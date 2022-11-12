РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10701 посетитель онлайн
Новости Война
20 596 62

Убегая, оккупанты оставили немало трофеев на Херсонщине. Есть и артустановки, и танки, и бронемашины, – ОК "Південь"

бтр,трофей

Вооруженные силы Украины на освобожденных территориях юга обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Техника есть (брошенная оккупантами. - Ред.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно вернем уже в качестве снарядов в обратную сторону", - отметила она.

По словам Гуменюк, возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.

"Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения", - отметила руководитель прессцентра ОК "Південь".

Читайте также: ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

Автор: 

армия РФ (20377) Гуменюк Наталья (577) трофеи (183) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Здійснилося проротсво Тараса Шевченка:



Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:12 Ответить
+20
показать весь комментарий
12.11.2022 08:40 Ответить
+17
А в районе Чернобаевки наши захватили вертолет. Правда не рабочий, но его можно, как сказали, отремонтировать.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один "ленд-ліз" від мордору.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:07 Ответить
Ленд-ліз від путінських срако-лізів.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:55 Ответить
А в районе Чернобаевки наши захватили вертолет. Правда не рабочий, но его можно, как сказали, отремонтировать.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:09 Ответить
через 7-9 днів місцеві рибалки будуть хизуватися водонепроникними смартфонами, коли "підводні кацапи" "піднімуться" з дна Дніпра
показать весь комментарий
12.11.2022 08:15 Ответить
А скільки їх у плавнях дельти виловлять?!
Нажаль гумових чобіт буде більше,і ловити іх будуть ще роками. Можливо навіть з кістками.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:41 Ответить
Що захопили то є добре , правда до того він колись був український (( може іще в Криму кацапня захопила .....
показать весь комментарий
12.11.2022 08:19 Ответить
У Чорнобаєвці була наша вертольотна частина.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:47 Ответить
Здійснилося проротсво Тараса Шевченка:



Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:12 Ответить
Тарас як ніколи актуальний. Я сама перечитую його часто. Бережіть людей
показать весь комментарий
12.11.2022 08:17 Ответить
Бо він писав не вірші, а пророцтва.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:08 Ответить
Покрайней мере запчастей к арте,танкам и бронетехнике совковой будет навалом....ну и стрелкового оружия и т.п.
Наши умельцы полюбе наварят много ништяков для фронта)
показать весь комментарий
12.11.2022 08:19 Ответить
Шановні, треба зе-шмаркле зробити петицію за визнання Таіваню.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:20 Ответить
Це щоб Китай почав продавати зброю кацапам?

Звідки ви такі беретеся?
показать весь комментарий
12.11.2022 08:41 Ответить
Як реєстрація після 24 лютого 2022 року - так і зеленим лайном смердить! Що - ніяк зад "Найвелчнішому Боневтіку" вилизать від "обісрання" не можете? Старайтеся краще - без перерви на сон!!! Вам ще йому передачі в тюрму носить!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 10:08 Ответить
Згодиться усі. Якщо не для бою, то на переплавку піде. Метал країні теж потрібний.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:22 Ответить
На фоні радості від визволення Херсона існує відчуття,якогось "непорозуміння" та дивних співпадінь та виникає питання:" Як рашисти,за три дні,вивели 40 тис.військ з технікою?Як їм вдалося це зробити,якщо арестович всі дні розповідав про жахливі артилерійські удари по москалям?"А може Жданов правий,коли заявляє,що рашисти почали виходити декілька тижнів тому і це вдалось зробити 40 тисячам?Тоді чого варті попередні заяви,що москалі нарощують чисельність військ на правому березі?Добре,що живими залишились багато наших військових але погано,що також залишились живими окупанти,які "вилізуть" на інших ділянках фронту і де буде багато втрат в інших наших підрозділах.Слава українському народу!Подяка всім захисникам.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:23 Ответить
Тоесть лучше месяц или два атаковать в лоб 30 тыс группировку теряя людей технику и дорогущие екслюзивные боеприпасы....вместо того чтобы получить город Херсон и весь правый берег даром??
Орко боты придумайте зраду поинтереснее)
показать весь комментарий
12.11.2022 08:26 Ответить
Ця групіровка була оточена у пастці і не протрималася б навіть місяць з обрізаними логістикою і постачанням.
Про таку домовленість з окупантами потрібно було повідомити всю країну, а не робити це під сукном як зрадники.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:17 Ответить
Вона не була відрізана міст через каховську греблю неможливо знищити через неї й вийшли.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:38 Ответить
Яку неможливо знищити, але знищили після відходу.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:19 Ответить
МЛРС неможливо знищити а атакамс нам ніхто не давав.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:28 Ответить
Може треба було ДО заходу?
Алеж Зеленський ....
показать весь комментарий
12.11.2022 10:44 Ответить
Звісно треба було...
показать весь комментарий
12.11.2022 15:13 Ответить


в орків все можливо...
показать весь комментарий
12.11.2022 10:27 Ответить
Ракетами які були у нас на озброєнні неможливо знищити.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:29 Ответить
так то московити за собою підірвали
показать весь комментарий
12.11.2022 10:35 Ответить
В будь-якому разі, всі шляхи постачання і відступу цих окупантів були під вогневим контролем ЗСУ.

Найгірше з цього те, що атступівшиє найкращі частини з усієї оркської армії, за повідомленнями у ЗМІ, підуть захоплювати Рівненську АЕС з Білорусі щоб позбавити Україну енергогенерації взимку і далі вбивати українців.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:30 Ответить
На жаль не були,у нас на весь фронт три десятки МЛРС з обмеженою кількістю ракет.переваги у повітрі нема.
Як ви думаєте що краще якби вони сиділи в укріпленнях і розстрілювали наші штурмуючі групи у голому степу.чи штурмувати вже наші укріплення?вони не такі дурні на жаль щоб штурмувати Рівне.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:44 Ответить
Так, переваги у повітрі у нас немає. Єдиними засобами наступу на відкритій місцевості що залишаються це перевага ЗСУ у далекобійній артилерії.
Звісно що не краще посилати штурмуючі групи на ворожі укріплення, це має робити артилерія або авіація.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:39 Ответить
Он правильные вопросы задает. При чем тут орко боты и зрада. Просто человек думает головой, а не задницей, как ты. Теперь их перекинут под Бахмут или Запорожье
показать весь комментарий
12.11.2022 09:34 Ответить
Человек думає дупою,неможливо знищити 10 м хімарс з обмеженою кількістю ракет 40 тис які розбігаються як таргани через каховську гес та натирені плавзахист.краще вважати що Залежний нас зрадив та випустив москалів.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:41 Ответить
все просто. подивимось скільки техніки затрофеїли і тоді буде ясно чи випустили чи московити на своїх двох порозбігалися
показать весь комментарий
12.11.2022 10:29 Ответить
Я б не показував,союзники скажуть що й так багато захопили для чого вам ще.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:31 Ответить
Їх не потрібно було знищувати, а лише взяти в полон і обміняти на усіх наших полонених, включно з Азовцями і забрати тисячі одиниць військової техніки
показать весь комментарий
12.11.2022 10:36 Ответить
Яким чином?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:50 Ответить
Утриманням оперативного оточення цього клаптику території концентрації основних сил противника про яке заявляли ще влітку. Єдині два мости обстрілювалися ЗСУ. Це була найважливіша операція цієї війни, яка могла призвести до її швидкого завершення і перемоги над агресором. Але на жаль, не вдалося...
показать весь комментарий
12.11.2022 11:27 Ответить
4500 тис кв км-це не клаптик,тому знищити противника не вдалося.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:55 Ответить
Мова не про те, скільки їх ногами втікло. А скільки техніки встигли забрати. Без техніки, частини не боєздатні, хоч скільки м'яса буде в наявності
показать весь комментарий
12.11.2022 13:47 Ответить
их все равно придется атаковать но в другом месте, теряя людей технику и дорогущие екслюзивные боеприпасы
показать весь комментарий
12.11.2022 15:23 Ответить
правильні питання
показать весь комментарий
12.11.2022 08:54 Ответить
А ніхто і не каже що встигли вивести.
показать весь комментарий
12.11.2022 08:56 Ответить
Всі сказали вже, і Бутусов, і Жданов
показать весь комментарий
12.11.2022 09:19 Ответить
Можливо,брехали про чисельність...
А ще проскакувала інформація,що орків полягло багато,але це не афішують...
Єдине правдиве,про що говорила русьня,що виводять війська...і ми всі очікували якусь пастку...
показать весь комментарий
12.11.2022 09:15 Ответить
Жахливі удари по москалям були півроку без них вони б ще сиділи на своїх трьох оборонних лініях.ще він казав що кацапи все замінували і швидко підтягнути ствольну артиллерію не було можливості.А знищити все угрупування десятком хаймарс з обмеженим боекомплектом неможливо.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:47 Ответить
Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
показать весь комментарий
12.11.2022 12:02 Ответить
Трофеи + сохранённые резервы нашей военки, брони,боеприпасов и прочего + освободившиеся не покоцаные наши бригады.....хороший жест доброй воли....мы тут выиграли при любых раскладах.
Ждём новый удар Залужного по орочей орде ...а шо вдруг через месяц в Донецк зайдем)))
показать весь комментарий
12.11.2022 08:24 Ответить
Так може б вони з усієї території України так само вийшли без боїв «жестом доброй волі» до себе дамой?) Було б ідеально. Кому потрібна ця війна? Усі будуть задоволені і у виграші.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:30 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 08:40 Ответить
А нічого було лізти до нас зі своєю спецоперацією!
показать весь комментарий
12.11.2022 09:11 Ответить
Ихнее вяличие держалось всю жизнь на крови поневоленных народов. А Крым должен вернуться в спокойную, дружественную Украину и дальше принимать туристов и отдыхающих со всего мира.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 09:46 Ответить
То что руzкие живут с кадыровским х*ем в жопе их не смущает. А то что они еще полезли в Украину чтобы взять в рот х***й хохлов их доводит до истерики
показать весь комментарий
12.11.2022 10:02 Ответить
По совковой армии, только ленивый не имел московитов.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:28 Ответить
К чеченскому привыкли и даже понравилось...
показать весь комментарий
12.11.2022 15:17 Ответить
Как с чеченским жили,так теперь с двумя будут!
показать весь комментарий
12.11.2022 10:47 Ответить
Техніку і БК москсвини,при відході знищили,і дуже багато!
Не треба слухати дристовича & К95(в миру ОПа зезидента)!
Досить порівняти відход з під Чернигіва,Харкова з відходом з Херсона по кількості і якості захопленої техніки і БК!
Рашковани теж вчаться,отримуючі як від ЗСУ,так і від свого командуваня.
Є кадри куп цинків з патронами які просто спалили.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:00 Ответить
 
 