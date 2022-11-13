Украина совместно с США построят малый модульный реактор

Украина и США договорились о создании нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову и пресс-службу Госдепартамента США.

"Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы. Сегодня в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", - говорится в сообщении.

Партнерами программы стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также ряд частных компаний. Среди них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T и Starfire Energy.

Также Керри объявил о создании инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR (ядерное топливо).

