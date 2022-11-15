Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру "вагнерівця" Нужина. ДОКУМЕНТ
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин твердить, що страчений на камеру "вагнерівець" Євген Нужин міг бути "завербований ЦРУ і завчасно сів у в’язницю на 27 років, щоб проникнути в ПВК і створити умови для своєї страти", а потім був убитий американськими спецслужбами.
Про це йдеться у заяві про злочин, яку Пригожин відправив на ім’я Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова. Документ опублікований пресслужбою компанії Пригожина "Конкорд", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для мене абсолютно очевидно, що Євген Нужин був викрадений і по-звірячому вбитий співробітниками спецслужб США", - заявив Пригожин.
Він озвучив таку версію: Нужин нібито був завербований ЦРУ і завчасно сів у в'язницю на 27 років, бо ЦРУ заздалегідь знало про майбутні події на Майдані у 2014 році та "можливі сутички" на території України.
"Він став членом ПВК "Вагнер" і створив умови для своєї страти", - каже Пригожин про Нужина.
У заяві йдеться про те, що Нужин був "добровольцем" у складі ПВК і брав участь у військових діях, проте заперечується, що його викрали і вбили товариші по службі.
Пригожин додав, що ніхто зі співробітників ПВК після опитування "не довів інформацію про те, що викрадав Нужина, або брав участь у його страті", а бійці вирізняються "дисципліною і суворим дотриманням міжнародних норм".
Пригожин просить генпрокурора Росії перевірити версію про "причетність американських спецслужб".
Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин вранці назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".
"У цьому шоу видно, що (Нужин) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - прокоментував Пригожин відео.
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Истинная правда. Всё так как он сказал. Инфа 100%.
- Нет, 20 лет он тщательно маскировался под порядочного человека.
Из фильма "Бриллиантовая рука"
ЦРУшники не матюкалися русскім матом під час страти і пригожин по цьому їх "разоблачіл".
"В відєоролікє совєршєнно нє слишна русская речь с нєцензурной бранью" (с)
Другим урок.
Других целей не вижу.
Можливо наші спецслужби ще щось нарили про того Євгенія, що поставило під сумнів його опозиційність до російської влади.
Мало що він там наговорив на камеру. Більшість з обміняних кацапів в полоні казали, що їх нормально утримують, а після обміну розповідають про "звєрства і питкі укроповского плєна".
в будку, дунька
Цирк уехал клоуны остались
Источники ВЧК/ОГПУ сообщают о том, что осуждённый Евгений Нужин был передан российской стороне в ходе обмена военнопленными.
Эта история - для трибунала в Гааге. В любом случае, смерть этого человека на Евгении Пригожине, который занимается наёмничеством в российских колониях и незаконно отправил этого осуждённого из колонии ФСИН на войну в составе НВФ «ЧВК Вагнера».
https://t.me/vchkogpu/34277
Gulagu.net, [13.11.2022 10:49]
Владимир Золкин: «Эта тема вызвала шквал обсуждений, и от меня требуют комментариев.
Ок. По факту, мы имеем следующее:
В сети появилось видео где бывшего вагнеровца, Евгения Нужина, забивают кувалдой.
Ранее, на одном из интервью, Нужин заявлял, о том что он добровольно сдался в плен ВСУ.
Если подсумировать все версии обговаревыемые в паблиах, то можно выделить пять:
1. Видео постановочное.
Его вбросили, для того чтобы все обсуждали этот инцидент, а не бегство рашистской армии из Херсона. Последнее сработало, я три часа с утра читаю всякий псевдоаналитический бред.
В постановочность не верю, но контраргументировать не стану.
Постановочное так постановочное. Расходимся.
2. Его выкрали вагнеровцы.
Слушайте, ну он же не енот.
По улицам Киева, он не гулял и гулять не мог. В суперспецоперацию по его краже из СИЗО, тоже верится слабо.
Но душевнобольные конспирологи рождают и подобные версии, их много, на них я останавливаться не буду.
3. Он пошёл воевать за Украину и его взяли в плен.
Не уверен что бывшего заключённого из рф, возьмут и зачислят в ВСУ, ещё и в столь сжатые сроки.
Я уверен в обратном.
4. Украинцы его забили, и вбросили это видео в сеть.
Причем вбросили, через российские или пророссийские телеграм-каналы.
В этом нет логики.
Не очень понятно, зачем прилагать максимум усилий для того чтобы россияне сдавались в плен, создавать сайты, горячие линии, а потом картинно забивать их кувалдой и публиковать.
5. Обменяли.
Не исключаю. В интервью он говорил что вышел ночью на наши позиции и сдался. Такие истории мы слышали десятки раз, но далеко не все они подтверждаются. На проверку, оказывается что "добровольная сдача в плен" о которой говорят многие россияне, это сдача вынужденная или случайная.
Он не военный, у него нет вообще никакого статуса, он просто наемник, из числа заключенных. Но, если вместо него можно забрать нашего бойца, то логично предположить что именно так и поступили.
Что касается программы "Хочу жить" на которую льют грязь в рашистских пабликах, то он туда не обращался, а стоило бы.
Публика, которая обсуждает место и причину казни этого человека, должна задуматься еще и над таким вопросом - почему россия не показывает 8 из 10 обменов которые проводятся (об этом пишут даже пророссийские ресурсы и военкоры).
Почему не показывает людей которых забирает?
Не потому ли, что им нужно предварительно определить судьбу каждого из них?
Мы же, своих показываем сразу.
И я заговорил об этом не сейчас, я давал развернутый комментарий по этому поводу на канале "Популярная политика" около месяца назад:
https://youtu.be/-8Vt3sflKfk
Многие россияне боятся возвращаться домой, это факт. Гарантировано (если не выяснится что они братаны Петрова и Боширова) остаться в Украине, они могут только заблаговременно уведомив о своём намерении. Остальные случаи под вопросом, и требуют отдельного разбирательства.
Но вернёмся к заданой теме.
Согласно подписи к этому видео, которая фигурирует на некоторых каналах: "его настигло вагнеровское возмездие".
О том, что вагнеровцы делают со "своими" в случае непослушания, вы слышали в наших интервью, и в речах Пригожина. О том что они расправляются с людьми посредством кувалды, мы знаем по кадрам из Сирии.
Это видео они могли опубликовать для устрашения желающих сдаться.
Логика в этом есть, особенно если учесть заявления Пригожина, о том что вместо сдачи в плен, они должны подрывать себя гранатами.
Все это общеизвестно и лежит на поверхности, но кому-то очень хочется видеть всюду злых укров. Точно так-же они видят у нас повсюду наёмников, и отказываются понимать что это официально принятые в ВСУ добровольцы.
В то же время, у них по зомбоящику, открыто рассказывают о тех самых наёмниках (вагнеровцах) но они умудряются их не замечать.
Таким хоть тысячу аргументов приведи - все бесполезно».
Это позиция Золкина, а не Владимира Осечкина.
https://t.me/NetGulagu/3787
Обезьяна🦍☠️ конченная...
Да, касапы?
The handle of the mattock hit just underneath
the neck / throath,
swiping him backwards to the ground,
hidden by the table,
and the hammer head had been smashed
next to the head of the man.
Well made show, though,
since it needs a real precise strike.
Centimeters further up, the throat
would have been stunned maximum.
Правда умудрились заявить, что сам захотел вернуться в Россию. Запредельная тупость представителей власти. Уж лучше бы сказали, что его вагнеровцы выкрали из Киева.