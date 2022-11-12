12-15 тыс. жителей остались в оккупированной Новой Каховке, - мэр Коваленко

До полномасштабного вторжения России в Новой Каховке проживали 65 тысяч человек.

Об этом рассказал в интервью "Главкому" мэр города Владимир Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители Новой Каховки выезжали по нескольким направлениям в разные страны, но подавляющее большинство новокаховцев находятся на подконтрольной Украине территории.

"Кто-то поехал на подконтрольную Украине территорию – через Николаев, Васильевку. Кто-то выезжал организованно автобусами – через Крым потом в страны Балтии, Польшу, Германию, Чехию, Хорватию. Немало наших есть в Грузии, Турции, многие возвратились в Украину. Есть часть, которые выезжают на Арабатскую стрелку или в населенные пункты, удаленные от Днепра. Но подавляющее большинство находится на подконтрольной Украине территории", - рассказал Коваленко.

Около 700-800 человек были переправлены захватчиками в Российскую Федерацию.

"Сознательно выехавшие сейчас есть в Краснодарском крае, Ставропольском крае, частично в Крыму. Это я, например, знаю от сотрудников детских садов, у которых коллеги выехали на те территории, у кого знакомые там оказались, кто-то уехал к родственникам и близким", – отметил мэр города.

По словам Коваленко, во время так называемой "эвакуации" оккупанты устраивали многочасовые грубые проверки.

"Были жесткие проверки, которые длились часами. Где был, что на спине, руках, ногах, почему выезжаешь? Зависело еще от того, на какую смену попадешь. Могли перещупать все вещи, проверяли данные в какой-то компьютерной программе. Особенно тщательно проверяли на границе России и Грузии", – сказал мэр.

