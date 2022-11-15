"Вагнерівець" Нужин не підпадав під гарантії неповернення РФ, - Штаб з питань військовополонених
Найманець ПВК "Вагнер" Євген Нужин, публічну страту якого на камеру показали росіяни, не здавався добровільно в полон ЗСУ. Тому на нього не розповсюджуються гарантії неповернення до РФ за обміном.
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Євґєній Нужин відсутній у списках тих, хто добровільно здався в полон", - наголосили в Штабі.
Там заявили, що перевіряють опубліковану в соцмережах інформацію. І запевнили, що Україна гаранту дотримання міжнародних стандартів згідно з Женевськими конвенціями у поводженні з російськими військовополоненими.
"Жоден російський військовополонений, який добровільно здався в полон українським військам, не був обміняний та не буде повернений до держави-агресора без його згоди, а також відповідного запиту російської сторони", - йдеться в заяві Штабу.
Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин тоді назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".
Згодом він змінив версію і тепер твердить, що Нужина набіто вбило ЦРУ.
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це ще його турки не встигли ні про що запитати...
єдине, чого хотів нужин, це звалити з колонії. гадав, випустять, дадуть автомата... і він звалить... але його в автозаку привезли чи не до самих окопів. з того боку не вийшло...
спробуємо з українського... але, думаю, наші швидко вирахували його брехню... чи мо поліграф... і ні в який легіон його б не взяли.
єдине, де прої..али, це через сильну зацікавленість вагнерівців слід було передбачити такий варіант розвитку подій і зіграти на упередження в медіа...
достатньо було завчасно оголосити, шо він брехун, мудак і т.д. і ми його обміняємо на наших хлопців... з цієї історії був би пшик.
але "проє..али" є головним дороговказом зеленодупої влади...
"Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену. Источник:
https://videos.cnscdn.com/video/3/img_4678.mp4
Те що з ним зробили кацапи то кацапські проблеми, питання було чи він повернувся добровільно. Судячи з повідомлення його видали насильно, а це не є гут з огляду на те що просимо їх здаватися під гарантії безпеки...
Кто попал в окружение как считать?
А кто например сбежал и бродил без оружия а ему "лежать, сдавайся!" и в плен
Это как?
трезвомыслящий русский солдат добровольно в украинский плен больше не сдастся.
Ти можеш здатися добровільно але тебе видадуть без твоєї згоди назад. І можливо вб'ють. Хтось дуже допоміг кацапсьеій пропаганді...
Вагнеровцам смерть а военным трибунал
Офицеры тоже подумают стоит ли вести подразделение на сдачу теперь
И Пригожин еще пишет что его "понимают"
Ошибка огромная или сознательная
Таке враження що Зе влада у Стамбулі разом з кремлем спільно вирішують як воювати.