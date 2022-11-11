УКР
Ніякого заморожування війни не буде, ми не холодильна камера, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не планує "заморожувати" війну після деокупації Херсона.

Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають...

Завдання президента – звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів", - зазначив він.

За словами Данілова, "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку" і тепер про це уже можна розповісти.

Данілов Олексій (1259)
+16
11.11.2022 22:54 Відповісти
+15
Нахрін тепер про засідання ставки ліпиш? Краще розкажі, як розмінували Чонгар і проїбали Херсон без жодного засідання.
11.11.2022 23:01 Відповісти
+14
Если коротко,то Армия созданная Порошенко выстояла...💪🔱❤️🖤🔱✊👍 Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому та іншим Героям...🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇰💪
11.11.2022 23:18 Відповісти
какое оружие ...? *****-орков палками и камнями забрасываем а стреляют они сами по себе ...
11.11.2022 22:57 Відповісти
12.11.2022 08:48 Відповісти
птн-пнх !
11.11.2022 23:13 Відповісти
Хотілося би вірити
11.11.2022 22:54 Відповісти
11.11.2022 22:54 Відповісти
ну якщо до чеченського ще й українській буде то навіть треновані кацапи можуть тріснути
11.11.2022 22:57 Відповісти
у этих недоделанных "империи сверхдержавы расии" одно на уме. МПЧ во рту, бутылка в анусе, ложки с дырками и тому подобное. Конченные. Все вопросы к Зигмунду Фрейду
12.11.2022 01:06 Відповісти
Як правило коли чуєш категоричні заяви влади, то це означає що вона щось хімічить.
Вже взимку чули що ніхто не нападе і будуть шашлики.
11.11.2022 23:00 Відповісти
Ніхто Чонгар не рохзміновув, просто не взірвали..А розбиратися треба з тими , хто це зробив. Що мало в Україні зрадників ? Згадайте Крим.
12.11.2022 05:54 Відповісти
Просто не взорвали? Раскажешь это Кривоносу.
12.11.2022 08:46 Відповісти
Верещук ты? Как там шаттлы на КВПП?
12.11.2022 08:47 Відповісти
це прекрасно, адже після перемоги буде час перейти до питання "хто розмінував Чонгар"
11.11.2022 23:02 Відповісти
Если коротко,то Армия созданная Порошенко выстояла...💪🔱❤️🖤🔱✊👍 Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому та іншим Героям...🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇧🇻🇨🇰💪
11.11.2022 23:18 Відповісти
Ми прийшли, а військ - нема
https://glavred.net/ukraine/protivnik-nas-pereigral-zhdanov-rasskazal-kak-okkupantam-udalos-spastis-ot-vsu-v-hersone-10424927.html
11.11.2022 23:46 Відповісти
This satellite image released by Maxar Technologies shows the Nova Kakhovka dam, Nova Kakhovka, Ukraine, on Friday, Nov. 11, 2022
11.11.2022 23:51 Відповісти
***** всіх переграв. Героїчно відвів військо без бою.
12.11.2022 09:14 Відповісти
https://youtu.be/OWVG8G9f_9s ...
Херсон зустріча наших хлопців... Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱💪
12.11.2022 00:47 Відповісти
Мы не холодильная камера - мы микроволновка !
12.11.2022 06:53 Відповісти
Подобається мені Данилов, мужик на своєму місці.
12.11.2022 08:38 Відповісти
малчик- пи здун обо всём и не о чём
12.11.2022 08:55 Відповісти
Ніякого заморожування війни не буде, ми не холодильна камера
Такий гострий гумор... порізатися можна...
12.11.2022 12:29 Відповісти
 
 