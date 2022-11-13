Украина совместно с США построят малый модульный реактор
Украина и США договорились о создании нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову и пресс-службу Госдепартамента США.
"Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы. Сегодня в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", - говорится в сообщении.
Партнерами программы стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также ряд частных компаний. Среди них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T и Starfire Energy.
Также Керри объявил о создании инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR (ядерное топливо).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
РАНЬШЕ Украинское государство само распоряжалось предприятиями и электроэнергией БЕЗ АХМЕТОВА ‼️‼️‼️
Атомна енергетика не використовується для балансування ринку, вона для цього не здатна. У країни ЄС електроенергія наразі не експортується, вона звідти зараз імпортується. І не можна по одним і тим самим дротам одночасно і імпортувати, і експортувати, це вам не шосе. Молдова може імпортувати від нас електроенергію лише з одного напрямку, з Бурштинської ТЕС, тільки туди з неї йдуть ЛЕП. Тобі поняття "Бурштинський енергоострів" відомо, чув таке? Розповісти тобі, що це означає, чи сам здогадаєшся?
а ще мені так смішно, коли таки як ти "вумні" мене звуть кацапом))))), це у тупеньких "найсильнійший" аргумент
-нужно поставить датчики на каждую батарею , тогда будет учёт и экономия и ВОРЫ ИЗ ОБЛЭНЕРГО перестанут разбрасывать свои хотелки на кошельки каждого жителя.
- также поставить на каждую батарею краны регуляции температуры
Молодці наші хлопці!
Защищенные линии электропередач надо строить и подстанции под 3-х метровым слоем бетона!
Либо диверсией. С охраной, воздушеым прикрытием и мониторингом АЭС всё отлажено и более менее прозрачно. Плюс настороже ЕС потому что подрыв реактора АЭС это угроза и для Европы. А тут возникает целый ряд вопросов и соблазнов для рашистов.
В своё время такую идею в СССР разрабатывал Институт ядерной физики в Соснах под Минском. Но там их планировалось монтировать в железнодорожных вагонах и возить по совку.
Вроде бы отказались от готового проекта из за уязвимостей.
Із додаткових переваг: зникне ринок електромереж з монополістами обленерго, залишилися б лише обслуговуючі місцеві організації на кшталт ЖЕКів. Тоді практично всі елекромережі можна пустити на переробку.
Малый модульный реактор отличается меньшими размерами и мощностью, чем обычный, который устанавливают на АЭС. ММР производит менее 300 МВт (эл.) на энергоблок, то есть примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.
ММР предназначены для промышленных применений, а также для работы в удаленных районах, где мощность энергосети ограничена. Например, их можно подключить в районах, где нет достаточного количества линий электропередач и сетевых мощностей.
Такие реакторы монтируют в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции. Сборные блоки малого модульного реактора изготавливают заранее, а затем устанавливают на площадке.