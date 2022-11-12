Убегая, оккупанты оставили немало трофеев на Херсонщине. Есть и артустановки, и танки, и бронемашины, – ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины на освобожденных территориях юга обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Техника есть (брошенная оккупантами. - Ред.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно вернем уже в качестве снарядов в обратную сторону", - отметила она.

По словам Гуменюк, возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.

"Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения", - отметила руководитель прессцентра ОК "Південь".

