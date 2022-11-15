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Новости Война
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Россияне готовятся к битве за Мариуполь, - ОВА

маріуполь

Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", - отметил глава обладминистрации.

По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то "победы".

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Мариуполь (5724) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+11
Так само, як готувалися до битви за Херсон? Ну тоді ми не проти.
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15.11.2022 13:36
+10
Може краще звалить, як з Херсона ?
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15.11.2022 13:36
+9
Кацапи , тікайте з Украіни , бо всі здохнете на нашій землі 😠
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15.11.2022 13:42
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Мне нравится эта тенденция.
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15.11.2022 13:34 Ответить
Пора уже готовится к обороне Белгорода.
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15.11.2022 13:55 Ответить
Так само, як готувалися до битви за Херсон? Ну тоді ми не проти.
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15.11.2022 13:36 Ответить
Може краще звалить, як з Херсона ?
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15.11.2022 13:36 Ответить
Ну, тут нашим буде легше. Міста майже немає. Тому можна спокійно задіяти важку артилерію, РСЗО та авіацію.
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15.11.2022 13:38 Ответить
Або задіяти Буданова, він знову щось розповість про пастки для зсу і кацапи потікають)
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15.11.2022 14:30 Ответить
ви там до кучі збиратесь так щільніше щільніше
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15.11.2022 13:38 Ответить
я якраз сьогодні і писав ,що )(уйлу потрібна хоть якась невеличка перемога,після втечі з Херсону,щоб показати бидлонаселенню
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15.11.2022 13:38 Ответить
може за Мелітополь?шо там Маріуполь який знищений
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15.11.2022 13:41 Ответить
Кацапи , тікайте з Украіни , бо всі здохнете на нашій землі 😠
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15.11.2022 13:42 Ответить
До драп-маршу вони готуються.
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15.11.2022 13:46 Ответить
Сцут, что мы их преступления увидим. Этот город нужно сделать музеем "русского мира", спасать и восстанавливать там уже нечего. Имхо
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15.11.2022 13:48 Ответить
Сколько мариупольских беженцев в своей квартире поселить планируешь? Там не восстанавливать и спасать, а наново отстраивать будем.
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15.11.2022 14:32 Ответить
То в сенсі - вивозять унітази і електрочайники до ордло і далі в нарасісю?
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15.11.2022 13:49 Ответить
Маріуполь зовсім не логічно. Мелитопіль можливо але теж... Донецьк в приоритеті для мобіків уйла
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15.11.2022 13:53 Ответить
Схоже, що ***** зосередився виключно на Донецькій та Луганській областях. З Запорізької і Херсонської будуть остаточно тікати. Хочуть поступитися сухопутним корідором до Криму, щоб переконцентруватись на вихід на кордони Донецької і Луганської, а вже потім з Маріуполя та Криму знов одночасно сунутися на Мелітополь та Бердянск.
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15.11.2022 14:38 Ответить
Схоже на то. Вилупкам вкрай важливо утримати схід
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15.11.2022 14:41 Ответить
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15.11.2022 13:58 Ответить
З Херсоном також таке вангували що Херсон просто так без вуличних боїв не здаудуть,а орки виявилися набагато ссикливіші
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15.11.2022 14:24 Ответить
Кириленко такий же звиздобол, як і його сусід по області Гайдай. Який, нафіг, Маріуполь? До нього понад 100 км. У нас що, вже Павлівку, Авдіїіку, Опитне, Мар'їнку, Майорськ, Бахмут, Соледар, Спірне росіяни не штурмують? Який наступ? Тут хоч би оборону хлопці втримали. Зараз дєсантуру з Півдня підтягнуть, то взагалі піздорєз почнеться...А Кириленку пох, він виїде до Києва чи Вінниці, як голови інших ОДА у лютому...
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15.11.2022 14:33 Ответить
Від Харкова до Ізюму теж 100км було. Та й десантура з півдня в них доукомплектацію чмобіками декілька тижнів пройти щє має. Скоріш за все для цього і заїхали у Марік. Так-то і у нас з Півдня "десантуру підтягнуть".
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15.11.2022 14:46 Ответить
Звалити, як з Херсону нІяк. Дуже багато цивільних закопано у траншеях. Де ніде траву посіяли. Виб...лядки.
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15.11.2022 15:11 Ответить
а речка там есть,что бы удобнее было через неё убегать?
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15.11.2022 22:39 Ответить
Вот для чего они якобы восстанавливают Мариуполь, чтобы при наступлении наших всё развалить обстрелом и показать картинку на весь мир!
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04.04.2023 09:41 Ответить
 
 