Россия начала выводить войска из Херсона еще 22 октября, - разведка Британии

Россия, скорей всего, начала выводить войска с правого берега Днепра в Херсоне еще 22 октября.

Об этом сообщается в краткой сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сводке.

Поэтому, вероятнее всего, предполагает британская разведка, российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с местным населением в последние недели.

Читайте также: Убегая, оккупанты оставили немало трофеев на Херсонщине. Есть и артустановки, и танки, и бронемашины, – ОК "Південь"

Херсон был единственным областным центром, захваченным российскими войсками с февраля, поэтому отход наносит значительный репутационный ущерб. Отход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, считают в разведке Великобритании.

По всей вероятности, Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр, и что теперь ее силы в основном контролируют именно город Херсон, отмечается в сообщении.

"Вполне вероятно также, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - отмечают в британской разведке.

Читайте также: ГУР – российским военным в Херсоне: "У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен"

Топ комментарии
+7
і чому я, беззаперечно довіряю розвідці Британії чи США та абсолютно не вірю, тому обрізаному шапіто, що узурпувало Ваву та ввело асфальтом Україну в руїни????
12.11.2022 10:04 Ответить
+5
це був черговий акт дохлоi молi!
12.11.2022 09:42 Ответить
+4
Інсайдерська інформація розкрила справжні причини залишення Херсона. Виявляється, путіну донесли, що на референдумі про приєднання Херсонської області до Росії "за" проголосувало не 87,5%, а лише 87,3%! І путін, як людина абсолютної чесності, яка не сприймає неправди навіть у найдрібніших деталях, розпорядився результати реферемдуму скасувати, а Херсон залишити. Ось так. А хочете вірте, хочете ні, справа ваша.
12.11.2022 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є ще версія що цапи почнуть масовані обстріли Херсону.
12.11.2022 09:35 Ответить
Попийте заспокійливого. Бачу, що вам не завадить.
12.11.2022 10:14 Ответить
йому не завадить клізма, якщо пляшку зможе викупорити.
12.11.2022 10:35 Ответить
це був черговий акт дохлоi молi!
12.11.2022 09:42 Ответить
Інсайдерська інформація розкрила справжні причини залишення Херсона. Виявляється, путіну донесли, що на референдумі про приєднання Херсонської області до Росії "за" проголосувало не 87,5%, а лише 87,3%! І путін, як людина абсолютної чесності, яка не сприймає неправди навіть у найдрібніших деталях, розпорядився результати реферемдуму скасувати, а Херсон залишити. Ось так. А хочете вірте, хочете ні, справа ваша.
12.11.2022 09:53 Ответить
😁😁😁😁😁😁😁😁
12.11.2022 10:45 Ответить
і чому я, беззаперечно довіряю розвідці Британії чи США та абсолютно не вірю, тому обрізаному шапіто, що узурпувало Ваву та ввело асфальтом Україну в руїни????
12.11.2022 10:04 Ответить
Майже три тижні вони звалювали і ніхто цього не бачив?Британці пишуть,що "скоріш за все" і то,ця інформація з'являється вже за фактом.Як можна непомітно вивести таку купу людського ресурсу і озброєння майже без втрат?Чи таки про щось нам не кажуть?
12.11.2022 10:07 Ответить
Выводи не "купу" сразу, а по полторы тысячи человек в день через три переправы, т.е. через каждую по 500. Это займёт у тебя несколько часов ночью. Причём вместе с техникой. И вуаля.
Нам не кажуть, что воевать и громить врага сложно, только трындеть легко )
12.11.2022 10:11 Ответить
Дві армії з технікою, з б/к, з всім майном - за декілька годин. З кацапскию мудрістью. Да ви романтік.
показать весь комментарий
за декілька тижнів по декілька годин по ночам. Чи ти справді віриш в те, шо шойгу і суровікін публічно заявили про вихід і всі дружно там почали відхід? )
12.11.2022 10:50 Ответить
Звичайно ні. Мене дивує наш адвокат резніков - він же казав - шоб кацам вивести війска потрібен тиждень - це було у вечері, а вже у 14 годин наступного дня наші війскові були в Херсоні. Знов якась брехня, або злочина необізненість.
12.11.2022 10:58 Ответить
ну так каци скритно могли і відводити війська протягом тижнів потрошки по ночам. а вдень могли на виду у всіх чмобіків переправляти на правий берег, створюючи ілюзію, що вони не покидають Херсон, а навпаки, посилюють його.
12.11.2022 11:05 Ответить
Так і було - «каруселі» були знатні, ніхто не розумів що відбувається - вивід чи посилення. Збиралась інформація просто про напрям рух колон на лівому березі для оцінки. І почалось це найбільш активно післяоголошення «евакуації» цивільного населення. Саме через неясність намірів і почали говорити про «пастку» для ЗСУ.
12.11.2022 15:53 Ответить
то ще невідомо хто розігнав цей вкид з типу пасткою. це могло бути і іпсо від орків, щоб пригальмувати наш поступ вперед.
12.11.2022 16:32 Ответить
касапам дають видійти, як під Лиманом - аби в них не посипався фронт. А потім будуть розповідати про те, що "визволити лівий берег "немаэ змоги", бо росіяни там "добре укріпилися" а потім знову почнуть про "дагаваріцца пасэрэдінэ". А в підсумку ми платимо життями своіх військових, мирних громадян, погіршенням економічного стану в державі і т.д. А про те - на дорогах зе-шобло знову пиляэ мільярди, через фірми фітнес-тренерок і т.д., та виділяють пару мільярдів за зелений гівно-блюво-зомбомарафон а наближені до влаги олігархи тероризують народ енергетичним шантажом на тлі війни. А 73% розповідають, що "зе - класний парень, а от порошенко - все-все одразу ж здав би касапам".
А в моменти, коли знову відбуваэться якийсь особливо гнилячий "договорняк", народу масово згодовують "відосики", як черговому кацу прилітаэ граната в рило, або як дохлих касапів ідять свині, або бравурні коментарі зі "скріншотами" як касапи у кількостях +100500 "дохлими вливуть по Дніпру" - мовляв, "панюпас", "розслабся, нашо тобі знати за ті "договорняки" та знати за те, що ми "злили" той же таки Південь? Он, подивися, краще, як класно плаваэ у воді дохлий руззкэ".
Ну або відпустять ще з пів-сотні наших скалічених полонених, по договору з росіянами, коли знову розслідувачі будуть під "зелений офіс" наривати компромат, та ще й "завхоза" того "офісу" попіарять. і все. Все ж нормально? "Піпл хаваэ"?
12.11.2022 11:30 Ответить
А те, що навколо того ж таки Херсону було угроповування росіян під 20000 тисяч - то хто про те згадуватиме? - Воно "випарувалося" та "розсмокталося", разом з технікою та сотнями вагонів БК, його "немаэ", і ніхто вас його не покаже. Хіба що кілька трофейних старих БМП та танків. Ну, вертльот ще, знаменитий, під Чорнобаівкою, може ще чогось "нашкрібуть" показати.
12.11.2022 11:36 Ответить
Без зради у нас ніяк? Щоб не відбулось,то завжди знайдуться дивані зрадойоби)))
12.11.2022 12:38 Ответить
он прав
12.11.2022 22:11 Ответить
Дохлые трупаки путлера по Днепру ушли в Чёрное море,их сотни каже Тарас Березовец,значит бабла мамки не получат...жены тоже...Без вести исчез...
12.11.2022 10:15 Ответить
Могилизация прошла успешно,патерь нет, скаже хенерал Козлашенков 🦍🤣🤣🤣💀💀💀
12.11.2022 10:17 Ответить
Як би там не було , втекла кацапня сама , чи її змусили - втекти , але саме - ЗСУ і ніхто інший , звільнили місто крапка !!! До звільнення міста прямо призвели- дії ЗСУ , а не якісь договорнячки , здогадками про які , своє самолюбство втішає зараз пересічна кацапня .
І при тому - звільнили майстерно ,, з мінімумом втрат серед населення і військових , і не руйнуючи місто .! Це можна назвати - вищим пілотажем військового мистецтва . Браво !!
До речі , кацапня в соцмережах вже перейменувала непокірний Херсон на - Херснім . Так швидко розпрощались з - частічкай расіі , ісконно рузкім горадом . .
12.11.2022 10:29 Ответить
Загадка какая-то с Херсоном в рэфии. Значит они включают херсонскую область в состав РФ в качестве суб'екта *********. Ок, значит де юре худо бедно оформили. Потом оставляют Херсон, но при этом не определяются с его статусом, как утерянной территории *********. Украина в свое время практически сразу определилась со статусом захваченных рэфией земель - временно оккупированные территории Украины. А кремль как говна в рот набрал. Вот и вопрос - почему, с какой целью они не определяют статус. Как вариант, могу предположить, что хотят поиграть в сусловские игры по созданию долгоиграющих горячих точек
12.11.2022 10:37 Ответить
Начало такого большого отхода орков должна первой фиксировать ГУР,а не Британская разведка..Возникает вопрос: Генерал Буданов был на своем рабочем месте или все время просидел в объедененных телестудиях? Только свежие и точные разведданные дадут возможность работать ВСУ на опережение и достойно крушить руссню..
12.11.2022 13:42 Ответить
Что бы не «********» в оценках, Буданов предпочитает сначала обработать информацию от всех разведок)) а так как у иностранных разведок нет агентов в Херсоне, то имеем такую картину
12.11.2022 15:57 Ответить
выходили давно. это стало понятно по тому, что за два дня никого там не осталось.
13.11.2022 07:03 Ответить
 
 