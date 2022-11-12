Убегая, оккупанты оставили немало трофеев на Херсонщине. Есть и артустановки, и танки, и бронемашины, – ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины на освобожденных территориях юга обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Техника есть (брошенная оккупантами. - Ред.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно вернем уже в качестве снарядов в обратную сторону", - отметила она.
По словам Гуменюк, возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.
"Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения", - отметила руководитель прессцентра ОК "Південь".
Нажаль гумових чобіт буде більше,і ловити іх будуть ще роками. Можливо навіть з кістками.
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
Наши умельцы полюбе наварят много ништяков для фронта)
Звідки ви такі беретеся?
Орко боты придумайте зраду поинтереснее)
Про таку домовленість з окупантами потрібно було повідомити всю країну, а не робити це під сукном як зрадники.
Алеж Зеленський ....
в орків все можливо...
Найгірше з цього те, що атступівшиє найкращі частини з усієї оркської армії, за повідомленнями у ЗМІ, підуть захоплювати Рівненську АЕС з Білорусі щоб позбавити Україну енергогенерації взимку і далі вбивати українців.
Як ви думаєте що краще якби вони сиділи в укріпленнях і розстрілювали наші штурмуючі групи у голому степу.чи штурмувати вже наші укріплення?вони не такі дурні на жаль щоб штурмувати Рівне.
Звісно що не краще посилати штурмуючі групи на ворожі укріплення, це має робити артилерія або авіація.
А ще проскакувала інформація,що орків полягло багато,але це не афішують...
Єдине правдиве,про що говорила русьня,що виводять війська...і ми всі очікували якусь пастку...
"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.
Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
Ждём новый удар Залужного по орочей орде ...а шо вдруг через месяц в Донецк зайдем)))
Не треба слухати дристовича & К95(в миру ОПа зезидента)!
Досить порівняти відход з під Чернигіва,Харкова з відходом з Херсона по кількості і якості захопленої техніки і БК!
Рашковани теж вчаться,отримуючі як від ЗСУ,так і від свого командуваня.
Є кадри куп цинків з патронами які просто спалили.