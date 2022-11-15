Пригожин хочет быть "сталинским" военачальником. Сторонникам это нравится, - ISW

Российский олигарх и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

В Институте напомнили, что Пригожин поддержал казнь наемника-вагнеровца, которого назвал "изменником русского народа".

Пригожин повышает свой авторитет в среде сторонников сталинского репрессивного наследия, считают аналитики.

"Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у избирателей, интересующихся идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и испытывающей отвращение к коррупции Кремля, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве политической силы в течение всего своего правления", - говорится в сводке.

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В ISW отмечают, что Пригожин неуклонно использует свое участие в российском вторжении в Украину для укрепления своего влияния в России.

Он публично высмеивал российскую бюрократию, когда его спросили, будут ли его войска тренироваться на российских полигонах, что, вероятно, еще больше укрепит независимость его войск.

"Неудержимые проделки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима", - резюмируют эксперты.

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