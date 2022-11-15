Россияне готовятся к битве за Мариуполь, - ОВА
Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Мариуполя.
"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", - отметил глава обладминистрации.
По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то "победы".
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