1 466 3

Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

рф

У суботу, 12 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"21:00. Російські окупанти ніяк не заспокояться. Ввечері з важкої артилерії вгатили по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Жертв немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В рамках відступу російських окупантів на Херсонщині за добу було знищено 7 мостів, - CNN

обстріл (30481) Нікополь (1332) Дніпропетровська область (4173)
тварюки ...скажені тварюки...
12.11.2022 21:58 Відповісти
саме зараз !!!
в ці хвилини Нікопіль знову абстрілює арта з боку Енергодара.... паскуди кацапські...
12.11.2022 22:30 Відповісти
 
 