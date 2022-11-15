Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что казненный на камеру "вагнеровец" Евгений Нужин мог быть "завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, чтобы проникнуть в ЧВК и создать условия для своей казни", а затем был убит американскими спецслужбами.
Об этом говорится в заявлении о преступлении, которое Пригожин отправил на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Документ опубликован пресс-службой компании Пригожина "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.
"Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США", - заявил Пригожин.
Он озвучил такую версию: Нужин якобы был завербован ЦРУ и заранее сел в тюрьму на 27 лет, потому что ЦРУ заранее знало о предстоящих событиях на Майдане в 2014 году и "возможных стычках" на территории Украины.
"Он стал членом ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", – говорит Пригожин о Нужине.
В заявлении говорится, что Нужин был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако отрицается, что его похитили и убили сослуживцы.
Пригожин добавил, что никто из сотрудников ЧВК после опроса "не доказал информацию о том, что похищал Нужина или принимал участие в его казни", а бойцы отличаются "дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".
Пригожин просит генпрокурора России проверить версию о "причастности американских спецслужб".
Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ЧВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин утром назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".
"В этом шоу видно, что (Нужин) не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", – прокомментировал Пригожин видео.
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Истинная правда. Всё так как он сказал. Инфа 100%.
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.
Из фильма "Бриллиантовая рука"
ЦРУшники не матюкалися русскім матом під час страти і пригожин по цьому їх "разоблачіл".
"В відєоролікє совєршєнно нє слишна русская речь с нєцензурной бранью" (с)
Другим урок.
Других целей не вижу.
Можливо наші спецслужби ще щось нарили про того Євгенія, що поставило під сумнів його опозиційність до російської влади.
Мало що він там наговорив на камеру. Більшість з обміняних кацапів в полоні казали, що їх нормально утримують, а після обміну розповідають про "звєрства і питкі укроповского плєна".
в будку, дунька
Цирк уехал клоуны остались
Источники ВЧК/ОГПУ сообщают о том, что осуждённый Евгений Нужин был передан российской стороне в ходе обмена военнопленными.
Эта история - для трибунала в Гааге. В любом случае, смерть этого человека на Евгении Пригожине, который занимается наёмничеством в российских колониях и незаконно отправил этого осуждённого из колонии ФСИН на войну в составе НВФ «ЧВК Вагнера».
https://t.me/vchkogpu/34277
Gulagu.net, [13.11.2022 10:49]
Владимир Золкин: «Эта тема вызвала шквал обсуждений, и от меня требуют комментариев.
Ок. По факту, мы имеем следующее:
В сети появилось видео где бывшего вагнеровца, Евгения Нужина, забивают кувалдой.
Ранее, на одном из интервью, Нужин заявлял, о том что он добровольно сдался в плен ВСУ.
Если подсумировать все версии обговаревыемые в паблиах, то можно выделить пять:
1. Видео постановочное.
Его вбросили, для того чтобы все обсуждали этот инцидент, а не бегство рашистской армии из Херсона. Последнее сработало, я три часа с утра читаю всякий псевдоаналитический бред.
В постановочность не верю, но контраргументировать не стану.
Постановочное так постановочное. Расходимся.
2. Его выкрали вагнеровцы.
Слушайте, ну он же не енот.
По улицам Киева, он не гулял и гулять не мог. В суперспецоперацию по его краже из СИЗО, тоже верится слабо.
Но душевнобольные конспирологи рождают и подобные версии, их много, на них я останавливаться не буду.
3. Он пошёл воевать за Украину и его взяли в плен.
Не уверен что бывшего заключённого из рф, возьмут и зачислят в ВСУ, ещё и в столь сжатые сроки.
Я уверен в обратном.
4. Украинцы его забили, и вбросили это видео в сеть.
Причем вбросили, через российские или пророссийские телеграм-каналы.
В этом нет логики.
Не очень понятно, зачем прилагать максимум усилий для того чтобы россияне сдавались в плен, создавать сайты, горячие линии, а потом картинно забивать их кувалдой и публиковать.
5. Обменяли.
Не исключаю. В интервью он говорил что вышел ночью на наши позиции и сдался. Такие истории мы слышали десятки раз, но далеко не все они подтверждаются. На проверку, оказывается что "добровольная сдача в плен" о которой говорят многие россияне, это сдача вынужденная или случайная.
Он не военный, у него нет вообще никакого статуса, он просто наемник, из числа заключенных. Но, если вместо него можно забрать нашего бойца, то логично предположить что именно так и поступили.
Что касается программы "Хочу жить" на которую льют грязь в рашистских пабликах, то он туда не обращался, а стоило бы.
Публика, которая обсуждает место и причину казни этого человека, должна задуматься еще и над таким вопросом - почему россия не показывает 8 из 10 обменов которые проводятся (об этом пишут даже пророссийские ресурсы и военкоры).
Почему не показывает людей которых забирает?
Не потому ли, что им нужно предварительно определить судьбу каждого из них?
Мы же, своих показываем сразу.
И я заговорил об этом не сейчас, я давал развернутый комментарий по этому поводу на канале "Популярная политика" около месяца назад:
https://youtu.be/-8Vt3sflKfk
Многие россияне боятся возвращаться домой, это факт. Гарантировано (если не выяснится что они братаны Петрова и Боширова) остаться в Украине, они могут только заблаговременно уведомив о своём намерении. Остальные случаи под вопросом, и требуют отдельного разбирательства.
Но вернёмся к заданой теме.
Согласно подписи к этому видео, которая фигурирует на некоторых каналах: "его настигло вагнеровское возмездие".
О том, что вагнеровцы делают со "своими" в случае непослушания, вы слышали в наших интервью, и в речах Пригожина. О том что они расправляются с людьми посредством кувалды, мы знаем по кадрам из Сирии.
Это видео они могли опубликовать для устрашения желающих сдаться.
Логика в этом есть, особенно если учесть заявления Пригожина, о том что вместо сдачи в плен, они должны подрывать себя гранатами.
Все это общеизвестно и лежит на поверхности, но кому-то очень хочется видеть всюду злых укров. Точно так-же они видят у нас повсюду наёмников, и отказываются понимать что это официально принятые в ВСУ добровольцы.
В то же время, у них по зомбоящику, открыто рассказывают о тех самых наёмниках (вагнеровцах) но они умудряются их не замечать.
Таким хоть тысячу аргументов приведи - все бесполезно».
Это позиция Золкина, а не Владимира Осечкина.
https://t.me/NetGulagu/3787
Обезьяна🦍☠️ конченная...
Да, касапы?
The handle of the mattock hit just underneath
the neck / throath,
swiping him backwards to the ground,
hidden by the table,
and the hammer head had been smashed
next to the head of the man.
Well made show, though,
since it needs a real precise strike.
Centimeters further up, the throat
would have been stunned maximum.
Правда умудрились заявить, что сам захотел вернуться в Россию. Запредельная тупость представителей власти. Уж лучше бы сказали, что его вагнеровцы выкрали из Киева.