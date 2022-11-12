ВСУ установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонщины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество освобожденных от оккупационных российских войск населенных пунктов в Херсонской области растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне также продолжаются стабилизационные меры", - сказал Зеленский.

Он отметил, что успех в Херсонской области стал возможным благодаря тому, что свою службу украинские военные достойно несут на других направлениях. Он отметил военных в Донецкой области, указав, что там "настоящий ад" и ежедневные жестокие бои.

"Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям", - подчеркнул президент.

