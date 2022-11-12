ЗСУ встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонщини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість звільнених від окупаційних російських військ населених пунктів на Херсонщині зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль над більш ніж 60 населеними пунктами Херсонської області. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні також тривають стабілізаційні заходи", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що успіх на Херсонщині став можливим завдяки тому, що свою службу українські військові гідно несуть на інших напрямках. Він відзначив військових на Донеччині, вказавши, що там "справжнє пекло" і щоденні жорстокі бої.

"Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках", – наголосив президент.

