Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру "вагнерівця" Нужина. ДОКУМЕНТ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин твердить, що страчений на камеру "вагнерівець" Євген Нужин міг бути "завербований ЦРУ і завчасно сів у в’язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК і створити умови для своєї страти", а потім був убитий американськими спецслужбами.

Про це йдеться у заяві про злочин, яку Пригожин відправив на ім’я Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова. Документ опублікований пресслужбою компанії Пригожина "Конкорд", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене абсолютно очевидно, що Євген Нужин був викрадений і по-звірячому вбитий співробітниками спецслужб США", - заявив Пригожин.

Він озвучив таку версію: Нужин нібито був завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, бо ЦРУ заздалегідь знало про майбутні події на Майдані у 2014 році та "можливі сутички" на території України.

"Він став членом ПВК "Вагнер" і створив умови для своєї страти", - каже Пригожин про Нужина.

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У заяві йдеться про те, що Нужин був "добровольцем" у складі ПВК і брав участь у військових діях, проте заперечується, що його викрали і вбили товариші по службі.

Пригожин додав, що ніхто зі співробітників ПВК після опитування "не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь у його страті", а бійці вирізняються "дисципліною і суворим дотриманням міжнародних норм".

Пригожин просить генпрокурора Росії перевірити версію про "причетність американських спецслужб".

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Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин вранці назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".

"У цьому шоу видно, що (Нужин) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - прокоментував Пригожин відео.





