Россия начала выводить войска из Херсона еще 22 октября, - разведка Британии

Россия, скорей всего, начала выводить войска с правого берега Днепра в Херсоне еще 22 октября.

Об этом сообщается в краткой сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сводке.

Поэтому, вероятнее всего, предполагает британская разведка, российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с местным населением в последние недели.

Херсон был единственным областным центром, захваченным российскими войсками с февраля, поэтому отход наносит значительный репутационный ущерб. Отход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра, считают в разведке Великобритании.

По всей вероятности, Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр, и что теперь ее силы в основном контролируют именно город Херсон, отмечается в сообщении.

"Вполне вероятно также, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - отмечают в британской разведке.

