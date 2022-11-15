"Вагнеровец" Нужин не подпадал под гарантии невозвращения РФ, - Штаб по вопросам военнопленных
Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.
"Евгений Нужин отсутствует в списках добровольно сдавшихся в плен", - подчеркнули в Штабе.
Там заявили, что проверяют опубликованную в соцсетях информацию. И заверили, что Украина гаранта соблюдения международных стандартов согласно Женевским конвенциям в обращении с российскими военнопленными.
"Ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменен и не будет возвращен к государству-агрессору без его согласия, а также соответствующему запросу российской стороны", - говорится в заявлении Штаба.
Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ПВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин тогда назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".
Впоследствии он сменил версию и теперь утверждает, что Нужина вроде бы убило ЦРУ.
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це ще його турки не встигли ні про що запитати...
єдине, чого хотів нужин, це звалити з колонії. гадав, випустять, дадуть автомата... і він звалить... але його в автозаку привезли чи не до самих окопів. з того боку не вийшло...
спробуємо з українського... але, думаю, наші швидко вирахували його брехню... чи мо поліграф... і ні в який легіон його б не взяли.
єдине, де прої..али, це через сильну зацікавленість вагнерівців слід було передбачити такий варіант розвитку подій і зіграти на упередження в медіа...
достатньо було завчасно оголосити, шо він брехун, мудак і т.д. і ми його обміняємо на наших хлопців... з цієї історії був би пшик.
але "проє..али" є головним дороговказом зеленодупої влади...
"Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену. Источник:
https://videos.cnscdn.com/video/3/img_4678.mp4
Те що з ним зробили кацапи то кацапські проблеми, питання було чи він повернувся добровільно. Судячи з повідомлення його видали насильно, а це не є гут з огляду на те що просимо їх здаватися під гарантії безпеки...
Кто попал в окружение как считать?
А кто например сбежал и бродил без оружия а ему "лежать, сдавайся!" и в плен
Это как?
трезвомыслящий русский солдат добровольно в украинский плен больше не сдастся.
Ти можеш здатися добровільно але тебе видадуть без твоєї згоди назад. І можливо вб'ють. Хтось дуже допоміг кацапсьеій пропаганді...
Вагнеровцам смерть а военным трибунал
Офицеры тоже подумают стоит ли вести подразделение на сдачу теперь
И Пригожин еще пишет что его "понимают"
Ошибка огромная или сознательная
Таке враження що Зе влада у Стамбулі разом з кремлем спільно вирішують як воювати.