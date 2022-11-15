Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру "вагнеровец" Евгений Нужин мог быть "завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, чтобы проникнуть в ЧВК и создать условия для своей казни", а затем был убит американскими спецслужбами.

Об этом говорится в заявлении о преступлении, которое Пригожин отправил на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Документ опубликован пресс-службой компании Пригожина "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США", - заявил Пригожин.

Он озвучил такую версию: Нужин якобы был завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, потому что ЦРУ заранее знало о предстоящих событиях на Майдане в 2014 году и "возможных стычках" на территории Украины.

"Он стал членом ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", – говорит Пригожин о Нужине.

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В заявлении говорится, что Нужин был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако отрицается, что его похитили и убили сослуживцы.

Пригожин добавил, что никто из сотрудников ЧВК после опроса "не доказал информацию о том, что похищал Нужина или принимал участие в его казни", а бойцы отличаются "дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

Пригожин просит генпрокурора России проверить версию о "причастности американских спецслужб".

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Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ЧВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин утром назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".

"В этом шоу видно, что (Нужин) не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", – прокомментировал Пригожин видео.





