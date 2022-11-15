Пригожин хочет быть "сталинским" военачальником. Сторонникам это нравится, - ISW
Российский олигарх и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов.
Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
В Институте напомнили, что Пригожин поддержал казнь наемника-вагнеровца, которого назвал "изменником русского народа".
Пригожин повышает свой авторитет в среде сторонников сталинского репрессивного наследия, считают аналитики.
"Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у избирателей, интересующихся идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и испытывающей отвращение к коррупции Кремля, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве политической силы в течение всего своего правления", - говорится в сводке.
В ISW отмечают, что Пригожин неуклонно использует свое участие в российском вторжении в Украину для укрепления своего влияния в России.
Он публично высмеивал российскую бюрократию, когда его спросили, будут ли его войска тренироваться на российских полигонах, что, вероятно, еще больше укрепит независимость его войск.
"Неудержимые проделки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима", - резюмируют эксперты.
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Думаєте, на його місці він би вагався використати ядерну зброю?
Тактичну - ні хвилини. Стратегічну - трохи згодом.
Так що ***** для нас ще прийнятний варіант, як не дико це звучить.
Чому маємо захистити Путіна від Кадирова?https://www.youtube.com/watch?v=vbfBktlhHDI
Не дарма Іран обклали санкціями і всіляко намагаються знищити його ядерну програму.
Якби замість ***** був не такий ворюга і корупціонер, армія росії була б нормально оснащена, без тупоголових командирів. Наслідки зрозумілі.
Якби замість ***** був не такий любитель "многоходовочєк", а якийсь фанатик типа дугіна, в нас би давно полетіли "Іскандери" з атомними зарядами.
********** воровитість і думка про себе як про "вєлікого геополітіка" нас поки що рятує від використання ядерної зброї.
Взагалі зараз ЯЗ - це остання причина, через яку з росією ще панькаються у світі.
Вони зацементують все і будуть боротись за владу всередині росії.
Диктатури ніколи не зупиняються, вони або завойовують, або розпадаються.
І йому не 70 років, як Окурку, який вже однією ногою в могилі.
Зараз цей Прігожин банально формує собі ватний електорат, та наврядчи в його плани входить колективне самогубство у ядерній війні.
Публічною стратою зека пригожин вже показав всім, що його ПВК набуває ознак держави.
Те, що в Росії починаються "смутные времена", гадаю, ніхто сперечатися не буде. А кандидатів на трон уже двоє, Кадиров та Пригожин. Є, щоправда, ще один Сергій Кирієнко. Той розумний, хитрий і по саму маківку своєї лисої головки набитий амбіціями. І на відміну від перших двох бандитів, він справді не з боку, а з нинішньої влади. І якщо російській еліті доведеться обирати між зеком, горцем та "кіндерсюрпризом", виберуть його.
В один прекрасный момент их на него вырвет, и он захлебнётся.
Его ждет судьба Рема и "ночь длинных ножей" когда Гитлер расправился с лидерами своих штурмовиков, когда они попытались устроить путч. И пропагандистов "Der Stürmer" кстати тоже замочили в сортире...
Так и с этим будет 1:1