ВСУ установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонщины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество освобожденных от оккупационных российских войск населенных пунктов в Херсонской области растет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.
"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне также продолжаются стабилизационные меры", - сказал Зеленский.
Он отметил, что успех в Херсонской области стал возможным благодаря тому, что свою службу украинские военные достойно несут на других направлениях. Он отметил военных в Донецкой области, указав, что там "настоящий ад" и ежедневные жестокие бои.
"Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело:
А над лівим берегом ще HIMARS'ам попрацювати доведеться, ну й ствольній теж.
У Мелітополі бавовна тепер має бути ще регулярніше.
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1591373550383931392 8h
Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?