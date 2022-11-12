Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район
В субботу, 12 ноября, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"21:00. Российские оккупанты никак не успокоятся. Вечером из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде в Никопольском районе. Жертв нет. Информация о разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.
в ці хвилини Нікопіль знову абстрілює арта з боку Енергодара.... паскуди кацапські...