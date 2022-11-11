РУС
Никакого замораживания войны не будет, мы не холодильная камера, - Данилов

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует "замораживать" войну после деоккупации Херсона.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают...

Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов", - отметил он.

По словам Данилова, "крайние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению" и теперь об этом уже можно рассказать.

Читайте также: Огромная территория Херсонской области заминирована россиянами, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066)
+16
11.11.2022 22:54 Ответить
+15
Нахрін тепер про засідання ставки ліпиш? Краще розкажі, як розмінували Чонгар і проїбали Херсон без жодного засідання.
11.11.2022 23:01 Ответить
+14
Если коротко,то Армия созданная Порошенко выстояла...💪🔱❤️🖤🔱✊👍 Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому та іншим Героям...🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇰💪
11.11.2022 23:18 Ответить
какое оружие ...? *****-орков палками и камнями забрасываем а стреляют они сами по себе ...
11.11.2022 22:57 Ответить
12.11.2022 08:48 Ответить
птн-пнх !
11.11.2022 23:13 Ответить
Хотілося би вірити
11.11.2022 22:54 Ответить
11.11.2022 22:54 Ответить
ну якщо до чеченського ще й українській буде то навіть треновані кацапи можуть тріснути
11.11.2022 22:57 Ответить
у этих недоделанных "империи сверхдержавы расии" одно на уме. МПЧ во рту, бутылка в анусе, ложки с дырками и тому подобное. Конченные. Все вопросы к Зигмунду Фрейду
12.11.2022 01:06 Ответить
Як правило коли чуєш категоричні заяви влади, то це означає що вона щось хімічить.
Вже взимку чули що ніхто не нападе і будуть шашлики.
11.11.2022 23:00 Ответить
11.11.2022 23:01 Ответить
Ніхто Чонгар не рохзміновув, просто не взірвали..А розбиратися треба з тими , хто це зробив. Що мало в Україні зрадників ? Згадайте Крим.
12.11.2022 05:54 Ответить
Просто не взорвали? Раскажешь это Кривоносу.
12.11.2022 08:46 Ответить
Верещук ты? Как там шаттлы на КВПП?
12.11.2022 08:47 Ответить
це прекрасно, адже після перемоги буде час перейти до питання "хто розмінував Чонгар"
11.11.2022 23:02 Ответить
Если коротко,то Армия созданная Порошенко выстояла...💪🔱❤️🖤🔱✊👍 Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому та іншим Героям...🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇰💪
11.11.2022 23:18 Ответить
Ми прийшли, а військ - нема
https://glavred.net/ukraine/protivnik-nas-pereigral-zhdanov-rasskazal-kak-okkupantam-udalos-spastis-ot-vsu-v-hersone-10424927.html
11.11.2022 23:46 Ответить
This satellite image released by Maxar Technologies shows the Nova Kakhovka dam, Nova Kakhovka, Ukraine, on Friday, Nov. 11, 2022
11.11.2022 23:51 Ответить
***** всіх переграв. Героїчно відвів військо без бою.
12.11.2022 09:14 Ответить
https://youtu.be/OWVG8G9f_9s ...
Херсон зустріча наших хлопців... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱💪
12.11.2022 00:47 Ответить
Мы не холодильная камера - мы микроволновка !
12.11.2022 06:53 Ответить
Подобається мені Данилов, мужик на своєму місці.
12.11.2022 08:38 Ответить
малчик- пи здун обо всём и не о чём
12.11.2022 08:55 Ответить
Ніякого заморожування війни не буде, ми не холодильна камера
Такий гострий гумор... порізатися можна...
12.11.2022 12:29 Ответить
 
 