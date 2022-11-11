Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует "замораживать" войну после деоккупации Херсона.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают...

Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов", - отметил он.

По словам Данилова, "крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению" и теперь об этом уже можно рассказать.

Читайте также: Огромная территория Херсонской области заминирована россиянами, - Данилов