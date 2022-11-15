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Новости Война
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США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ

сша,україна

Посол США в Украине Бриджит Бринк заверила в продлении помощи Украине на фоне очередных массированных российских обстрелов.

Об этом она сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная волна жестоких нападений - мысленно с нашими коллегами, соседями и друзьями здесь, в Киеве и по всей Украине. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, которые месяцами оставались мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", – написала Бринк.

США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ 01

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Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего Х-101 и Х-555. Основные цели – объекты инфраструктуры. Оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

Автор: 

обстрел (27672) США (27055) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+8
Кацапи ідіоти. Якими були, такими і залишились. Насрали собі в кишеню.
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15.11.2022 18:39
+5
ВСУ форсировали Днепр и закрепились на Кинбурнской косе вплоть до Геройского. А значит, Николаевская область полностью освобождена.
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15.11.2022 18:46
+4
Але рокети не дамо.
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15.11.2022 18:47
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Кацапи ідіоти. Якими були, такими і залишились. Насрали собі в кишеню.
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15.11.2022 18:39 Ответить
что не делает дурак , все он делает не так....)))))
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15.11.2022 18:55 Ответить
краще б йбанули по крємлю.
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15.11.2022 18:44 Ответить
ВСУ форсировали Днепр и закрепились на Кинбурнской косе вплоть до Геройского. А значит, Николаевская область полностью освобождена.
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15.11.2022 18:46 Ответить
сидел бы вава дома рядом со скумбрией а не торговал хлебалом в Херсоне при пустых улицах и не раздражал бы своим иплом людей, может и не пуляли бы в нас ракетами от злости орки
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15.11.2022 18:46 Ответить
Але рокети не дамо.
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15.11.2022 18:47 Ответить
Тільки зброї, яка б могла знищувати ракети РФ ще на їх території перед запуском США нам не дають, кріпіться якось так...
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15.11.2022 18:49 Ответить
Гарних новин не буває багато...

"Військово-морські сили США 13 листопада затопили в Оманській затоці рибальське судно Ірану з контрабандою у вигляді вибухівки. Нею вистачило б зарядити понад десяток балістичних ракет, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.!
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15.11.2022 18:55 Ответить
найкраща підтримка то атакамс і томогавки шо б можно було в мацкву подарунки відправити
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15.11.2022 18:50 Ответить
Давайте газопоршневые электростанции на 1-2-3МВт. Пару тысяч штук. Новые или бу не важно, все подойдут. Катерпиллары отлично зайдут. Притом как на 380В, так и на средний вольтаж под 10кВ. Потом отдадим назад, нафиг они нам будут не нужны. Газом (или дизелем) обеспечить их вполне возможно, габариты и модульность очень помогут для защиты от обстрелов, доставить тоже не проблема. Тепло еще дадут, можно поставить душевые для мытья народу. И посовременнее электростанции газотурбинные на чуть большую мощность в ангарах поставить. Чтобы суммарно в работе было 2/3 мощности, 1/3 резерв на обслуживание и ремонт.
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15.11.2022 18:50 Ответить
думками ми з вами
Звучить як знущання...
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15.11.2022 18:54 Ответить
Правильная поддержка Украины выглядит так:
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15.11.2022 18:56 Ответить
США и ЕС дали Украине кучу всяко разного оружия и денег 92 ярда..70 от США и 22 от ЕС...ядреную бонбу ЗеЛенину не дадут...
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15.11.2022 19:10 Ответить
Добрым словом и томогавком вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
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15.11.2022 19:38 Ответить
 
 