Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

В субботу, 12 ноября, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"21:00. Российские оккупанты никак не успокоятся. Вечером из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде в Никопольском районе. Жертв нет. Информация о разрушениях выясняется", - говорится в сообщении.

