2 577 34

ЗСУ встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонщини, - Зеленський

звернення,зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість звільнених від окупаційних російських військ населених пунктів на Херсонщині зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль над більш ніж 60 населеними пунктами Херсонської області. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні також тривають стабілізаційні заходи", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що успіх на Херсонщині став можливим завдяки тому, що свою службу українські військові гідно несуть на інших напрямках. Він відзначив військових на Донеччині, вказавши, що там "справжнє пекло" і щоденні жорстокі бої.

"Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках", – наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) визволення (569) Херсонська область (6129)
+14
це добре. а скільки загальна кількість населених пунктів, що ти здав? не рахував ?
12.11.2022 20:19 Відповісти
+9
12.11.2022 20:22 Відповісти
+8
12.11.2022 20:44 Відповісти
це добре. а скільки загальна кількість населених пунктів, що ти здав? не рахував ?
12.11.2022 20:19 Відповісти
Мы кровавых свинособак всех убьем -- всех до единого !!! Никаких переговоров -- все сдохнут на нашей земле
12.11.2022 20:24 Відповісти
дивись яка фігня, тих хто спілкується мовою орків в групі ризику.
12.11.2022 20:30 Відповісти
https://sprotiv.org/71787
12.11.2022 20:20 Відповісти
Банкір сім'ї Зеленського (мецгер), який напав на журналістів, отримав нову грошову посаду
Джерело:
12.11.2022 20:21 Відповісти
12.11.2022 20:22 Відповісти
12.11.2022 20:26 Відповісти
12.11.2022 20:28 Відповісти
12.11.2022 20:29 Відповісти
Надо оркам за украинского енота отомстить ‼️‼️‼️
12.11.2022 20:30 Відповісти
12.11.2022 20:44 Відповісти
🤣🤣🤣
12.11.2022 20:46 Відповісти
12.11.2022 21:07 Відповісти
Slava ZSU!
12.11.2022 20:26 Відповісти
Вчера один чувачок писал, что Каховка наша. Так хотелось верить.., но фейк же?
12.11.2022 20:27 Відповісти
Ніколи не довіряйте повідомленням без авторитетних джерел. Пам'ятайте про інформаційну гігієну.

А над лівим берегом ще HIMARS'ам попрацювати доведеться, ну й ствольній теж.

У Мелітополі бавовна тепер має бути ще регулярніше.
12.11.2022 20:31 Відповісти
Поки ще ні. Але орки вже розпочали евакуацію населення та колаборантів. Ось точна карта на даний час
12.11.2022 20:37 Відповісти
шото лаптями завоняло....
12.11.2022 23:14 Відповісти
Так сними их, ваня. Ох и тупые вы))
13.11.2022 08:51 Відповісти
Що ти робив в Омані? Так і не сказав.
12.11.2022 20:33 Відповісти
Ты не про заслуги ЗСУ рапортуй , ты занимайся налаживанием производства хоть каких-то ракет и дальнобойных дронов камикадзе. У победы отцов много.
12.11.2022 20:34 Відповісти
12.11.2022 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9io6-azePss&ab_channel=BHPresent «Little mosquito» - UIA song [ENG SUB] | «Комарик» - українська повстанська пісня
12.11.2022 20:45 Відповісти
@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1591373550383931392 8h

Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?
12.11.2022 20:51 Відповісти
"Все 40-тисячне угруповання російських військ,що було на Правобережжі Херсонщини і в Херсоні Зараз спливе на Донецькому напрямку Під Бахмутом-непроглядне пекло"
12.11.2022 20:52 Відповісти
Якби не Зелені **дараси, то не були б і окуповані...
12.11.2022 21:31 Відповісти
 
 