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Новини Війна
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Росіяни готуються до битви за Маріуполь, - ОВА

маріуполь

Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин окупантів.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Маріуполя.

"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.

За його словами, концентрація росіян на бахмутському та авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".

Також читайте: Окупаційна влада оголосила про знесення до кінця року 147 будинків у Маріуполі, у 30% багатоповерхівок мешкають люди, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3243) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+11
Так само, як готувалися до битви за Херсон? Ну тоді ми не проти.
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15.11.2022 13:36
+10
Може краще звалить, як з Херсона ?
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15.11.2022 13:36
+9
Кацапи , тікайте з Украіни , бо всі здохнете на нашій землі 😠
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15.11.2022 13:42
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Мне нравится эта тенденция.
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15.11.2022 13:34 Відповісти
Пора уже готовится к обороне Белгорода.
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15.11.2022 13:55 Відповісти
Так само, як готувалися до битви за Херсон? Ну тоді ми не проти.
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15.11.2022 13:36 Відповісти
Може краще звалить, як з Херсона ?
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15.11.2022 13:36 Відповісти
Ну, тут нашим буде легше. Міста майже немає. Тому можна спокійно задіяти важку артилерію, РСЗО та авіацію.
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15.11.2022 13:38 Відповісти
Або задіяти Буданова, він знову щось розповість про пастки для зсу і кацапи потікають)
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15.11.2022 14:30 Відповісти
ви там до кучі збиратесь так щільніше щільніше
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15.11.2022 13:38 Відповісти
я якраз сьогодні і писав ,що )(уйлу потрібна хоть якась невеличка перемога,після втечі з Херсону,щоб показати бидлонаселенню
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15.11.2022 13:38 Відповісти
може за Мелітополь?шо там Маріуполь який знищений
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15.11.2022 13:41 Відповісти
Кацапи , тікайте з Украіни , бо всі здохнете на нашій землі 😠
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15.11.2022 13:42 Відповісти
До драп-маршу вони готуються.
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15.11.2022 13:46 Відповісти
Сцут, что мы их преступления увидим. Этот город нужно сделать музеем "русского мира", спасать и восстанавливать там уже нечего. Имхо
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15.11.2022 13:48 Відповісти
Сколько мариупольских беженцев в своей квартире поселить планируешь? Там не восстанавливать и спасать, а наново отстраивать будем.
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15.11.2022 14:32 Відповісти
То в сенсі - вивозять унітази і електрочайники до ордло і далі в нарасісю?
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15.11.2022 13:49 Відповісти
Маріуполь зовсім не логічно. Мелитопіль можливо але теж... Донецьк в приоритеті для мобіків уйла
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15.11.2022 13:53 Відповісти
Схоже, що ***** зосередився виключно на Донецькій та Луганській областях. З Запорізької і Херсонської будуть остаточно тікати. Хочуть поступитися сухопутним корідором до Криму, щоб переконцентруватись на вихід на кордони Донецької і Луганської, а вже потім з Маріуполя та Криму знов одночасно сунутися на Мелітополь та Бердянск.
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15.11.2022 14:38 Відповісти
Схоже на то. Вилупкам вкрай важливо утримати схід
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15.11.2022 14:41 Відповісти
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15.11.2022 13:58 Відповісти
З Херсоном також таке вангували що Херсон просто так без вуличних боїв не здаудуть,а орки виявилися набагато ссикливіші
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15.11.2022 14:24 Відповісти
Кириленко такий же звиздобол, як і його сусід по області Гайдай. Який, нафіг, Маріуполь? До нього понад 100 км. У нас що, вже Павлівку, Авдіїіку, Опитне, Мар'їнку, Майорськ, Бахмут, Соледар, Спірне росіяни не штурмують? Який наступ? Тут хоч би оборону хлопці втримали. Зараз дєсантуру з Півдня підтягнуть, то взагалі піздорєз почнеться...А Кириленку пох, він виїде до Києва чи Вінниці, як голови інших ОДА у лютому...
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15.11.2022 14:33 Відповісти
Від Харкова до Ізюму теж 100км було. Та й десантура з півдня в них доукомплектацію чмобіками декілька тижнів пройти щє має. Скоріш за все для цього і заїхали у Марік. Так-то і у нас з Півдня "десантуру підтягнуть".
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15.11.2022 14:46 Відповісти
Звалити, як з Херсону нІяк. Дуже багато цивільних закопано у траншеях. Де ніде траву посіяли. Виб...лядки.
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15.11.2022 15:11 Відповісти
а речка там есть,что бы удобнее было через неё убегать?
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15.11.2022 22:39 Відповісти
Вот для чего они якобы восстанавливают Мариуполь, чтобы при наступлении наших всё развалить обстрелом и показать картинку на весь мир!
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04.04.2023 09:41 Відповісти
 
 