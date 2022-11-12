УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7420 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 596 62

Втікаючи, окупанти залишили чимало трофеїв на Херсонщині. Є і артустановки, і танки, і бронемашини, - ОК "Південь"

бтр,трофей

Збройні сили України на звільнених територіях півдня виявили російські танки, артилерію та іншу техніку, яку окупантам не вдалося переправити через Дніпро під час відступу.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Техніка є (покинута окупантами. - Ред.). Вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне - обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік", - зазначила вона.

За словами Гуменюк,повертатися на деокуповані території поки небезпечно для цивільних.

"Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення", - зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Також читайте: ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України

Автор: 

армія рф (18528) Гуменюк Наталія (804) трофеї (188) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Здійснилося проротсво Тараса Шевченка:



Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.
показати весь коментар
12.11.2022 08:12 Відповісти
+20
показати весь коментар
12.11.2022 08:40 Відповісти
+17
А в районе Чернобаевки наши захватили вертолет. Правда не рабочий, но его можно, как сказали, отремонтировать.
показати весь коментар
12.11.2022 08:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один "ленд-ліз" від мордору.
показати весь коментар
12.11.2022 08:07 Відповісти
Ленд-ліз від путінських срако-лізів.
показати весь коментар
12.11.2022 08:55 Відповісти
А в районе Чернобаевки наши захватили вертолет. Правда не рабочий, но его можно, как сказали, отремонтировать.
показати весь коментар
12.11.2022 08:09 Відповісти
через 7-9 днів місцеві рибалки будуть хизуватися водонепроникними смартфонами, коли "підводні кацапи" "піднімуться" з дна Дніпра
показати весь коментар
12.11.2022 08:15 Відповісти
А скільки їх у плавнях дельти виловлять?!
Нажаль гумових чобіт буде більше,і ловити іх будуть ще роками. Можливо навіть з кістками.
показати весь коментар
12.11.2022 10:41 Відповісти
Що захопили то є добре , правда до того він колись був український (( може іще в Криму кацапня захопила .....
показати весь коментар
12.11.2022 08:19 Відповісти
У Чорнобаєвці була наша вертольотна частина.
показати весь коментар
12.11.2022 08:47 Відповісти
Здійснилося проротсво Тараса Шевченка:



Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.
показати весь коментар
12.11.2022 08:12 Відповісти
Тарас як ніколи актуальний. Я сама перечитую його часто. Бережіть людей
показати весь коментар
12.11.2022 08:17 Відповісти
Бо він писав не вірші, а пророцтва.
показати весь коментар
12.11.2022 09:08 Відповісти
Покрайней мере запчастей к арте,танкам и бронетехнике совковой будет навалом....ну и стрелкового оружия и т.п.
Наши умельцы полюбе наварят много ништяков для фронта)
показати весь коментар
12.11.2022 08:19 Відповісти
Шановні, треба зе-шмаркле зробити петицію за визнання Таіваню.
показати весь коментар
12.11.2022 08:20 Відповісти
Це щоб Китай почав продавати зброю кацапам?

Звідки ви такі беретеся?
показати весь коментар
12.11.2022 08:41 Відповісти
Як реєстрація після 24 лютого 2022 року - так і зеленим лайном смердить! Що - ніяк зад "Найвелчнішому Боневтіку" вилизать від "обісрання" не можете? Старайтеся краще - без перерви на сон!!! Вам ще йому передачі в тюрму носить!!!
показати весь коментар
12.11.2022 10:08 Відповісти
Згодиться усі. Якщо не для бою, то на переплавку піде. Метал країні теж потрібний.
показати весь коментар
12.11.2022 08:22 Відповісти
На фоні радості від визволення Херсона існує відчуття,якогось "непорозуміння" та дивних співпадінь та виникає питання:" Як рашисти,за три дні,вивели 40 тис.військ з технікою?Як їм вдалося це зробити,якщо арестович всі дні розповідав про жахливі артилерійські удари по москалям?"А може Жданов правий,коли заявляє,що рашисти почали виходити декілька тижнів тому і це вдалось зробити 40 тисячам?Тоді чого варті попередні заяви,що москалі нарощують чисельність військ на правому березі?Добре,що живими залишились багато наших військових але погано,що також залишились живими окупанти,які "вилізуть" на інших ділянках фронту і де буде багато втрат в інших наших підрозділах.Слава українському народу!Подяка всім захисникам.
показати весь коментар
12.11.2022 08:23 Відповісти
Тоесть лучше месяц или два атаковать в лоб 30 тыс группировку теряя людей технику и дорогущие екслюзивные боеприпасы....вместо того чтобы получить город Херсон и весь правый берег даром??
Орко боты придумайте зраду поинтереснее)
показати весь коментар
12.11.2022 08:26 Відповісти
Ця групіровка була оточена у пастці і не протрималася б навіть місяць з обрізаними логістикою і постачанням.
Про таку домовленість з окупантами потрібно було повідомити всю країну, а не робити це під сукном як зрадники.
показати весь коментар
12.11.2022 09:17 Відповісти
Вона не була відрізана міст через каховську греблю неможливо знищити через неї й вийшли.
показати весь коментар
12.11.2022 09:38 Відповісти
Яку неможливо знищити, але знищили після відходу.
показати весь коментар
12.11.2022 10:19 Відповісти
МЛРС неможливо знищити а атакамс нам ніхто не давав.
показати весь коментар
12.11.2022 10:28 Відповісти
Може треба було ДО заходу?
Алеж Зеленський ....
показати весь коментар
12.11.2022 10:44 Відповісти
Звісно треба було...
показати весь коментар
12.11.2022 15:13 Відповісти


в орків все можливо...
показати весь коментар
12.11.2022 10:27 Відповісти
Ракетами які були у нас на озброєнні неможливо знищити.
показати весь коментар
12.11.2022 10:29 Відповісти
так то московити за собою підірвали
показати весь коментар
12.11.2022 10:35 Відповісти
В будь-якому разі, всі шляхи постачання і відступу цих окупантів були під вогневим контролем ЗСУ.

Найгірше з цього те, що атступівшиє найкращі частини з усієї оркської армії, за повідомленнями у ЗМІ, підуть захоплювати Рівненську АЕС з Білорусі щоб позбавити Україну енергогенерації взимку і далі вбивати українців.
показати весь коментар
12.11.2022 10:30 Відповісти
На жаль не були,у нас на весь фронт три десятки МЛРС з обмеженою кількістю ракет.переваги у повітрі нема.
Як ви думаєте що краще якби вони сиділи в укріпленнях і розстрілювали наші штурмуючі групи у голому степу.чи штурмувати вже наші укріплення?вони не такі дурні на жаль щоб штурмувати Рівне.
показати весь коментар
12.11.2022 10:44 Відповісти
Так, переваги у повітрі у нас немає. Єдиними засобами наступу на відкритій місцевості що залишаються це перевага ЗСУ у далекобійній артилерії.
Звісно що не краще посилати штурмуючі групи на ворожі укріплення, це має робити артилерія або авіація.
показати весь коментар
12.11.2022 11:39 Відповісти
Он правильные вопросы задает. При чем тут орко боты и зрада. Просто человек думает головой, а не задницей, как ты. Теперь их перекинут под Бахмут или Запорожье
показати весь коментар
12.11.2022 09:34 Відповісти
Человек думає дупою,неможливо знищити 10 м хімарс з обмеженою кількістю ракет 40 тис які розбігаються як таргани через каховську гес та натирені плавзахист.краще вважати що Залежний нас зрадив та випустив москалів.
показати весь коментар
12.11.2022 09:41 Відповісти
все просто. подивимось скільки техніки затрофеїли і тоді буде ясно чи випустили чи московити на своїх двох порозбігалися
показати весь коментар
12.11.2022 10:29 Відповісти
Я б не показував,союзники скажуть що й так багато захопили для чого вам ще.
показати весь коментар
12.11.2022 10:31 Відповісти
Їх не потрібно було знищувати, а лише взяти в полон і обміняти на усіх наших полонених, включно з Азовцями і забрати тисячі одиниць військової техніки
показати весь коментар
12.11.2022 10:36 Відповісти
Яким чином?
показати весь коментар
12.11.2022 10:50 Відповісти
Утриманням оперативного оточення цього клаптику території концентрації основних сил противника про яке заявляли ще влітку. Єдині два мости обстрілювалися ЗСУ. Це була найважливіша операція цієї війни, яка могла призвести до її швидкого завершення і перемоги над агресором. Але на жаль, не вдалося...
показати весь коментар
12.11.2022 11:27 Відповісти
4500 тис кв км-це не клаптик,тому знищити противника не вдалося.
показати весь коментар
12.11.2022 11:55 Відповісти
Мова не про те, скільки їх ногами втікло. А скільки техніки встигли забрати. Без техніки, частини не боєздатні, хоч скільки м'яса буде в наявності
показати весь коментар
12.11.2022 13:47 Відповісти
их все равно придется атаковать но в другом месте, теряя людей технику и дорогущие екслюзивные боеприпасы
показати весь коментар
12.11.2022 15:23 Відповісти
правильні питання
показати весь коментар
12.11.2022 08:54 Відповісти
А ніхто і не каже що встигли вивести.
показати весь коментар
12.11.2022 08:56 Відповісти
Всі сказали вже, і Бутусов, і Жданов
показати весь коментар
12.11.2022 09:19 Відповісти
Можливо,брехали про чисельність...
А ще проскакувала інформація,що орків полягло багато,але це не афішують...
Єдине правдиве,про що говорила русьня,що виводять війська...і ми всі очікували якусь пастку...
показати весь коментар
12.11.2022 09:15 Відповісти
Жахливі удари по москалям були півроку без них вони б ще сиділи на своїх трьох оборонних лініях.ще він казав що кацапи все замінували і швидко підтягнути ствольну артиллерію не було можливості.А знищити все угрупування десятком хаймарс з обмеженим боекомплектом неможливо.
показати весь коментар
12.11.2022 09:47 Відповісти
Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3380062
показати весь коментар
12.11.2022 12:02 Відповісти
Трофеи + сохранённые резервы нашей военки, брони,боеприпасов и прочего + освободившиеся не покоцаные наши бригады.....хороший жест доброй воли....мы тут выиграли при любых раскладах.
Ждём новый удар Залужного по орочей орде ...а шо вдруг через месяц в Донецк зайдем)))
показати весь коментар
12.11.2022 08:24 Відповісти
Так може б вони з усієї території України так само вийшли без боїв «жестом доброй волі» до себе дамой?) Було б ідеально. Кому потрібна ця війна? Усі будуть задоволені і у виграші.
показати весь коментар
12.11.2022 09:30 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 08:40 Відповісти
А нічого було лізти до нас зі своєю спецоперацією!
показати весь коментар
12.11.2022 09:11 Відповісти
Ихнее вяличие держалось всю жизнь на крови поневоленных народов. А Крым должен вернуться в спокойную, дружественную Украину и дальше принимать туристов и отдыхающих со всего мира.
показати весь коментар
12.11.2022 09:32 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 09:46 Відповісти
То что руzкие живут с кадыровским х*ем в жопе их не смущает. А то что они еще полезли в Украину чтобы взять в рот х***й хохлов их доводит до истерики
показати весь коментар
12.11.2022 10:02 Відповісти
По совковой армии, только ленивый не имел московитов.
показати весь коментар
12.11.2022 10:28 Відповісти
К чеченскому привыкли и даже понравилось...
показати весь коментар
12.11.2022 15:17 Відповісти
Как с чеченским жили,так теперь с двумя будут!
показати весь коментар
12.11.2022 10:47 Відповісти
Техніку і БК москсвини,при відході знищили,і дуже багато!
Не треба слухати дристовича & К95(в миру ОПа зезидента)!
Досить порівняти відход з під Чернигіва,Харкова з відходом з Херсона по кількості і якості захопленої техніки і БК!
Рашковани теж вчаться,отримуючі як від ЗСУ,так і від свого командуваня.
Є кадри куп цинків з патронами які просто спалили.
показати весь коментар
12.11.2022 11:00 Відповісти
 
 