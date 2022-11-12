РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 577 34

ВСУ установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонщины, - Зеленский

звернення,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество освобожденных от оккупационных российских войск населенных пунктов в Херсонской области растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне также продолжаются стабилизационные меры", - сказал Зеленский.

Он отметил, что успех в Херсонской области стал возможным благодаря тому, что свою службу украинские военные достойно несут на других направлениях. Он отметил военных в Донецкой области, указав, что там "настоящий ад" и ежедневные жестокие бои.

"Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям", - подчеркнул президент.

Читайте: На оккупированной территории ухудшается морально психологическое состояние солдат армии РФ. В Геническе введен "сухой закон", - Генштаб

Зеленский Владимир (21714) освобождение (570) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
це добре. а скільки загальна кількість населених пунктів, що ти здав? не рахував ?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:19 Ответить
+9
показать весь комментарий
12.11.2022 20:22 Ответить
+8
показать весь комментарий
12.11.2022 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це добре. а скільки загальна кількість населених пунктів, що ти здав? не рахував ?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:19 Ответить
Мы кровавых свинособак всех убьем -- всех до единого !!! Никаких переговоров -- все сдохнут на нашей земле
показать весь комментарий
12.11.2022 20:24 Ответить
дивись яка фігня, тих хто спілкується мовою орків в групі ризику.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:30 Ответить
https://sprotiv.org/71787
показать весь комментарий
12.11.2022 20:20 Ответить
Банкір сім'ї Зеленського (мецгер), який напав на журналістів, отримав нову грошову посаду
Джерело:
показать весь комментарий
12.11.2022 20:21 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:22 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:28 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:29 Ответить
Надо оркам за украинского енота отомстить ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
12.11.2022 20:30 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:44 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.11.2022 20:46 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
Slava ZSU!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:26 Ответить
Вчера один чувачок писал, что Каховка наша. Так хотелось верить.., но фейк же?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:27 Ответить
Ніколи не довіряйте повідомленням без авторитетних джерел. Пам'ятайте про інформаційну гігієну.

А над лівим берегом ще HIMARS'ам попрацювати доведеться, ну й ствольній теж.

У Мелітополі бавовна тепер має бути ще регулярніше.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:31 Ответить
Поки ще ні. Але орки вже розпочали евакуацію населення та колаборантів. Ось точна карта на даний час
показать весь комментарий
12.11.2022 20:37 Ответить
шото лаптями завоняло....
показать весь комментарий
12.11.2022 23:14 Ответить
Так сними их, ваня. Ох и тупые вы))
показать весь комментарий
13.11.2022 08:51 Ответить
Що ти робив в Омані? Так і не сказав.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:33 Ответить
Ты не про заслуги ЗСУ рапортуй , ты занимайся налаживанием производства хоть каких-то ракет и дальнобойных дронов камикадзе. У победы отцов много.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9io6-azePss&ab_channel=BHPresent «Little mosquito» - UIA song [ENG SUB] | «Комарик» - українська повстанська пісня
показать весь комментарий
12.11.2022 20:45 Ответить
@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1591373550383931392 8h

Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:51 Ответить
"Все 40-тисячне угруповання російських військ,що було на Правобережжі Херсонщини і в Херсоні Зараз спливе на Донецькому напрямку Під Бахмутом-непроглядне пекло"
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
Якби не Зелені **дараси, то не були б і окуповані...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:31 Ответить
 
 