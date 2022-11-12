12-15 тис. мешканців залишилось в окупованій Новій Каховці, - мер Коваленко

До повномасштабного вторгнення Росії у Новій Каховці проживало 65 тисяч мешканців.

Про це розповів в інтерв’ю "Главкому" мер міста Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві мешканці Нової Каховки виїжджали за кількома напрямками до різних країн, але переважна більшість новокаховців перебуває на підконтрольній Україні території.

"Хтось поїхав на підконтрольну Україні територію – через Миколаїв, Василівку. Хтось виїжджав організовано автобусами - через Крим потім в балтійські країни, Польщу, Німеччину, Чехію, Хорватію. Немало наших є у Грузії, Туреччині, багато поверталися в Україну. Є частина, які виїжджають на Арабатську стрілку, або населені пункти, віддалені від Дніпра. Але переважна більшість перебуває на підконтрольній Україні території", – розповів Коваленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали вивозити зрадників з окупованої Нової Каховки, - Центр національного спротиву

Близько 700-800 осіб були переправлені загарбниками до Російської Федерації.

"Ті, що свідомо виїхали, наразі є в Краснодарському краї, Ставропольському краї, частково в Криму. Це я, наприклад, знаю від співробітників дитячих садків, у яких колеги виїхали на ті території, у когось знайомі там опинилися, хтось виїхав до рідних та близьких", – зазначив мер міста.

За словами Коваленка, під час так званої "евакуації" окупанти влаштовували багатогодинні грубі перевірки.

"Були жорсткі перевірки, які тривали годинами. Де був, що на спині, руках, ногах, чому виїздиш? Залежало ще від того, на яку зміну потрапиш. Могли перемацати всі речі, перевіряли дані в якійсь комп’ютерній програмі. Особливо прискіпливо ставилися на кордоні Росії та Грузії", – сказав мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові окопуються та готують захисні споруди у Новокаховській громаді Херсонщини