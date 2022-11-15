США осуждают массированный ракетный удар России по Украине, - Салливан
Соединенные Штаты Америки решительно осуждают удары по Украине, которые сегодня, 15 ноября, нанесли россияне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", - заявил Салливан.
По его словам, такие действия России лишь усиливают обеспокоенность "Большой двадцатки" дестабилизирующим воздействием, которое вызывает путинская война.
Салливан также заверил, что США и союзники будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, в частности системы ПВО.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал советник президента США.
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Украина
не просит солдат нато-
украина не просит летчиков НАТО сражаться с рашистами в небе Украины.
Украине нужны самолеты и ракеты.
Все остальное Украина сделает сама.
Где Ленд Лиз?
А осуждать и озабочиваться каждый дебил умеет.
Клас... Нема слів...
От як.
Haven't you sobered up yet?
Wake up, Jake!
москалям вірити, себе не поважати!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх агентурі в рясах!,