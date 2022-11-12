Россия начала выводить войска из Херсона еще 22 октября, - разведка Британии
Россия, скорей всего, начала выводить войска с правого берега Днепра в Херсоне еще 22 октября.
Об этом сообщается в краткой сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сводке.
Поэтому, вероятнее всего, предполагает британская разведка, российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с местным населением в последние недели.
Херсон был единственным областным центром, захваченным российскими войсками с февраля, поэтому отход наносит значительный репутационный ущерб. Отход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, считают в разведке Великобритании.
По всей вероятности, Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр, и что теперь ее силы в основном контролируют именно город Херсон, отмечается в сообщении.
"Вполне вероятно также, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - отмечают в британской разведке.
Нам не кажуть, что воевать и громить врага сложно, только трындеть легко )
А в моменти, коли знову відбуваэться якийсь особливо гнилячий "договорняк", народу масово згодовують "відосики", як черговому кацу прилітаэ граната в рило, або як дохлих касапів ідять свині, або бравурні коментарі зі "скріншотами" як касапи у кількостях +100500 "дохлими вливуть по Дніпру" - мовляв, "панюпас", "розслабся, нашо тобі знати за ті "договорняки" та знати за те, що ми "злили" той же таки Південь? Он, подивися, краще, як класно плаваэ у воді дохлий руззкэ".
Ну або відпустять ще з пів-сотні наших скалічених полонених, по договору з росіянами, коли знову розслідувачі будуть під "зелений офіс" наривати компромат, та ще й "завхоза" того "офісу" попіарять. і все. Все ж нормально? "Піпл хаваэ"?
І при тому - звільнили майстерно ,, з мінімумом втрат серед населення і військових , і не руйнуючи місто .! Це можна назвати - вищим пілотажем військового мистецтва . Браво !!
До речі , кацапня в соцмережах вже перейменувала непокірний Херсон на - Херснім . Так швидко розпрощались з - частічкай расіі , ісконно рузкім горадом . .