, петербурга, курська: жодної критики від бидла!
Тільки я не розумію, чого вони досі не розірвали дипвідносини з країнами-учасниками?

10.11.2022 22:30 Ответить

10.11.2022 22:32 Ответить

10.11.2022 22:38 Ответить
московии от тогочто ты намалевал максимум 1/10 останется. и китая там точно не будет

10.11.2022 23:07 Ответить
московія і китай пофарбовані в правильні кольори

hoc est bonum et verum

11.11.2022 01:15 Ответить
Яка геніальна генітальна спецапірація!

10.11.2022 22:47 Ответить
Та нах вы нужны кому-то, живите в своём оркостане и не" болейте" , суки!

10.11.2022 22:51 Ответить
у них она еще лет 10 будет потом идти
до полного распада московии

10.11.2022 23:05 Ответить
Я благословляю...

10.11.2022 23:28 Ответить
Не надо впадать в эйфорию. Это обычный для рашистских чиновников распил бюджета.

10.11.2022 23:35 Ответить
ЯК МОЖНА ВІДМОВЛЯТИСЯ КОЛИ КЛИЧУТЬ В ГОСТІ ? 🤓

11.11.2022 00:39 Ответить
Так нельзя ж обмануть их ожидания. Они такие обидчивые...

11.11.2022 00:24 Ответить
Та чого - дійти до Пітера для ЗСУ це гарна мета
До речі треба буде завітати до всіх архівів москви і пітєра і інших міст де є історичні Українські документи, також завітати в музеї, Ермітаж наприклад, де є багато Українських витворів мистецтв які кацапи за 300 років повивозили з України

11.11.2022 00:38 Ответить
Думаю це для показухи, після якої піде пропоганда . Дивно, щоб рф турбувалась про своїх громадян і для цього наводила порядок з бомбосховищами . А так народ побачить двіж, йому втюхають , що є загроза поневолити веліку расєю і вони вимушені були відступити з Херсону, Донецька, Луганська і Криму .

11.11.2022 12:28 Ответить
Кацапня клята. Прикончили б свого фюрера та й кінець війні

30.11.2022 21:37 Ответить
 
 