"Вагнеровец" Нужин не подпадал под гарантии невозвращения РФ, - Штаб по вопросам военнопленных

Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

"Евгений Нужин отсутствует в списках добровольно сдавшихся в плен", - подчеркнули в Штабе.

Там заявили, что проверяют опубликованную в соцсетях информацию. И заверили, что Украина гаранта соблюдения международных стандартов согласно Женевским конвенциям в обращении с российскими военнопленными.

Смотрите: Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ

"Ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменен и не будет возвращен к государству-агрессору без его согласия, а также соответствующему запросу российской стороны", - говорится в заявлении Штаба.

Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ПВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин тогда назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".

Впоследствии он сменил версию и теперь утверждает, что Нужина вроде бы убило ЦРУ.