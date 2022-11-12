Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії
Росія, скоріш за все, почала виводити війська з правого берега Дніпра у Херсоні ще 22 жовтня.
Про це повідомляє у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.
Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів.
"Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - вважають у розвідці Британії.
Цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що тепер її сили в основному контролюють саме місто Херсон, зазначається у повідомленні.
"Цілком ймовірно також, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі", - наголошують у британській розвідці.
Нам не кажуть, что воевать и громить врага сложно, только трындеть легко )
А в моменти, коли знову відбуваэться якийсь особливо гнилячий "договорняк", народу масово згодовують "відосики", як черговому кацу прилітаэ граната в рило, або як дохлих касапів ідять свині, або бравурні коментарі зі "скріншотами" як касапи у кількостях +100500 "дохлими вливуть по Дніпру" - мовляв, "панюпас", "розслабся, нашо тобі знати за ті "договорняки" та знати за те, що ми "злили" той же таки Південь? Он, подивися, краще, як класно плаваэ у воді дохлий руззкэ".
Ну або відпустять ще з пів-сотні наших скалічених полонених, по договору з росіянами, коли знову розслідувачі будуть під "зелений офіс" наривати компромат, та ще й "завхоза" того "офісу" попіарять. і все. Все ж нормально? "Піпл хаваэ"?
І при тому - звільнили майстерно ,, з мінімумом втрат серед населення і військових , і не руйнуючи місто .! Це можна назвати - вищим пілотажем військового мистецтва . Браво !!
До речі , кацапня в соцмережах вже перейменувала непокірний Херсон на - Херснім . Так швидко розпрощались з - частічкай расіі , ісконно рузкім горадом . .