В рамках отступления российских оккупантов в Херсонской области за сутки было уничтожено 7 мостов, - CNN

Бегство российских оккупантов на Херсонщине сопровождалось болезненным ударом для украинской транспортной инфраструктуры. За прошедшие сутки было уничтожено сразу семь мостов, включая четыре через Днепр.

Такими данными поделились журналисты CNN в своем обширном материале об освобождении Херсона. Репортеры сослались на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. На них видны семь разрушенных мостов, еще сутки назад были целые или частично повреждены, передает Цензор.НЕТ.

"Среди разрушенных мостов – автомобильный и железнодорожный, которые находятся на дамбе в Новой Каховке. Вода вытекает из трех шлюзовых ворот на важнейшей дамбе, которая перекинута через Днепр. Неясно, как был причинен упомянутый ущерб [дамбе] недалеко от западного берега. Местные Telegram-каналы сообщили в четверг вечером о звуках взрывов вокруг дамбы", - написали журналисты.

Репортеры предположили, что ВСУ не взяли под контроль дамбу. Они также упомянули о колоссальном ущербе для региона в случае прорыва дамбы на Днепре.

Журналисты также отметили разрушение Антоновского моста – главной автомобильной артерии через Днепр в Херсонской области. Его пролеты провалились в воду еще до полного отступления рашистов от правого берега.