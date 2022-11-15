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Новости Война
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"Вагнеровец" Нужин не подпадал под гарантии невозвращения РФ, - Штаб по вопросам военнопленных

нужин

Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

"Евгений Нужин отсутствует в списках добровольно сдавшихся в плен", - подчеркнули в Штабе.

Там заявили, что проверяют опубликованную в соцсетях информацию. И заверили, что Украина гаранта соблюдения международных стандартов согласно Женевским конвенциям в обращении с российскими военнопленными.

Смотрите: Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ

"Ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменен и не будет возвращен к государству-агрессору без его согласия, а также соответствующему запросу российской стороны", - говорится в заявлении Штаба.

Напомним, видео убийства Нужина было опубликовано 12 ноября. Нужин отбывал наказание в Рязанской области. Он был завербован ПВК "Вагнер" для войны в Украине и сдался в плен ВСУ. Евгений Пригожин тогда назвал видео казни Нужина "прекрасной режиссерской работой".

Впоследствии он сменил версию и теперь утверждает, что Нужина вроде бы убило ЦРУ.

плен (2627) пленные (2168) ЧВК Вагнер (1333) Нужин Евгений (3)


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Топ комментарии
+20
За вбивство полонених "Азовців" так ніхто ретельно не розслідує як за цього найманця-терориста!
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15.11.2022 12:58
+19
Одним кацапом меньше, чё с ним все так возятся?
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15.11.2022 12:49
+13
речь о гарантиях сдавшимся добровольно
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15.11.2022 12:54
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вагнерівцям нужин сказав, шо хоче воювати за расєю. нашим сказав, шо хоче воювати за Україну...
це ще його турки не встигли ні про що запитати...

єдине, чого хотів нужин, це звалити з колонії. гадав, випустять, дадуть автомата... і він звалить... але його в автозаку привезли чи не до самих окопів. з того боку не вийшло...
спробуємо з українського... але, думаю, наші швидко вирахували його брехню... чи мо поліграф... і ні в який легіон його б не взяли.

єдине, де прої..али, це через сильну зацікавленість вагнерівців слід було передбачити такий варіант розвитку подій і зіграти на упередження в медіа...
достатньо було завчасно оголосити, шо він брехун, мудак і т.д. і ми його обміняємо на наших хлопців... з цієї історії був би пшик.
але "проє..али" є головним дороговказом зеленодупої влади...
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15.11.2022 16:24 Ответить
та пох. здавався чи ні. на нього виміняли наших.
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15.11.2022 15:53 Ответить
Вы, млять, чситать умеете?
"Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену. Источник:
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15.11.2022 13:29 Ответить
послушайте, млять, ЧТО он говорит:
https://videos.cnscdn.com/video/3/img_4678.mp4
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15.11.2022 13:31 Ответить
Ситуація негарна.
Те що з ним зробили кацапи то кацапські проблеми, питання було чи він повернувся добровільно. Судячи з повідомлення його видали насильно, а це не є гут з огляду на те що просимо їх здаватися під гарантії безпеки...
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15.11.2022 13:45 Ответить
Это те кто сдался добровольно.А те кто вынуждено сдался например из за того что патроны кончились.Это уже недобровольная сдача в плен.И потом это наемник .На наемников не распространяються женевские конвенции.
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15.11.2022 14:02 Ответить
А хто знає як вони здалися? Це все відносно, - в любому випадку здачі в полон присутній елемент добровольності. Тут питання в тому що цього зека видали кацапам ПРОТИ його бажання. Ось це головне.
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15.11.2022 14:09 Ответить
а звідки ти знаєш що "проти"? Є інфа що його обміняли на 20 наших, тож..не будемо сумувати
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15.11.2022 17:54 Ответить
Сложно определить понятие "добровольности" в таких случаях

Кто попал в окружение как считать?
А кто например сбежал и бродил без оружия а ему "лежать, сдавайся!" и в плен
Это как?
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15.11.2022 14:54 Ответить
Враньё от Штаба по вопросам военнопленных! В интервью этот Нужин рассказал, как он безоружный, добровольно сдался в наш плен. После его передачи русским и его казни ни один
трезвомыслящий русский солдат добровольно в украинский плен больше не сдастся.
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15.11.2022 13:59 Ответить
Іменно. Ось це головне.
Ти можеш здатися добровільно але тебе видадуть без твоєї згоди назад. І можливо вб'ють. Хтось дуже допоміг кацапсьеій пропаганді...
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15.11.2022 14:13 Ответить
Особенно после интервью

Вагнеровцам смерть а военным трибунал

Офицеры тоже подумают стоит ли вести подразделение на сдачу теперь

И Пригожин еще пишет что его "понимают"
Ошибка огромная или сознательная
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15.11.2022 14:26 Ответить
Нам надо, что бы они вообще не перлись на войну.
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16.11.2022 20:11 Ответить
.В интервью Бутусов говорит, что сдался 4 сентября без оружия, и что уже решил сдаться.
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15.11.2022 14:00 Ответить
youtube.com/watch?v=t4dJRPHuzFg его интервью, видео 7,15 мин, где он говорит, что сдался без оружия.
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15.11.2022 14:03 Ответить
Да это ясно. Наши отдали человека на казнь, вспыхнул огромный скандал и наши власти пытаются оправдать своё преступление. Основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обратился по поводу этого чрезвычайного происшествия к Зеленскому. Надеюсь, что Вова накажет виновных.
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15.11.2022 14:11 Ответить
Кого? вагнерівців. Так воно вже їх наказало - скіки штук їх віддав у рифу, пам'таєшь.
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15.11.2022 14:20 Ответить
А как вам такой вариант. Пригожин заслал его для внедрения. Сказал типа - "говори что хочешь, и кому хочешь, но задание выполни". Спецслужбы Украины его раскусили, и по требованию Пригожина вернули рашке. Пригожин взял его, и убил, для страшного видео. Для создания видимости что он все может. Для очернения Украины. Схема для Пригожина без проигрышная. Так же если трезвым взглядом просмотреть этот отрезок видео, то к нему возникает несколько вопросов. Зачем он говорит что гулял по Киеву? Зачем его одели в форму ВСУ? Зачем палачам в подвале профессиональный свет? Зачем снимать с двух камер, под таким ракурсом, что ни хрена не видно? Почему убийцы не похвастались трупом? Зачем выкладывать у себя на канале, на всеобщее обозрение? У них контингент узкий и ограниченный, и для устрашения могут буквально каждому лично показывать.
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16.11.2022 20:27 Ответить
Було б добре шоб вони всі не підпадали і всіх так кінчали - похрен на кацапів і на те шо у них відбувається.
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15.11.2022 14:19 Ответить
Такі новини не заохочуватимуть кацапів здаватись у полон.
Таке враження що Зе влада у Стамбулі разом з кремлем спільно вирішують як воювати.
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15.11.2022 14:20 Ответить
он не попадал под определение "комботант", не был официальным военным и не подпадал под программу гарантии невозврата в рф
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15.11.2022 14:52 Ответить
та що ти тут розводиш соплі. він ворог, на нього виміняли наших. все інше - до бісової матері: зек прийшов сюди воювати чи ні -пох, він сюди прийшов в чвк вагнер, він некомбатант між іншим .
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15.11.2022 15:55 Ответить
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