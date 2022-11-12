Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

У суботу, 12 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"21:00. Російські окупанти ніяк не заспокояться. Ввечері з важкої артилерії вгатили по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Жертв немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - йдеться у повідомленні.

