УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13430 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 096 16

США продовжуватиме підтримувати українців, - Брінк прокоментувала масований обстріл РФ

сша,україна

Посол США в Україні Бріджит Брінк запевнила в продовженні допомоги Україні на тлі чергових масованих російських обстрілів.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова хвиля жорстоких нападів - думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України", - написала Брінк.

США продовжуватиме підтримувати українців, - Брінк прокоментувала масований обстріл РФ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Основні цілі - об’єкти інфраструктури. Окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

Автор: 

обстріл (28993) США (23303) Брінк Бріджит (235)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Кацапи ідіоти. Якими були, такими і залишились. Насрали собі в кишеню.
показати весь коментар
15.11.2022 18:39
+5
ВСУ форсировали Днепр и закрепились на Кинбурнской косе вплоть до Геройского. А значит, Николаевская область полностью освобождена.
показати весь коментар
15.11.2022 18:46
+4
Але рокети не дамо.
показати весь коментар
15.11.2022 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи ідіоти. Якими були, такими і залишились. Насрали собі в кишеню.
показати весь коментар
15.11.2022 18:39 Відповісти
что не делает дурак , все он делает не так....)))))
показати весь коментар
15.11.2022 18:55 Відповісти
краще б йбанули по крємлю.
показати весь коментар
15.11.2022 18:44 Відповісти
ВСУ форсировали Днепр и закрепились на Кинбурнской косе вплоть до Геройского. А значит, Николаевская область полностью освобождена.
показати весь коментар
15.11.2022 18:46 Відповісти
сидел бы вава дома рядом со скумбрией а не торговал хлебалом в Херсоне при пустых улицах и не раздражал бы своим иплом людей, может и не пуляли бы в нас ракетами от злости орки
показати весь коментар
15.11.2022 18:46 Відповісти
Але рокети не дамо.
показати весь коментар
15.11.2022 18:47 Відповісти
Тільки зброї, яка б могла знищувати ракети РФ ще на їх території перед запуском США нам не дають, кріпіться якось так...
показати весь коментар
15.11.2022 18:49 Відповісти
Гарних новин не буває багато...

"Військово-морські сили США 13 листопада затопили в Оманській затоці рибальське судно Ірану з контрабандою у вигляді вибухівки. Нею вистачило б зарядити понад десяток балістичних ракет, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.!
показати весь коментар
15.11.2022 18:55 Відповісти
найкраща підтримка то атакамс і томогавки шо б можно було в мацкву подарунки відправити
показати весь коментар
15.11.2022 18:50 Відповісти
Давайте газопоршневые электростанции на 1-2-3МВт. Пару тысяч штук. Новые или бу не важно, все подойдут. Катерпиллары отлично зайдут. Притом как на 380В, так и на средний вольтаж под 10кВ. Потом отдадим назад, нафиг они нам будут не нужны. Газом (или дизелем) обеспечить их вполне возможно, габариты и модульность очень помогут для защиты от обстрелов, доставить тоже не проблема. Тепло еще дадут, можно поставить душевые для мытья народу. И посовременнее электростанции газотурбинные на чуть большую мощность в ангарах поставить. Чтобы суммарно в работе было 2/3 мощности, 1/3 резерв на обслуживание и ремонт.
показати весь коментар
15.11.2022 18:50 Відповісти
думками ми з вами
Звучить як знущання...
показати весь коментар
15.11.2022 18:54 Відповісти
Правильная поддержка Украины выглядит так:
показати весь коментар
15.11.2022 18:56 Відповісти
США и ЕС дали Украине кучу всяко разного оружия и денег 92 ярда..70 от США и 22 от ЕС...ядреную бонбу ЗеЛенину не дадут...
показати весь коментар
15.11.2022 19:10 Відповісти
Добрым словом и томогавком вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
показати весь коментар
15.11.2022 19:38 Відповісти
 
 