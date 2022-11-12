РУС
Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

рф

В субботу, 12 ноября, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"21:00. Российские оккупанты никак не успокоятся. Вечером из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде в Никопольском районе. Жертв нет. Информация о разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.

Смотрите: Антоновский мост в Херсоне подорван россиянами. ВИДЕО

обстрел (29155) Никополь (1163) Днепропетровская область (4384)
тварюки ...скажені тварюки...
12.11.2022 21:58 Ответить
саме зараз !!!
в ці хвилини Нікопіль знову абстрілює арта з боку Енергодара.... паскуди кацапські...
12.11.2022 22:30 Ответить
 
 