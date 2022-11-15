США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк заверила в продлении помощи Украине на фоне очередных массированных российских обстрелов.

Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная волна жестоких нападений - мысленно с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые месяцами оставались мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", – написала Бринк.

Читайте также: Массированным обстрелом Россия продолжает свой унизительный выход из Херсона, - посол Великобритании Симмонс

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего Х-101 и Х-555. Основные цели – объекты инфраструктуры. Оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.