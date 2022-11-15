РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8305 посетителей онлайн
Новости Война
6 826 49

Пригожин хочет быть "сталинским" военачальником. Сторонникам это нравится, - ISW

пригожин

Российский олигарх и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

В Институте напомнили, что Пригожин поддержал казнь наемника-вагнеровца, которого назвал "изменником русского народа".

Пригожин повышает свой авторитет в среде сторонников сталинского репрессивного наследия, считают аналитики.

"Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у избирателей, интересующихся идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и испытывающей отвращение к коррупции Кремля, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве политической силы в течение всего своего правления", - говорится в сводке.

Смотрите: Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+

В ISW отмечают, что Пригожин неуклонно использует свое участие в российском вторжении в Украину для укрепления своего влияния в России.

Он публично высмеивал российскую бюрократию, когда его спросили, будут ли его войска тренироваться на российских полигонах, что, вероятно, еще больше укрепит независимость его войск.

"Неудержимые проделки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима", - резюмируют эксперты.

Также читайте: "Повар Путина" Пригожин формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях, - ISW

ЧВК Вагнер (1333) Пригожин Евгений (399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Забылась мечта сыфика Ленина кухарка правит страной… это ******
показать весь комментарий
15.11.2022 11:03
+7
Щодо вірусного ролика зі стратою кувалдою, то незалежні політологи сприйняли це не просто, як ще одну кримінальну кару, а як найголовніший знак того, що кремль втрачає важелі управління. Насильство - це монополія держави. Так було, є й буде. А якщо право на насильство отримує хтось інший, то це означає, що він або дорівнює державі або сильніший за неї. Що й підтвердив учора дурник "піськов", відповівши на запитання про цей ролик - "Це не наша справа".
показать весь комментарий
15.11.2022 11:11
+5
показать весь комментарий
15.11.2022 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забылась мечта сыфика Ленина кухарка правит страной… это ******
показать весь комментарий
15.11.2022 11:03 Ответить
Дык, тада кухаркой у сифика головного моска и кгупской был дедусь муйлуши, который до революции стряпал буржуям в петербургском ресторане... Семейка приспособленцев.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:07 Ответить
Це найбільш імовірний наступник ***** у кремлі.
Думаєте, на його місці він би вагався використати ядерну зброю?
Тактичну - ні хвилини. Стратегічну - трохи згодом.
Так що ***** для нас ще прийнятний варіант, як не дико це звучить.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:05 Ответить
Євген Карась -теж казав..бережіть )(уйла
Чому маємо захистити Путіна від Кадирова?https://www.youtube.com/watch?v=vbfBktlhHDI
показать весь комментарий
15.11.2022 11:11 Ответить
Вы чего доброго ща и до залдостановского шлеперизма договоритесь...
показать весь комментарий
15.11.2022 11:17 Ответить
Але ж погодьтесь, що ядерна зброя в руках фанатика - загроза всьому світу.
Не дарма Іран обклали санкціями і всіляко намагаються знищити його ядерну програму.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:19 Ответить
А я о чем? Шлеперу тупому , в этой ситуации было бы пофиг, молЯ,Я ядерка не ядерка. Но подметьте, я пыне дифирамбы не пою, чего доброго.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:31 Ответить
Я теж. Його недоліки - то порятунок для нас.
Якби замість ***** був не такий ворюга і корупціонер, армія росії була б нормально оснащена, без тупоголових командирів. Наслідки зрозумілі.
Якби замість ***** був не такий любитель "многоходовочєк", а якийсь фанатик типа дугіна, в нас би давно полетіли "Іскандери" з атомними зарядами.
********** воровитість і думка про себе як про "вєлікого геополітіка" нас поки що рятує від використання ядерної зброї.
Взагалі зараз ЯЗ - це остання причина, через яку з росією ще панькаються у світі.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:38 Ответить
На лаптестане альтернатив не быват....коррупция там- вечна... Вон, ластоногие аалени затырить у вепсов то затырили технологию изготовления лаптей, 800 лет назад, но модернизировать до сих пор им ума не хватает.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:02 Ответить
ой, ну скажите тоже...)) а как же косметички ?

показать весь комментарий
15.11.2022 11:20 Ответить
Здесь витек, после отсидки, женится на прокурорше...ЗЫ...
показать весь комментарий
15.11.2022 11:24 Ответить
«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года, из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)».
показать весь комментарий
15.11.2022 11:25 Ответить
...на дочери прокурорши, тато был прасвяшчонным прастым рабочым.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:33 Ответить
Не так трохи. ***** - ідеолог СССР-2. А зараз вже на його трон стоять ідеологи грошей і влади.
Вони зацементують все і будуть боротись за владу всередині росії.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:22 Ответить
росію візьмуть швидко, достатньо взяти контроль над москвою.
Диктатури ніколи не зупиняються, вони або завойовують, або розпадаються.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:23 Ответить
Цей Прігожин злочинець, але не ідіот.

І йому не 70 років, як Окурку, який вже однією ногою в могилі.

Зараз цей Прігожин банально формує собі ватний електорат, та наврядчи в його плани входить колективне самогубство у ядерній війні.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:43 Ответить
Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно.
Публічною стратою зека пригожин вже показав всім, що його ПВК набуває ознак держави.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:45 Ответить
Берія також думав що він всемогутній...Армію та генералітет не треба знімати з рахунків.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:33 Ответить
***** колись лише тягало валізку за собчаком.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:29 Ответить
просте питання---як? оце лайно ,хіба не під санкціями? І що це за санкції,на папері?
показать весь комментарий
15.11.2022 11:05 Ответить
Так іх -- рашка розслабилась -- половину треба в сонячнии Магадан .
показать весь комментарий
15.11.2022 11:08 Ответить
Щодо вірусного ролика зі стратою кувалдою, то незалежні політологи сприйняли це не просто, як ще одну кримінальну кару, а як найголовніший знак того, що кремль втрачає важелі управління. Насильство - це монополія держави. Так було, є й буде. А якщо право на насильство отримує хтось інший, то це означає, що він або дорівнює державі або сильніший за неї. Що й підтвердив учора дурник "піськов", відповівши на запитання про цей ролик - "Це не наша справа".
показать весь комментарий
15.11.2022 11:11 Ответить
Так, пригожин будує свою власну паралельну державу, щоб під час смути захопити москву, а з нею і всю росію.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:15 Ответить
ГэБэшники с армейцами вертухали кухарку на детородном органе... не дадут.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:18 Ответить
Хто знає. Пригожин створює атмосферу тотального страху поки що перед своєю армією, та звідти і до культу особистості недалеко. Русня деградувала настільки, що для них тепер немає нічого інфернального, що було б неможливим.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:21 Ответить
Атмосфера страха - кувалдой отбил охоту у кацапов записываться в ряды вагнерских убийц.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:59 Ответить
Кацап - така істота, у якої страх дуже швидко переростає у любов.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:01 Ответить
...любовь к тем , кто вместе с хутиным зановичкует и пригожина... Каанечна же ента кремлядь, которая своему недолугому ванье запоет, мол, да были явные перегибы, но мы вовремя это осознали и сделали соответствующие оргвыводы... каароч, наша песня - хороша, начинай с начала.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:08 Ответить
Ключи от складов с оружием им пока никто не выдает. Одними калашами и БМП много не позахватываешь. Они сами воют, что им, мол, серьезного вооружения не дают. Думаю, и в кремле понимают, что это за крендель. Закончатся поставки того же бк - развалится его «империя» от одного чиха. Это ему только так хочется, что он авторитет.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:32 Ответить
Хз як воно буде далі. росія - країна можливостей.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:35 Ответить
"В смутные времена на верх поднимаются смутные личности"(с)

Те, що в Росії починаються "смутные времена", гадаю, ніхто сперечатися не буде. А кандидатів на трон уже двоє, Кадиров та Пригожин. Є, щоправда, ще один Сергій Кирієнко. Той розумний, хитрий і по саму маківку своєї лисої головки набитий амбіціями. І на відміну від перших двох бандитів, він справді не з боку, а з нинішньої влади. І якщо російській еліті доведеться обирати між зеком, горцем та "кіндерсюрпризом", виберуть його.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:22 Ответить
Біда в тому, що обирати будуть не еліти, а батальони. У кого більше і краще озброєні, той і виграв вибори. Тому над "русской оппозіцієй" в Європі можна тільки призирливо посміхатись. Коли вони втекли з росії, то втратили всі важелі впливу. Отже, нічого не вирішують і вирішувати не зможуть.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:26 Ответить
Пане, не берiть тяжкого в руки... В то время, когда вражеские войска принимают решение , в течении 8-ми часов вторично оккупировать наши территории, войска дружественных нам НАТО , в течении 2-х часов у наших восточных оборонительных рубежей обнажают новую американскую ракету, которой еще нет аналогов. Противник , накивав пятками, в панике растерял свои валенки... А в это время: недопатриарх кырыло прилетает в Киев. Недоиерарх передает конфиденциальное послание от хутинской кухарки", бо та не владеет реальной ситуацией, ...но в это время еще и Силы Востока (СВК) оккупируют земли своей исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Владимира Великого, включая и мокшинские болота, уже находятся под прикрытием "парасолек" . Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " (ППП) - просит в лице недопатриарха кырыла приобщиться к историческим корням(ПИК) Киевской Руси, со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории кацапских епеней - отказ от великодержавного синдрома (ОВС), что в свою очередь , влечет за собов Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Удачи , друзья, в наших светлых начинаниях.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:57 Ответить
То відео з кувалдою просто триндець. Хоча й орк, але все одно дикість. Від рашки точно вже ніякої користі цьому світу - це абсолютне зло.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:17 Ответить
Наразі раша - це бездонна бочка, з якої кожен раз виходить гидота, гірша за попередню . Проте ця помилка природи під наз-вою Пригожин мабуть перевершила всіх інших
показать весь комментарий
15.11.2022 11:32 Ответить
А оно ещё в конце-концов и мистера Ху сожрет. Но а вообще плевать какого «сталинского» генерала Украине уничтожать, от перестановки слагаемых сумма не меняется
показать весь комментарий
15.11.2022 11:19 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 11:20 Ответить
Позашлюбнии братан .
показать весь комментарий
15.11.2022 11:25 Ответить
та не, 2 в одном
показать весь комментарий
15.11.2022 11:38 Ответить
Швидше 1 в 2-х
показать весь комментарий
15.11.2022 12:28 Ответить
А разве речь идет не о Пригожине... Хотя, чи круть-верть, чи верть-круть, сума доданкiв не мiняеться.
показать весь комментарий
15.11.2022 13:22 Ответить
Кадровых генералов от самопального "спеца" Пригожина уже тошнит.
В один прекрасный момент их на него вырвет, и он захлебнётся.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:38 Ответить
З нього получиться друге ***** непогане. Більш жорстке і безпощадне. Вагомий кандидат.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:41 Ответить
вагнер з кодирками будуть ділити владу мордора.
показать весь комментарий
15.11.2022 11:50 Ответить
#ид соловйов косить під гебельса, #жид прігожин - під ще якогось фашиста. Що відбувається? #иди, ви усі такі *******? Ну, тоді засуньте ваш голокост у сраку
показать весь комментарий
15.11.2022 11:59 Ответить
Ну какой из него сралин? Дважды судимый уголовник из касты "опущенных", сидел га грабежи и изнасилования.
Его ждет судьба Рема и "ночь длинных ножей" когда Гитлер расправился с лидерами своих штурмовиков, когда они попытались устроить путч. И пропагандистов "Der Stürmer" кстати тоже замочили в сортире...
Так и с этим будет 1:1
показать весь комментарий
15.11.2022 12:00 Ответить
мразь на мрази сидит и мразью погоняет
показать весь комментарий
15.11.2022 17:42 Ответить
 
 