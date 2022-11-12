РУС
В рамках отступления российских оккупантов в Херсонской области за сутки было уничтожено 7 мостов, - CNN

Бегство российских оккупантов на Херсонщине сопровождалось болезненным ударом для украинской транспортной инфраструктуры. За прошедшие сутки было уничтожено сразу семь мостов, включая четыре через Днепр.

Такими данными поделились журналисты CNN в своем обширном материале об освобождении Херсона. Репортеры сослались на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. На них видны семь разрушенных мостов, еще сутки назад были целые или частично повреждены, передает Цензор.НЕТ.

"Среди разрушенных мостов – автомобильный и железнодорожный, которые находятся на дамбе в Новой Каховке. Вода вытекает из трех шлюзовых ворот на важнейшей дамбе, которая перекинута через Днепр. Неясно, как был причинен упомянутый ущерб [дамбе] недалеко от западного берега. Местные Telegram-каналы сообщили в четверг вечером о звуках взрывов вокруг дамбы", - написали журналисты.

Репортеры предположили, что ВСУ не взяли под контроль дамбу. Они также упомянули о колоссальном ущербе для региона в случае прорыва дамбы на Днепре.

Журналисты также отметили разрушение Антоновского моста – главной автомобильной артерии через Днепр в Херсонской области. Его пролеты провалились в воду еще до полного отступления рашистов от правого берега.

+14
Це ми мали зробити, щоб сцапів не пустити.
Але ж дороги були в пріоритеті.
12.11.2022 20:21 Ответить
+13
12.11.2022 19:55 Ответить
+11
мости в Криму пригоуватися, міст за міст
12.11.2022 19:43 Ответить
мости в Криму пригоуватися, міст за міст
12.11.2022 19:43 Ответить
12.11.2022 21:28 Ответить
П!дари гнойні!!! Ригнеться вам...
12.11.2022 19:51 Ответить
Та прям таки болючим . Мелкие легко восстанавливаются и понтонами и теми , что получили от партнёров . А через Днепр мосты для наступления без надобности . Поклонников метода товарищя Жюкова в всу не наблюдается .
12.11.2022 19:52 Ответить
В якому сенсі?! Кацапи під вогневим контролем успішно користувалися, а ми б не змогли
12.11.2022 22:06 Ответить
Вони користувались ціми мостами , коли вони були глибоко в тилу , володіли обома берегами . В данному випадку , коли на протилежному березі окопався та закріпився ворог , іти в атаку по мосту мені здається не дуже доречно .
12.11.2022 22:20 Ответить
Ви не враховуєте контрбатарейну бородьбу - досить скоро арта кацапів буде відсунута на 15+км від лівого берега. Буди бетонні, що вони рядком виставили на берегах - це не серйозно. Тобто маємо не високоточну арту витіснену на 15+ км, постійний обстріл вогневих точок противника нашою артою. Чим зайвим був би міст?
12.11.2022 22:28 Ответить
Міст зайвим би не був , а арта і з 15-ти кілометрів стріляє . А щоб іти у наступ по мосту , коли на це чекають та підготувались до цього , треба мати армію Александрів Матросових . Ніхто на таке не піде .
12.11.2022 22:39 Ответить
Знаєте скільки раз наші переходили той міст у перші три дні нападу женучи кацапів
12.11.2022 22:45 Ответить
12.11.2022 19:55 Ответить
та ну брешет жеж! енот уже домой давно вернулся !!!!
12.11.2022 20:17 Ответить
Это даже мне было понятно. Убегающая армия всегда так делала, чтобы ее не догнали и не ввалили. Пока что антоновский мост не особо нужен, а после победы - отстроится. Опоры то остались, а пролеты новые построятся.
12.11.2022 20:06 Ответить
Наївні москалі думають,що їх викурювати будуть обов'язково з боку Херсона))Реально вірять ,що хтось форсуватими цю водну перешкоду?))В нас командувач не жукав,а пан Залужний)
12.11.2022 20:19 Ответить
Це ми мали зробити, щоб сцапів не пустити.
Але ж дороги були в пріоритеті.
12.11.2022 20:21 Ответить
Это конечно проблема для страны, требующая для решения миллиарды. Но главное, что наши героические ВСУ выбили дикую лапотную орду с этих территорий, а мосты, дома, предприятия все будут отстроены. Жаль только, что защитников наших, сложивших свои головы за нашу свободу, не вернуть.
12.11.2022 20:35 Ответить
Придурки так и не поняли что мосты будут восстанавливать за счет репараций,то есть за их пенсии и зарплаты.
12.11.2022 20:56 Ответить
А ЗСУ колись відступало не знищило жодного. Бо думали про зручності для москалів.
12.11.2022 21:06 Ответить
Бетонні сексії повинні вже починати виготовляти. Проектна документація повинна бути в Миколаєві з часів будівництва.
12.11.2022 22:10 Ответить
 
 