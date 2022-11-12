Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії

Росія, скоріш за все, почала виводити війська з правого берега Дніпра у Херсоні ще 22 жовтня.

Про це повідомляє у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів.

"Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - вважають у розвідці Британії.

Цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що тепер її сили в основному контролюють саме місто Херсон, зазначається у повідомленні.

"Цілком ймовірно також, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі", - наголошують у британській розвідці.

