Втікаючи, окупанти залишили чимало трофеїв на Херсонщині. Є і артустановки, і танки, і бронемашини, - ОК "Південь"
Збройні сили України на звільнених територіях півдня виявили російські танки, артилерію та іншу техніку, яку окупантам не вдалося переправити через Дніпро під час відступу.
Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Техніка є (покинута окупантами. - Ред.). Вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне - обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік", - зазначила вона.
За словами Гуменюк,повертатися на деокуповані території поки небезпечно для цивільних.
"Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення", - зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".
Нажаль гумових чобіт буде більше,і ловити іх будуть ще роками. Можливо навіть з кістками.
Наши умельцы полюбе наварят много ништяков для фронта)
Звідки ви такі беретеся?
Орко боты придумайте зраду поинтереснее)
Про таку домовленість з окупантами потрібно було повідомити всю країну, а не робити це під сукном як зрадники.
Алеж Зеленський ....
в орків все можливо...
Найгірше з цього те, що атступівшиє найкращі частини з усієї оркської армії, за повідомленнями у ЗМІ, підуть захоплювати Рівненську АЕС з Білорусі щоб позбавити Україну енергогенерації взимку і далі вбивати українців.
Як ви думаєте що краще якби вони сиділи в укріпленнях і розстрілювали наші штурмуючі групи у голому степу.чи штурмувати вже наші укріплення?вони не такі дурні на жаль щоб штурмувати Рівне.
Звісно що не краще посилати штурмуючі групи на ворожі укріплення, це має робити артилерія або авіація.
А ще проскакувала інформація,що орків полягло багато,але це не афішують...
Єдине правдиве,про що говорила русьня,що виводять війська...і ми всі очікували якусь пастку...
"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.
Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
Ждём новый удар Залужного по орочей орде ...а шо вдруг через месяц в Донецк зайдем)))
Не треба слухати дристовича & К95(в миру ОПа зезидента)!
Досить порівняти відход з під Чернигіва,Харкова з відходом з Херсона по кількості і якості захопленої техніки і БК!
Рашковани теж вчаться,отримуючі як від ЗСУ,так і від свого командуваня.
Є кадри куп цинків з патронами які просто спалили.