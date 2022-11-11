Ніякого заморожування війни не буде, ми не холодильна камера, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не планує "заморожувати" війну після деокупації Херсона.
Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають...
Завдання президента – звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів", - зазначив він.
За словами Данілова, "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку" і тепер про це уже можна розповісти.
Вже взимку чули що ніхто не нападе і будуть шашлики.
https://glavred.net/ukraine/protivnik-nas-pereigral-zhdanov-rasskazal-kak-okkupantam-udalos-spastis-ot-vsu-v-hersone-10424927.html
Херсон зустріча наших хлопців... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱💪
Такий гострий гумор... порізатися можна...