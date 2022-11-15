Росіяни готуються до битви за Маріуполь, - ОВА
Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин окупантів.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Маріуполя.
"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.
За його словами, концентрація росіян на бахмутському та авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".
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