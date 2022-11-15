США продовжуватиме підтримувати українців, - Брінк прокоментувала масований обстріл РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк запевнила в продовженні допомоги Україні на тлі чергових масованих російських обстрілів.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова хвиля жорстоких нападів - думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України", - написала Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Основні цілі - об’єкти інфраструктури. Окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.