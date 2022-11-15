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Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру "вагнерівця" Нужина. ДОКУМЕНТ

нужин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин твердить, що страчений на камеру "вагнерівець" Євген Нужин міг бути "завербований ЦРУ і завчасно сів у в’язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК і створити умови для своєї страти", а потім був убитий американськими спецслужбами.

Про це йдеться у заяві про злочин, яку Пригожин відправив на ім’я Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова. Документ опублікований пресслужбою компанії Пригожина "Конкорд", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене абсолютно очевидно, що Євген Нужин був викрадений і по-звірячому вбитий співробітниками спецслужб США", - заявив Пригожин.

Він озвучив таку версію: Нужин нібито був завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, бо ЦРУ заздалегідь знало про майбутні події на Майдані у 2014 році та "можливі сутички" на території України.

"Він став членом ПВК "Вагнер" і створив умови для своєї страти", - каже Пригожин про Нужина.

Дивіться: Російського зека -"вагнерівця", який здався у полон до ЗСУ, а потім знову потрапив до рук росіян, жорстоко вбили. ВIДЕО 18+

У заяві йдеться про те, що Нужин був "добровольцем" у складі ПВК і брав участь у військових діях, проте заперечується, що його викрали і вбили товариші по службі.

Пригожин додав, що ніхто зі співробітників ПВК після опитування "не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь у його страті", а бійці вирізняються "дисципліною і суворим дотриманням міжнародних норм".

Пригожин просить генпрокурора Росії перевірити версію про "причетність американських спецслужб".

Також читайте: Пригожин хоче бути "сталінським" воєначальником. Прихильникам це до вподоби, - ISW

Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин вранці назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".

"У цьому шоу видно, що (Нужин) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - прокоментував Пригожин відео.

Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру вагнерівця Нужина 01
Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру вагнерівця Нужина 02
Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру вагнерівця Нужина 03

Автор: 

ЦРУ (142) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522) Нужин Євген (3)


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Топ коментарі
+37
Найкумедніше, що вата й це схаває.
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15.11.2022 12:38
+29
- И все 20 лет он пьянствовал и дебоширил?
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.

Из фильма "Бриллиантовая рука"
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15.11.2022 12:38
+29
Такого навіть Оруэлл не передбачав...
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15.11.2022 12:40
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ждем петухов, которые срач на 5 страниц развели, защищая предыдующую версию этого шерстяного)
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15.11.2022 12:37 Відповісти
Заліпуха Пригожина ще раз доказує,що ПВК ..Вагнер,, не є ніякою приватною структурою. Це придумана вивіска прикриття державної організації в спецчастинах ГРУ ГШ ЗС РФ. Згідно законодавства РФ будь-які ПВК заборонені законом. Це приватне найманство. Наймання на службу у спецназ можливе тільки у державну структуру
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15.11.2022 14:20 Відповісти
да у них всі версії діряві, як мобіки після кадиривців. стрункої, логічної історії не виходить.
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15.11.2022 14:29 Відповісти
таки точно. то на днях той лапоть лепетав, шо собаці собача смерть, окувалдований і таке і інше. а сьогодні вже те бидло мичить, шо то не вони, а ЦРУ окувалдувало того зека. )
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15.11.2022 16:38 Відповісти
Бандити та документ речі не сумісні.
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15.11.2022 12:37 Відповісти
Найкумедніше, що вата й це схаває.
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15.11.2022 12:38 Відповісти
ой Пригожин тебя в США на электро стульчике... -поджарят в прямом эфире..не переживай по твое горло целая очередь выстроилась ЦРУ Моссад Ми6 французские и немецкие спецслужбы и многие онные...не говоря про Украину..
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15.11.2022 12:44 Відповісти
интерсно прямо в Ленгли поедут рашисткие ***** прокуроры СК..
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15.11.2022 12:46 Відповісти
"...Найкумедніше, що вата й це схаває."

Истинная правда. Всё так как он сказал. Инфа 100%.
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15.11.2022 13:37 Відповісти
Це чергове дно рашистів
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15.11.2022 12:38 Відповісти
всё таки эту страну нужно уничтожить.жаль у меня нет аннигилятора приличного размера...
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15.11.2022 12:38 Відповісти
- И все 20 лет он пьянствовал и дебоширил?
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.

Из фильма "Бриллиантовая рука"
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15.11.2022 12:38 Відповісти
Незабвенная классика....
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15.11.2022 12:39 Відповісти
Залишається тільки позаздрити тому, яке завбачливе і могутнє ЦРУ.
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15.11.2022 12:40 Відповісти
Недостатньо завбачливе. Така операція, що тривала понад 20 років провалилась за єлеметнарної необачності.
ЦРУшники не матюкалися русскім матом під час страти і пригожин по цьому їх "разоблачіл".

"В відєоролікє совєршєнно нє слишна русская речь с нєцензурной бранью" (с)
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15.11.2022 12:47 Відповісти
Такого навіть Оруэлл не передбачав...
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15.11.2022 12:40 Відповісти
Біомаса все сковтне, тому можна плести, що завгодно.
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15.11.2022 12:41 Відповісти
Так и не понял, кто его казнил. Если вагнеровцы, то как они его выкрали в Киеве?
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15.11.2022 12:41 Відповісти
обмен пленными
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Тогда зачем предварительно записали видео, где он изъявил желание воевать за Украину? Они же понимали, что с ним сделают после обмена. Специально подводили под казнь?
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15.11.2022 12:45 Відповісти
Читайте .
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15.11.2022 12:51 Відповісти
А, теперь понятно. Нужин таким способом умолял украинцев не отдавать его назад. Но зачем он нам? Кормить его? Тем более, если не сдавался в плен сам. Таких вообще нужно убивать на поле боя. А не возиться с ними ещё.
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15.11.2022 12:55 Відповісти
Всё верно - попарились и бросили.
Другим урок.
Других целей не вижу.
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15.11.2022 15:52 Відповісти
Все просто: росія наполягла на його обміні, а оскільки він попав в полон не за програмою "Хочу жить", то його обміняли на наших полонених.
Можливо наші спецслужби ще щось нарили про того Євгенія, що поставило під сумнів його опозиційність до російської влади.
Мало що він там наговорив на камеру. Більшість з обміняних кацапів в полоні казали, що їх нормально утримують, а після обміну розповідають про "звєрства і питкі укроповского плєна".
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15.11.2022 12:57 Відповісти
Ну да. Это его проблемы, что он там наговорил на камеру.
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15.11.2022 12:59 Відповісти
..а ты тут специально глупые вопросы задаёшь по заданию рептилоидов? ..или по собственной благоглупости
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15.11.2022 15:10 Відповісти
його віддали по обміну полоненими.
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15.11.2022 12:44 Відповісти
Реєстрація:12.11.2022
в будку, дунька
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15.11.2022 12:51 Відповісти
это надо останавливать, а то неизвестно какие формы это примет, да ещё при наличии яо. странно почему га западе этого не понимают
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15.11.2022 12:42 Відповісти
Тепер ЦРУ з пригожиним кровники і його чекає доля бенладена.
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15.11.2022 12:42 Відповісти
«И тут Остапа понесло»
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Гнида хоче замилити очі.Не вийде.Весь світ знає,що то за погань-вагнерівці.Рідкісні виродки,які саме по звірячому не тільки вбивають,а й глумляться над тілами вбитих.Кацапня ще зіткнеться з ними у себе в мордорі,коли Україна очиститься від ординських покидьків.Дай вам боже всього того, на що ви "заслуговуєте"!
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15.11.2022 12:43 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤡🥁
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15.11.2022 12:46 Відповісти
Инфа сотка это дело рук рептилоидов.
Цирк уехал клоуны остались
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15.11.2022 12:46 Відповісти
Ага! Це з 1999 він сидів в тюрмі і зливав ЦРУ таємниці "гулагу" і таки дочекався здійснення головної місії - "смерті на камеру"... От дебіл цей прігожін і всі кацапи разом з ним.
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15.11.2022 12:46 Відповісти
Ага, прямо сидів у в'зниці 22 роки і розпланував, як краще лоба під молота підставити.
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15.11.2022 12:59 Відповісти
Піськов,пригожин... що їм там дають що їх так "плющить"? Це вже не " шиза" . Напевне такого слова ще не вигадали щоб поставити діагноз.
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15.11.2022 12:54 Відповісти
Gulagu.net, [13.11.2022 1:13]
Источники ВЧК/ОГПУ сообщают о том, что осуждённый Евгений Нужин был передан российской стороне в ходе обмена военнопленными.

Эта история - для трибунала в Гааге. В любом случае, смерть этого человека на Евгении Пригожине, который занимается наёмничеством в российских колониях и незаконно отправил этого осуждённого из колонии ФСИН на войну в составе НВФ «ЧВК Вагнера».

https://t.me/vchkogpu/34277

Gulagu.net, [13.11.2022 10:49]
Владимир Золкин: «Эта тема вызвала шквал обсуждений, и от меня требуют комментариев.

Ок. По факту, мы имеем следующее:

В сети появилось видео где бывшего вагнеровца, Евгения Нужина, забивают кувалдой.

Ранее, на одном из интервью, Нужин заявлял, о том что он добровольно сдался в плен ВСУ.

Если подсумировать все версии обговаревыемые в паблиах, то можно выделить пять:

1. Видео постановочное.
Его вбросили, для того чтобы все обсуждали этот инцидент, а не бегство рашистской армии из Херсона. Последнее сработало, я три часа с утра читаю всякий псевдоаналитический бред.
В постановочность не верю, но контраргументировать не стану.
Постановочное так постановочное. Расходимся.

2. Его выкрали вагнеровцы.
Слушайте, ну он же не енот.
По улицам Киева, он не гулял и гулять не мог. В суперспецоперацию по его краже из СИЗО, тоже верится слабо.
Но душевнобольные конспирологи рождают и подобные версии, их много, на них я останавливаться не буду.

3. Он пошёл воевать за Украину и его взяли в плен.
Не уверен что бывшего заключённого из рф, возьмут и зачислят в ВСУ, ещё и в столь сжатые сроки.
Я уверен в обратном.

4. Украинцы его забили, и вбросили это видео в сеть.
Причем вбросили, через российские или пророссийские телеграм-каналы.
В этом нет логики.
Не очень понятно, зачем прилагать максимум усилий для того чтобы россияне сдавались в плен, создавать сайты, горячие линии, а потом картинно забивать их кувалдой и публиковать.

5. Обменяли.
Не исключаю. В интервью он говорил что вышел ночью на наши позиции и сдался. Такие истории мы слышали десятки раз, но далеко не все они подтверждаются. На проверку, оказывается что "добровольная сдача в плен" о которой говорят многие россияне, это сдача вынужденная или случайная.
Он не военный, у него нет вообще никакого статуса, он просто наемник, из числа заключенных. Но, если вместо него можно забрать нашего бойца, то логично предположить что именно так и поступили.
Что касается программы "Хочу жить" на которую льют грязь в рашистских пабликах, то он туда не обращался, а стоило бы.

Публика, которая обсуждает место и причину казни этого человека, должна задуматься еще и над таким вопросом - почему россия не показывает 8 из 10 обменов которые проводятся (об этом пишут даже пророссийские ресурсы и военкоры).
Почему не показывает людей которых забирает?
Не потому ли, что им нужно предварительно определить судьбу каждого из них?
Мы же, своих показываем сразу.
И я заговорил об этом не сейчас, я давал развернутый комментарий по этому поводу на канале "Популярная политика" около месяца назад:
https://youtu.be/-8Vt3sflKfk

Многие россияне боятся возвращаться домой, это факт. Гарантировано (если не выяснится что они братаны Петрова и Боширова) остаться в Украине, они могут только заблаговременно уведомив о своём намерении. Остальные случаи под вопросом, и требуют отдельного разбирательства.

Но вернёмся к заданой теме.

Согласно подписи к этому видео, которая фигурирует на некоторых каналах: "его настигло вагнеровское возмездие".
О том, что вагнеровцы делают со "своими" в случае непослушания, вы слышали в наших интервью, и в речах Пригожина. О том что они расправляются с людьми посредством кувалды, мы знаем по кадрам из Сирии.
Это видео они могли опубликовать для устрашения желающих сдаться.
Логика в этом есть, особенно если учесть заявления Пригожина, о том что вместо сдачи в плен, они должны подрывать себя гранатами.

Все это общеизвестно и лежит на поверхности, но кому-то очень хочется видеть всюду злых укров. Точно так-же они видят у нас повсюду наёмников, и отказываются понимать что это официально принятые в ВСУ добровольцы.
В то же время, у них по зомбоящику, открыто рассказывают о тех самых наёмниках (вагнеровцах) но они умудряются их не замечать.

Таким хоть тысячу аргументов приведи - все бесполезно».

Это позиция Золкина, а не Владимира Осечкина.

https://t.me/NetGulagu/3787
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15.11.2022 12:54 Відповісти
наступний агент 007 " із расеї с кувалдой"
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15.11.2022 12:55 Відповісти
Та по***уй вообще.
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15.11.2022 12:58 Відповісти
Нужин был ментом и сел за убийство...причем тут США..депил пля..ты крыса Пригожин педофил любишь детей что КГБист долбанный...Литвинено покойный вас ссученных давно сдал..
Обезьяна🦍☠️ конченная...
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15.11.2022 13:01 Відповісти
Пригожин злочинець, якого треба судити. Ця його заява - це просто відмазка. А для росіян висновок один - краще в армію не попадати. Тепер навіть серед зеків бажаючих служити буде менше. Хто після такого піде в російську армію. Воювати - значить загинути. Втікати з позицій - загинути від кулі своїх. Варіант здатися в полон все ж залишає найбільше шансів вижити.
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15.11.2022 13:02 Відповісти
Вот это поворот! Не удивлюсь, если родители ***** тоже были завербованы ЦРУ с целью родить погубителя Росии
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15.11.2022 13:03 Відповісти
Пригожин и его Банда ищут двоих сыновей Нужина,которые все знают об этих баранах...,чем закончится эта история сами знаете..сыновей тоже завалят вместе с женами и детьми..
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15.11.2022 13:11 Відповісти
Ще один дебіл. "... він завчасно сів у в'язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК...". А простішого способу записатись в ПВК не існує? Треба тільки зеком для цього стати?
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15.11.2022 13:18 Відповісти
Самое смешное, что терпилы и в эту хрень поверят тут же )) даже если в следующий раз скажут, что этот бедолага был на самом деле рептилоидом-пришельцем и его убили люди в чёрном и то схавают ))
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15.11.2022 13:28 Відповісти
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15.11.2022 13:30 Відповісти
чвк?! в парашці легалізували найманців і приватні армії? я не кажу, що це вразило найбільше, але ж тут явка з повинною в організації зазначених?
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15.11.2022 13:35 Відповісти
Білі мухи- налетіли!!!
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15.11.2022 13:38 Відповісти
🤦🤦🤦***..ну это...🤯
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15.11.2022 13:45 Відповісти
Кто сказал, что там один Путлер больной на голову
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15.11.2022 13:55 Відповісти
Справа честі для ЦРУ уїбати ракетой цього підара, коли він та кадир-дон отримуватимуть чергову нагороду від путлєра у кремлі. Амінь.
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15.11.2022 13:56 Відповісти
А исчо Абама насрал на красной площади в мацкве...
Да, касапы?
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15.11.2022 14:00 Відповісти
Вата все схавает
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15.11.2022 14:00 Відповісти
.* И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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15.11.2022 14:31 Відповісти
Для внутрішнього споживання свинособакам згодиться..Якщо хтось на Заході ще буде коментувати це лайно міжнародного злочинця то це буде як реклама.
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15.11.2022 14:42 Відповісти
Масоны его завербовали, зуб даю.
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15.11.2022 15:00 Відповісти
"Это не я! А, может быть, это Зинка!" (с)
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15.11.2022 15:17 Відповісти
Фантасти нервово курять у куточку
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15.11.2022 15:28 Відповісти
Бойові гусаки, «Київ за 3 доби, комахи тощо , зараз ось зек з ЦРУ , який відсидів 27 років у в'язниці чомусь на рерриторії рф … В мене була підозра, що раша, це психічний заклад невиліковних осіб, зараз це підтверджується.
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15.11.2022 15:38 Відповісти
That was a show video.

The handle of the mattock hit just underneath
the neck / throath,
swiping him backwards to the ground,
hidden by the table,
and the hammer head had been smashed
next to the head of the man.

Well made show, though,
since it needs a real precise strike.

Centimeters further up, the throat
would have been stunned maximum.
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15.11.2022 15:38 Відповісти
Начались подтверждения, что его отдал Киев.
Правда умудрились заявить, что сам захотел вернуться в Россию. Запредельная тупость представителей власти. Уж лучше бы сказали, что его вагнеровцы выкрали из Киева.
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15.11.2022 23:07 Відповісти
 
 