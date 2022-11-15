Пригожин хоче бути "сталінським" воєначальником. Прихильникам це до вподоби, - ISW

Російський олігарх і власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається зарекомендувати себе як "сталінського" воєначальника, ставши "помітною" фігурою у спільноті російських нацистів.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

В Інституті нагадали, що Пригожин підтримав страту найманця-вагнерівця, якого назвав "зрадником російського народу".

Пригожин підвищує свій авторитет у середовищі прихильників сталінської репресивної спадщини, - вважають аналітики.

"Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління", - йдеться у зведенні.

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В ISW наголошують, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.

Він публічно висміював російську бюрократію, коли його запитали, чи тренуватимуться його війська на російських полігонах, що, ймовірно, ще більше зміцнить незалежність його військ.

"Нестримні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму", - резюмують експерти.

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