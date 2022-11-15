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Новини Війна
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"Вагнерівець" Нужин не підпадав під гарантії неповернення РФ, - Штаб з питань військовополонених

нужин

Найманець ПВК "Вагнер" Євген Нужин, публічну страту якого на камеру показали росіяни, не здавався добровільно в полон ЗСУ. Тому на нього не розповсюджуються гарантії неповернення до РФ за обміном.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Євґєній Нужин відсутній у списках тих, хто добровільно здався в полон", - наголосили в Штабі.

Там заявили, що перевіряють опубліковану в соцмережах інформацію. І запевнили, що Україна гаранту дотримання міжнародних стандартів згідно з Женевськими конвенціями у поводженні з російськими військовополоненими.

Читайте: Пригожин звинуватив ЦРУ в страті на камеру "вагнерівця" Нужина. ДОКУМЕНТ

"Жоден російський військовополонений, який добровільно здався в полон українським військам, не був обміняний та не буде повернений до держави-агресора без його згоди, а також відповідного запиту російської сторони", - йдеться в заяві Штабу.

Нагадаємо, відео вбивства Нужина було опубліковане 12 листопада. Нужин відбував покарання в Рязанській області. Він був завербований ПВК "Вагнер" для війни в Україні та здався в полон ЗСУ. Євген Пригожин тоді назвав відео страти Нужина "прекрасною режисерською роботою".

Згодом він змінив версію і тепер твердить, що Нужина набіто вбило ЦРУ.

Автор: 

полон (1579) полонені (2292) ПВК Вагнер (1541) Нужин Євген (3)


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Топ коментарі
+20
За вбивство полонених "Азовців" так ніхто ретельно не розслідує як за цього найманця-терориста!
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15.11.2022 12:58
+19
Одним кацапом меньше, чё с ним все так возятся?
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15.11.2022 12:49
+13
речь о гарантиях сдавшимся добровольно
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15.11.2022 12:54
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вагнерівцям нужин сказав, шо хоче воювати за расєю. нашим сказав, шо хоче воювати за Україну...
це ще його турки не встигли ні про що запитати...

єдине, чого хотів нужин, це звалити з колонії. гадав, випустять, дадуть автомата... і він звалить... але його в автозаку привезли чи не до самих окопів. з того боку не вийшло...
спробуємо з українського... але, думаю, наші швидко вирахували його брехню... чи мо поліграф... і ні в який легіон його б не взяли.

єдине, де прої..али, це через сильну зацікавленість вагнерівців слід було передбачити такий варіант розвитку подій і зіграти на упередження в медіа...
достатньо було завчасно оголосити, шо він брехун, мудак і т.д. і ми його обміняємо на наших хлопців... з цієї історії був би пшик.
але "проє..али" є головним дороговказом зеленодупої влади...
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15.11.2022 16:24 Відповісти
та пох. здавався чи ні. на нього виміняли наших.
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15.11.2022 15:53 Відповісти
Вы, млять, чситать умеете?
"Наемник ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин, публичную казнь которого на камеру показали россияне, не сдавался добровольно в плен ВСУ. Поэтому на него не распространяются гарантии невозврата в РФ по обмену. Источник:
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15.11.2022 13:29 Відповісти
послушайте, млять, ЧТО он говорит:
https://videos.cnscdn.com/video/3/img_4678.mp4
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15.11.2022 13:31 Відповісти
Ситуація негарна.
Те що з ним зробили кацапи то кацапські проблеми, питання було чи він повернувся добровільно. Судячи з повідомлення його видали насильно, а це не є гут з огляду на те що просимо їх здаватися під гарантії безпеки...
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15.11.2022 13:45 Відповісти
Это те кто сдался добровольно.А те кто вынуждено сдался например из за того что патроны кончились.Это уже недобровольная сдача в плен.И потом это наемник .На наемников не распространяються женевские конвенции.
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15.11.2022 14:02 Відповісти
А хто знає як вони здалися? Це все відносно, - в любому випадку здачі в полон присутній елемент добровольності. Тут питання в тому що цього зека видали кацапам ПРОТИ його бажання. Ось це головне.
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15.11.2022 14:09 Відповісти
а звідки ти знаєш що "проти"? Є інфа що його обміняли на 20 наших, тож..не будемо сумувати
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15.11.2022 17:54 Відповісти
Сложно определить понятие "добровольности" в таких случаях

Кто попал в окружение как считать?
А кто например сбежал и бродил без оружия а ему "лежать, сдавайся!" и в плен
Это как?
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15.11.2022 14:54 Відповісти
Враньё от Штаба по вопросам военнопленных! В интервью этот Нужин рассказал, как он безоружный, добровольно сдался в наш плен. После его передачи русским и его казни ни один
трезвомыслящий русский солдат добровольно в украинский плен больше не сдастся.
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15.11.2022 13:59 Відповісти
Іменно. Ось це головне.
Ти можеш здатися добровільно але тебе видадуть без твоєї згоди назад. І можливо вб'ють. Хтось дуже допоміг кацапсьеій пропаганді...
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15.11.2022 14:13 Відповісти
Особенно после интервью

Вагнеровцам смерть а военным трибунал

Офицеры тоже подумают стоит ли вести подразделение на сдачу теперь

И Пригожин еще пишет что его "понимают"
Ошибка огромная или сознательная
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15.11.2022 14:26 Відповісти
Нам надо, что бы они вообще не перлись на войну.
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16.11.2022 20:11 Відповісти
.В интервью Бутусов говорит, что сдался 4 сентября без оружия, и что уже решил сдаться.
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15.11.2022 14:00 Відповісти
youtube.com/watch?v=t4dJRPHuzFg его интервью, видео 7,15 мин, где он говорит, что сдался без оружия.
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15.11.2022 14:03 Відповісти
Да это ясно. Наши отдали человека на казнь, вспыхнул огромный скандал и наши власти пытаются оправдать своё преступление. Основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обратился по поводу этого чрезвычайного происшествия к Зеленскому. Надеюсь, что Вова накажет виновных.
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15.11.2022 14:11 Відповісти
Кого? вагнерівців. Так воно вже їх наказало - скіки штук їх віддав у рифу, пам'таєшь.
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15.11.2022 14:20 Відповісти
А как вам такой вариант. Пригожин заслал его для внедрения. Сказал типа - "говори что хочешь, и кому хочешь, но задание выполни". Спецслужбы Украины его раскусили, и по требованию Пригожина вернули рашке. Пригожин взял его, и убил, для страшного видео. Для создания видимости что он все может. Для очернения Украины. Схема для Пригожина без проигрышная. Так же если трезвым взглядом просмотреть этот отрезок видео, то к нему возникает несколько вопросов. Зачем он говорит что гулял по Киеву? Зачем его одели в форму ВСУ? Зачем палачам в подвале профессиональный свет? Зачем снимать с двух камер, под таким ракурсом, что ни хрена не видно? Почему убийцы не похвастались трупом? Зачем выкладывать у себя на канале, на всеобщее обозрение? У них контингент узкий и ограниченный, и для устрашения могут буквально каждому лично показывать.
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16.11.2022 20:27 Відповісти
Було б добре шоб вони всі не підпадали і всіх так кінчали - похрен на кацапів і на те шо у них відбувається.
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15.11.2022 14:19 Відповісти
Такі новини не заохочуватимуть кацапів здаватись у полон.
Таке враження що Зе влада у Стамбулі разом з кремлем спільно вирішують як воювати.
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15.11.2022 14:20 Відповісти
он не попадал под определение "комботант", не был официальным военным и не подпадал под программу гарантии невозврата в рф
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15.11.2022 14:52 Відповісти
та що ти тут розводиш соплі. він ворог, на нього виміняли наших. все інше - до бісової матері: зек прийшов сюди воювати чи ні -пох, він сюди прийшов в чвк вагнер, він некомбатант між іншим .
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15.11.2022 15:55 Відповісти
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