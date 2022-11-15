"Вагнерівець" Нужин не підпадав під гарантії неповернення РФ, - Штаб з питань військовополонених

Найманець ПВК "Вагнер" Євген Нужин, публічну страту якого на камеру показали росіяни, не здавався добровільно в полон ЗСУ. Тому на нього не розповсюджуються гарантії неповернення до РФ за обміном.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Євґєній Нужин відсутній у списках тих, хто добровільно здався в полон", - наголосили в Штабі.

Там заявили, що перевіряють опубліковану в соцмережах інформацію. І запевнили, що Україна гаранту дотримання міжнародних стандартів згідно з Женевськими конвенціями у поводженні з російськими військовополоненими.

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"Жоден російський військовополонений, який добровільно здався в полон українським військам, не був обміняний та не буде повернений до держави-агресора без його згоди, а також відповідного запиту російської сторони", - йдеться в заяві Штабу.

Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин тоді назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".

Згодом він змінив версію і тепер твердить, що Нужина набіто вбило ЦРУ.