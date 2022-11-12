УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7894 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 760 31

Росія почала виводити війська з Херсону ще 22 жовтня, - розвідка Британії

рф,передислокація

Росія, скоріш за все, почала виводити війська з правого берега Дніпра у Херсоні ще 22 жовтня.

Про це повідомляє у короткому зведенні британської розвідки, опублікованому  Міністерством оборони Великої Британії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Тож скоріш за все, припускає британська розвідка, російська військова техніка та військові в цивільному одязі були евакуюванні разом з місцевим населення протягом останніх тижнів.   

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втікаючи, окупанти залишили чимало трофеїв на Херсонщині. Є і артустановки, і танки, і бронемашини, - ОК "Південь"

"Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - вважають у розвідці Британії.

Цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що тепер її сили в основному контролюють саме місто Херсон, зазначається у повідомленні.

"Цілком ймовірно також, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі", - наголошують у британській розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР - російським військовим у Херсоні: "Маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон"

Автор: 

армія рф (18528) розвідка (3917) Херсон (3570)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
і чому я, беззаперечно довіряю розвідці Британії чи США та абсолютно не вірю, тому обрізаному шапіто, що узурпувало Ваву та ввело асфальтом Україну в руїни????
показати весь коментар
12.11.2022 10:04 Відповісти
+5
це був черговий акт дохлоi молi!
показати весь коментар
12.11.2022 09:42 Відповісти
+4
Інсайдерська інформація розкрила справжні причини залишення Херсона. Виявляється, путіну донесли, що на референдумі про приєднання Херсонської області до Росії "за" проголосувало не 87,5%, а лише 87,3%! І путін, як людина абсолютної чесності, яка не сприймає неправди навіть у найдрібніших деталях, розпорядився результати реферемдуму скасувати, а Херсон залишити. Ось так. А хочете вірте, хочете ні, справа ваша.
показати весь коментар
12.11.2022 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є ще версія що цапи почнуть масовані обстріли Херсону.
показати весь коментар
12.11.2022 09:35 Відповісти
Попийте заспокійливого. Бачу, що вам не завадить.
показати весь коментар
12.11.2022 10:14 Відповісти
йому не завадить клізма, якщо пляшку зможе викупорити.
показати весь коментар
12.11.2022 10:35 Відповісти
це був черговий акт дохлоi молi!
показати весь коментар
12.11.2022 09:42 Відповісти
Інсайдерська інформація розкрила справжні причини залишення Херсона. Виявляється, путіну донесли, що на референдумі про приєднання Херсонської області до Росії "за" проголосувало не 87,5%, а лише 87,3%! І путін, як людина абсолютної чесності, яка не сприймає неправди навіть у найдрібніших деталях, розпорядився результати реферемдуму скасувати, а Херсон залишити. Ось так. А хочете вірте, хочете ні, справа ваша.
показати весь коментар
12.11.2022 09:53 Відповісти
😁😁😁😁😁😁😁😁
показати весь коментар
12.11.2022 10:45 Відповісти
і чому я, беззаперечно довіряю розвідці Британії чи США та абсолютно не вірю, тому обрізаному шапіто, що узурпувало Ваву та ввело асфальтом Україну в руїни????
показати весь коментар
12.11.2022 10:04 Відповісти
Майже три тижні вони звалювали і ніхто цього не бачив?Британці пишуть,що "скоріш за все" і то,ця інформація з'являється вже за фактом.Як можна непомітно вивести таку купу людського ресурсу і озброєння майже без втрат?Чи таки про щось нам не кажуть?
показати весь коментар
12.11.2022 10:07 Відповісти
Выводи не "купу" сразу, а по полторы тысячи человек в день через три переправы, т.е. через каждую по 500. Это займёт у тебя несколько часов ночью. Причём вместе с техникой. И вуаля.
Нам не кажуть, что воевать и громить врага сложно, только трындеть легко )
показати весь коментар
12.11.2022 10:11 Відповісти
Дві армії з технікою, з б/к, з всім майном - за декілька годин. З кацапскию мудрістью. Да ви романтік.
показати весь коментар
12.11.2022 10:27 Відповісти
за декілька тижнів по декілька годин по ночам. Чи ти справді віриш в те, шо шойгу і суровікін публічно заявили про вихід і всі дружно там почали відхід? )
показати весь коментар
12.11.2022 10:50 Відповісти
Звичайно ні. Мене дивує наш адвокат резніков - він же казав - шоб кацам вивести війска потрібен тиждень - це було у вечері, а вже у 14 годин наступного дня наші війскові були в Херсоні. Знов якась брехня, або злочина необізненість.
показати весь коментар
12.11.2022 10:58 Відповісти
ну так каци скритно могли і відводити війська протягом тижнів потрошки по ночам. а вдень могли на виду у всіх чмобіків переправляти на правий берег, створюючи ілюзію, що вони не покидають Херсон, а навпаки, посилюють його.
показати весь коментар
12.11.2022 11:05 Відповісти
Так і було - «каруселі» були знатні, ніхто не розумів що відбувається - вивід чи посилення. Збиралась інформація просто про напрям рух колон на лівому березі для оцінки. І почалось це найбільш активно післяоголошення «евакуації» цивільного населення. Саме через неясність намірів і почали говорити про «пастку» для ЗСУ.
показати весь коментар
12.11.2022 15:53 Відповісти
то ще невідомо хто розігнав цей вкид з типу пасткою. це могло бути і іпсо від орків, щоб пригальмувати наш поступ вперед.
показати весь коментар
12.11.2022 16:32 Відповісти
касапам дають видійти, як під Лиманом - аби в них не посипався фронт. А потім будуть розповідати про те, що "визволити лівий берег "немаэ змоги", бо росіяни там "добре укріпилися" а потім знову почнуть про "дагаваріцца пасэрэдінэ". А в підсумку ми платимо життями своіх військових, мирних громадян, погіршенням економічного стану в державі і т.д. А про те - на дорогах зе-шобло знову пиляэ мільярди, через фірми фітнес-тренерок і т.д., та виділяють пару мільярдів за зелений гівно-блюво-зомбомарафон а наближені до влаги олігархи тероризують народ енергетичним шантажом на тлі війни. А 73% розповідають, що "зе - класний парень, а от порошенко - все-все одразу ж здав би касапам".
А в моменти, коли знову відбуваэться якийсь особливо гнилячий "договорняк", народу масово згодовують "відосики", як черговому кацу прилітаэ граната в рило, або як дохлих касапів ідять свині, або бравурні коментарі зі "скріншотами" як касапи у кількостях +100500 "дохлими вливуть по Дніпру" - мовляв, "панюпас", "розслабся, нашо тобі знати за ті "договорняки" та знати за те, що ми "злили" той же таки Південь? Он, подивися, краще, як класно плаваэ у воді дохлий руззкэ".
Ну або відпустять ще з пів-сотні наших скалічених полонених, по договору з росіянами, коли знову розслідувачі будуть під "зелений офіс" наривати компромат, та ще й "завхоза" того "офісу" попіарять. і все. Все ж нормально? "Піпл хаваэ"?
показати весь коментар
12.11.2022 11:30 Відповісти
А те, що навколо того ж таки Херсону було угроповування росіян під 20000 тисяч - то хто про те згадуватиме? - Воно "випарувалося" та "розсмокталося", разом з технікою та сотнями вагонів БК, його "немаэ", і ніхто вас його не покаже. Хіба що кілька трофейних старих БМП та танків. Ну, вертльот ще, знаменитий, під Чорнобаівкою, може ще чогось "нашкрібуть" показати.
показати весь коментар
12.11.2022 11:36 Відповісти
Без зради у нас ніяк? Щоб не відбулось,то завжди знайдуться дивані зрадойоби)))
показати весь коментар
12.11.2022 12:38 Відповісти
он прав
показати весь коментар
12.11.2022 22:11 Відповісти
Дохлые трупаки путлера по Днепру ушли в Чёрное море,их сотни каже Тарас Березовец,значит бабла мамки не получат...жены тоже...Без вести исчез...
показати весь коментар
12.11.2022 10:15 Відповісти
Могилизация прошла успешно,патерь нет, скаже хенерал Козлашенков 🦍🤣🤣🤣💀💀💀
показати весь коментар
12.11.2022 10:17 Відповісти
Як би там не було , втекла кацапня сама , чи її змусили - втекти , але саме - ЗСУ і ніхто інший , звільнили місто крапка !!! До звільнення міста прямо призвели- дії ЗСУ , а не якісь договорнячки , здогадками про які , своє самолюбство втішає зараз пересічна кацапня .
І при тому - звільнили майстерно ,, з мінімумом втрат серед населення і військових , і не руйнуючи місто .! Це можна назвати - вищим пілотажем військового мистецтва . Браво !!
До речі , кацапня в соцмережах вже перейменувала непокірний Херсон на - Херснім . Так швидко розпрощались з - частічкай расіі , ісконно рузкім горадом . .
показати весь коментар
12.11.2022 10:29 Відповісти
Загадка какая-то с Херсоном в рэфии. Значит они включают херсонскую область в состав РФ в качестве суб'екта *********. Ок, значит де юре худо бедно оформили. Потом оставляют Херсон, но при этом не определяются с его статусом, как утерянной территории *********. Украина в свое время практически сразу определилась со статусом захваченных рэфией земель - временно оккупированные территории Украины. А кремль как говна в рот набрал. Вот и вопрос - почему, с какой целью они не определяют статус. Как вариант, могу предположить, что хотят поиграть в сусловские игры по созданию долгоиграющих горячих точек
показати весь коментар
12.11.2022 10:37 Відповісти
Начало такого большого отхода орков должна первой фиксировать ГУР,а не Британская разведка..Возникает вопрос: Генерал Буданов был на своем рабочем месте или все время просидел в объедененных телестудиях? Только свежие и точные разведданные дадут возможность работать ВСУ на опережение и достойно крушить руссню..
показати весь коментар
12.11.2022 13:42 Відповісти
Что бы не «********» в оценках, Буданов предпочитает сначала обработать информацию от всех разведок)) а так как у иностранных разведок нет агентов в Херсоне, то имеем такую картину
показати весь коментар
12.11.2022 15:57 Відповісти
выходили давно. это стало понятно по тому, что за два дня никого там не осталось.
показати весь коментар
13.11.2022 07:03 Відповісти
 
 