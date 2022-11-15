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Новости Война
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Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ

нужин

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру "вагнеровец" Евгений Нужин мог быть "завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, чтобы проникнуть в ЧВК и создать условия для своей казни", а затем был убит американскими спецслужбами.

Об этом говорится в заявлении о преступлении, которое Пригожин отправил на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Документ опубликован пресс-службой компании Пригожина "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США", - заявил Пригожин.

Он озвучил такую версию: Нужин якобы был завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, потому что ЦРУ заранее знало о предстоящих событиях на Майдане в 2014 году и "возможных стычках" на территории Украины.

"Он стал членом ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", – говорит Пригожин о Нужине.

Смотрите: Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+

В заявлении говорится, что Нужин был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако отрицается, что его похитили и убили сослуживцы.

Пригожин добавил, что никто из сотрудников ЧВК после опроса "не доказал информацию о том, что похищал Нужина или принимал участие в его казни", а бойцы отличаются "дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

Пригожин просит генпрокурора России проверить версию о "причастности американских спецслужб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повар Путина" Пригожин формирует военные структуры в приграничных с Украиной областях, - ISW

Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ЧВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин утром назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".

"В этом шоу видно, что (Нужин) не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", – прокомментировал Пригожин видео.

Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру вагнеровца Нужина 01
Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру вагнеровца Нужина 02
Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру вагнеровца Нужина 03

ЦРУ (216) ЧВК Вагнер (1333) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+37
Найкумедніше, що вата й це схаває.
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15.11.2022 12:38
+29
- И все 20 лет он пьянствовал и дебоширил?
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.

Из фильма "Бриллиантовая рука"
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15.11.2022 12:38
+29
Такого навіть Оруэлл не передбачав...
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15.11.2022 12:40
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ждем петухов, которые срач на 5 страниц развели, защищая предыдующую версию этого шерстяного)
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15.11.2022 12:37 Ответить
Заліпуха Пригожина ще раз доказує,що ПВК ..Вагнер,, не є ніякою приватною структурою. Це придумана вивіска прикриття державної організації в спецчастинах ГРУ ГШ ЗС РФ. Згідно законодавства РФ будь-які ПВК заборонені законом. Це приватне найманство. Наймання на службу у спецназ можливе тільки у державну структуру
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15.11.2022 14:20 Ответить
да у них всі версії діряві, як мобіки після кадиривців. стрункої, логічної історії не виходить.
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15.11.2022 14:29 Ответить
таки точно. то на днях той лапоть лепетав, шо собаці собача смерть, окувалдований і таке і інше. а сьогодні вже те бидло мичить, шо то не вони, а ЦРУ окувалдувало того зека. )
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15.11.2022 16:38 Ответить
Бандити та документ речі не сумісні.
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15.11.2022 12:37 Ответить
Найкумедніше, що вата й це схаває.
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15.11.2022 12:38 Ответить
ой Пригожин тебя в США на электро стульчике... -поджарят в прямом эфире..не переживай по твое горло целая очередь выстроилась ЦРУ Моссад Ми6 французские и немецкие спецслужбы и многие онные...не говоря про Украину..
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15.11.2022 12:44 Ответить
интерсно прямо в Ленгли поедут рашисткие ***** прокуроры СК..
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15.11.2022 12:46 Ответить
"...Найкумедніше, що вата й це схаває."

Истинная правда. Всё так как он сказал. Инфа 100%.
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15.11.2022 13:37 Ответить
Це чергове дно рашистів
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15.11.2022 12:38 Ответить
всё таки эту страну нужно уничтожить.жаль у меня нет аннигилятора приличного размера...
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15.11.2022 12:38 Ответить
- И все 20 лет он пьянствовал и дебоширил?
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.

Из фильма "Бриллиантовая рука"
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15.11.2022 12:38 Ответить
Незабвенная классика....
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15.11.2022 12:39 Ответить
Залишається тільки позаздрити тому, яке завбачливе і могутнє ЦРУ.
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15.11.2022 12:40 Ответить
Недостатньо завбачливе. Така операція, що тривала понад 20 років провалилась за єлеметнарної необачності.
ЦРУшники не матюкалися русскім матом під час страти і пригожин по цьому їх "разоблачіл".

"В відєоролікє совєршєнно нє слишна русская речь с нєцензурной бранью" (с)
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15.11.2022 12:47 Ответить
Такого навіть Оруэлл не передбачав...
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15.11.2022 12:40 Ответить
Біомаса все сковтне, тому можна плести, що завгодно.
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15.11.2022 12:41 Ответить
Так и не понял, кто его казнил. Если вагнеровцы, то как они его выкрали в Киеве?
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15.11.2022 12:41 Ответить
обмен пленными
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15.11.2022 12:43 Ответить
Тогда зачем предварительно записали видео, где он изъявил желание воевать за Украину? Они же понимали, что с ним сделают после обмена. Специально подводили под казнь?
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15.11.2022 12:45 Ответить
Читайте .
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15.11.2022 12:51 Ответить
А, теперь понятно. Нужин таким способом умолял украинцев не отдавать его назад. Но зачем он нам? Кормить его? Тем более, если не сдавался в плен сам. Таких вообще нужно убивать на поле боя. А не возиться с ними ещё.
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15.11.2022 12:55 Ответить
Всё верно - попарились и бросили.
Другим урок.
Других целей не вижу.
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15.11.2022 15:52 Ответить
Все просто: росія наполягла на його обміні, а оскільки він попав в полон не за програмою "Хочу жить", то його обміняли на наших полонених.
Можливо наші спецслужби ще щось нарили про того Євгенія, що поставило під сумнів його опозиційність до російської влади.
Мало що він там наговорив на камеру. Більшість з обміняних кацапів в полоні казали, що їх нормально утримують, а після обміну розповідають про "звєрства і питкі укроповского плєна".
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15.11.2022 12:57 Ответить
Ну да. Это его проблемы, что он там наговорил на камеру.
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15.11.2022 12:59 Ответить
..а ты тут специально глупые вопросы задаёшь по заданию рептилоидов? ..или по собственной благоглупости
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15.11.2022 15:10 Ответить
його віддали по обміну полоненими.
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15.11.2022 12:44 Ответить
Реєстрація:12.11.2022
в будку, дунька
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15.11.2022 12:51 Ответить
это надо останавливать, а то неизвестно какие формы это примет, да ещё при наличии яо. странно почему га западе этого не понимают
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15.11.2022 12:42 Ответить
Тепер ЦРУ з пригожиним кровники і його чекає доля бенладена.
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15.11.2022 12:42 Ответить
«И тут Остапа понесло»
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15.11.2022 12:43 Ответить
Гнида хоче замилити очі.Не вийде.Весь світ знає,що то за погань-вагнерівці.Рідкісні виродки,які саме по звірячому не тільки вбивають,а й глумляться над тілами вбитих.Кацапня ще зіткнеться з ними у себе в мордорі,коли Україна очиститься від ординських покидьків.Дай вам боже всього того, на що ви "заслуговуєте"!
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15.11.2022 12:43 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤡🥁
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15.11.2022 12:46 Ответить
Инфа сотка это дело рук рептилоидов.
Цирк уехал клоуны остались
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15.11.2022 12:46 Ответить
Ага! Це з 1999 він сидів в тюрмі і зливав ЦРУ таємниці "гулагу" і таки дочекався здійснення головної місії - "смерті на камеру"... От дебіл цей прігожін і всі кацапи разом з ним.
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15.11.2022 12:46 Ответить
Ага, прямо сидів у в'зниці 22 роки і розпланував, як краще лоба під молота підставити.
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15.11.2022 12:59 Ответить
Піськов,пригожин... що їм там дають що їх так "плющить"? Це вже не " шиза" . Напевне такого слова ще не вигадали щоб поставити діагноз.
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15.11.2022 12:54 Ответить
Gulagu.net, [13.11.2022 1:13]
Источники ВЧК/ОГПУ сообщают о том, что осуждённый Евгений Нужин был передан российской стороне в ходе обмена военнопленными.

Эта история - для трибунала в Гааге. В любом случае, смерть этого человека на Евгении Пригожине, который занимается наёмничеством в российских колониях и незаконно отправил этого осуждённого из колонии ФСИН на войну в составе НВФ «ЧВК Вагнера».

https://t.me/vchkogpu/34277

Gulagu.net, [13.11.2022 10:49]
Владимир Золкин: «Эта тема вызвала шквал обсуждений, и от меня требуют комментариев.

Ок. По факту, мы имеем следующее:

В сети появилось видео где бывшего вагнеровца, Евгения Нужина, забивают кувалдой.

Ранее, на одном из интервью, Нужин заявлял, о том что он добровольно сдался в плен ВСУ.

Если подсумировать все версии обговаревыемые в паблиах, то можно выделить пять:

1. Видео постановочное.
Его вбросили, для того чтобы все обсуждали этот инцидент, а не бегство рашистской армии из Херсона. Последнее сработало, я три часа с утра читаю всякий псевдоаналитический бред.
В постановочность не верю, но контраргументировать не стану.
Постановочное так постановочное. Расходимся.

2. Его выкрали вагнеровцы.
Слушайте, ну он же не енот.
По улицам Киева, он не гулял и гулять не мог. В суперспецоперацию по его краже из СИЗО, тоже верится слабо.
Но душевнобольные конспирологи рождают и подобные версии, их много, на них я останавливаться не буду.

3. Он пошёл воевать за Украину и его взяли в плен.
Не уверен что бывшего заключённого из рф, возьмут и зачислят в ВСУ, ещё и в столь сжатые сроки.
Я уверен в обратном.

4. Украинцы его забили, и вбросили это видео в сеть.
Причем вбросили, через российские или пророссийские телеграм-каналы.
В этом нет логики.
Не очень понятно, зачем прилагать максимум усилий для того чтобы россияне сдавались в плен, создавать сайты, горячие линии, а потом картинно забивать их кувалдой и публиковать.

5. Обменяли.
Не исключаю. В интервью он говорил что вышел ночью на наши позиции и сдался. Такие истории мы слышали десятки раз, но далеко не все они подтверждаются. На проверку, оказывается что "добровольная сдача в плен" о которой говорят многие россияне, это сдача вынужденная или случайная.
Он не военный, у него нет вообще никакого статуса, он просто наемник, из числа заключенных. Но, если вместо него можно забрать нашего бойца, то логично предположить что именно так и поступили.
Что касается программы "Хочу жить" на которую льют грязь в рашистских пабликах, то он туда не обращался, а стоило бы.

Публика, которая обсуждает место и причину казни этого человека, должна задуматься еще и над таким вопросом - почему россия не показывает 8 из 10 обменов которые проводятся (об этом пишут даже пророссийские ресурсы и военкоры).
Почему не показывает людей которых забирает?
Не потому ли, что им нужно предварительно определить судьбу каждого из них?
Мы же, своих показываем сразу.
И я заговорил об этом не сейчас, я давал развернутый комментарий по этому поводу на канале "Популярная политика" около месяца назад:
https://youtu.be/-8Vt3sflKfk

Многие россияне боятся возвращаться домой, это факт. Гарантировано (если не выяснится что они братаны Петрова и Боширова) остаться в Украине, они могут только заблаговременно уведомив о своём намерении. Остальные случаи под вопросом, и требуют отдельного разбирательства.

Но вернёмся к заданой теме.

Согласно подписи к этому видео, которая фигурирует на некоторых каналах: "его настигло вагнеровское возмездие".
О том, что вагнеровцы делают со "своими" в случае непослушания, вы слышали в наших интервью, и в речах Пригожина. О том что они расправляются с людьми посредством кувалды, мы знаем по кадрам из Сирии.
Это видео они могли опубликовать для устрашения желающих сдаться.
Логика в этом есть, особенно если учесть заявления Пригожина, о том что вместо сдачи в плен, они должны подрывать себя гранатами.

Все это общеизвестно и лежит на поверхности, но кому-то очень хочется видеть всюду злых укров. Точно так-же они видят у нас повсюду наёмников, и отказываются понимать что это официально принятые в ВСУ добровольцы.
В то же время, у них по зомбоящику, открыто рассказывают о тех самых наёмниках (вагнеровцах) но они умудряются их не замечать.

Таким хоть тысячу аргументов приведи - все бесполезно».

Это позиция Золкина, а не Владимира Осечкина.

https://t.me/NetGulagu/3787
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15.11.2022 12:54 Ответить
наступний агент 007 " із расеї с кувалдой"
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15.11.2022 12:55 Ответить
Та по***уй вообще.
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15.11.2022 12:58 Ответить
Нужин был ментом и сел за убийство...причем тут США..депил пля..ты крыса Пригожин педофил любишь детей что КГБист долбанный...Литвинено покойный вас ссученных давно сдал..
Обезьяна🦍☠️ конченная...
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15.11.2022 13:01 Ответить
Пригожин злочинець, якого треба судити. Ця його заява - це просто відмазка. А для росіян висновок один - краще в армію не попадати. Тепер навіть серед зеків бажаючих служити буде менше. Хто після такого піде в російську армію. Воювати - значить загинути. Втікати з позицій - загинути від кулі своїх. Варіант здатися в полон все ж залишає найбільше шансів вижити.
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15.11.2022 13:02 Ответить
Вот это поворот! Не удивлюсь, если родители ***** тоже были завербованы ЦРУ с целью родить погубителя Росии
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15.11.2022 13:03 Ответить
Пригожин и его Банда ищут двоих сыновей Нужина,которые все знают об этих баранах...,чем закончится эта история сами знаете..сыновей тоже завалят вместе с женами и детьми..
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15.11.2022 13:11 Ответить
Ще один дебіл. "... він завчасно сів у в'язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК...". А простішого способу записатись в ПВК не існує? Треба тільки зеком для цього стати?
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15.11.2022 13:18 Ответить
Самое смешное, что терпилы и в эту хрень поверят тут же )) даже если в следующий раз скажут, что этот бедолага был на самом деле рептилоидом-пришельцем и его убили люди в чёрном и то схавают ))
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15.11.2022 13:28 Ответить
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15.11.2022 13:30 Ответить
чвк?! в парашці легалізували найманців і приватні армії? я не кажу, що це вразило найбільше, але ж тут явка з повинною в організації зазначених?
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15.11.2022 13:35 Ответить
Білі мухи- налетіли!!!
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15.11.2022 13:38 Ответить
🤦🤦🤦***..ну это...🤯
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15.11.2022 13:45 Ответить
Кто сказал, что там один Путлер больной на голову
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15.11.2022 13:55 Ответить
Справа честі для ЦРУ уїбати ракетой цього підара, коли він та кадир-дон отримуватимуть чергову нагороду від путлєра у кремлі. Амінь.
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15.11.2022 13:56 Ответить
А исчо Абама насрал на красной площади в мацкве...
Да, касапы?
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15.11.2022 14:00 Ответить
Вата все схавает
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15.11.2022 14:00 Ответить
.* И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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15.11.2022 14:31 Ответить
Для внутрішнього споживання свинособакам згодиться..Якщо хтось на Заході ще буде коментувати це лайно міжнародного злочинця то це буде як реклама.
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15.11.2022 14:42 Ответить
Масоны его завербовали, зуб даю.
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15.11.2022 15:00 Ответить
"Это не я! А, может быть, это Зинка!" (с)
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15.11.2022 15:17 Ответить
Фантасти нервово курять у куточку
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15.11.2022 15:28 Ответить
Бойові гусаки, «Київ за 3 доби, комахи тощо , зараз ось зек з ЦРУ , який відсидів 27 років у в'язниці чомусь на рерриторії рф … В мене була підозра, що раша, це психічний заклад невиліковних осіб, зараз це підтверджується.
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15.11.2022 15:38 Ответить
That was a show video.

The handle of the mattock hit just underneath
the neck / throath,
swiping him backwards to the ground,
hidden by the table,
and the hammer head had been smashed
next to the head of the man.

Well made show, though,
since it needs a real precise strike.

Centimeters further up, the throat
would have been stunned maximum.
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15.11.2022 15:38 Ответить
Начались подтверждения, что его отдал Киев.
Правда умудрились заявить, что сам захотел вернуться в Россию. Запредельная тупость представителей власти. Уж лучше бы сказали, что его вагнеровцы выкрали из Киева.
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15.11.2022 23:07 Ответить
 
 