Втікаючи, окупанти залишили чимало трофеїв на Херсонщині. Є і артустановки, і танки, і бронемашини, - ОК "Південь"

Збройні сили України на звільнених територіях півдня виявили російські танки, артилерію та іншу техніку, яку окупантам не вдалося переправити через Дніпро під час відступу.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Техніка є (покинута окупантами. - Ред.). Вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне - обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік", - зазначила вона.

За словами Гуменюк,повертатися на деокуповані території поки небезпечно для цивільних.

"Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення", - зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

