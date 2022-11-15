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США осуждают массированный ракетный удар России по Украине, - Салливан

київ,обстріл

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают удары по Украине, которые сегодня, 15 ноября, нанесли россияне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", - заявил Салливан.

По его словам, такие действия России лишь усиливают обеспокоенность "Большой двадцатки" дестабилизирующим воздействием, которое вызывает путинская война.

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Салливан также заверил, что США и союзники будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, в частности системы ПВО.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал советник президента США.

Читайте также: США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ

Автор: 

обстрел (27672) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+45
Ого. Я і уявити не міг настільки жорсткої реакції США
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15.11.2022 18:57
+36
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15.11.2022 18:59
+30
Я вибачаюсь, але найкраще засудження - це надати ATACMS
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15.11.2022 18:57
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Поймать Лаврована саммите и повесить на пальме‼️‼️‼️
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15.11.2022 18:56 Ответить
вже "отбыл" в Северную Нигерию
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15.11.2022 19:04 Ответить
Блин, надо было утром вешать
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15.11.2022 19:06 Ответить
Да ну его в пень. Тут интересные вещи происходят, пуйло окончательно взбесило Эрдогана. Идиот не понял, что они натворили, когда их сирийские выкормыши-курды устроили теракт позавчера в Стамбуле. Месть за турком не заржавеет.
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15.11.2022 20:00 Ответить
Старый мерин ничего не решает , только озвучивает придурь ********* рашистских Пользы от него никакой🤮
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15.11.2022 19:42 Ответить
Саливан- закрой небо над Украиной.

Украина
не просит солдат нато-
украина не просит летчиков НАТО сражаться с рашистами в небе Украины.

Украине нужны самолеты и ракеты.
Все остальное Украина сделает сама.

Где Ленд Лиз?
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15.11.2022 20:13 Ответить
Ого. Я і уявити не міг настільки жорсткої реакції США
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15.11.2022 18:57 Ответить
Одночасно висловили засудження і стурбованість. Оце відповідь, оце удар
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15.11.2022 19:04 Ответить
нехай цей саліван поцілується із своїм корефаном рыбьеглазым патрушевым
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15.11.2022 19:07 Ответить
це ще не реакція, це тільки демонстрація позиції США.
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15.11.2022 19:35 Ответить
Я вибачаюсь, але найкраще засудження - це надати ATACMS
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15.11.2022 18:57 Ответить
АТАС! MS летить.
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15.11.2022 19:02 Ответить
а це яке має відношення до калібрів чи Х-101? тут спочатку треба Петріот і Насамсів чим побільше. А атакамси уже і так мабуть є в Україні. тільки в дуже обмежених кількостях, типу для Саків. )
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15.11.2022 19:02 Ответить
поясню тобі на пальцях: якщо ти знаєш що полізеш і отримаєш в табло, то...мабуть не полізеш. Звісно проти ПРО нічого не маю, але це не засоби стримування, а засоби реагування
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15.11.2022 19:16 Ответить
це адекватний так вчинить. ) тільки ж адекватність і кацапи то зовсім несумісні поняття.
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15.11.2022 23:12 Ответить
А еще лучше дать F-16, Абрамсы, MQ-9 Reaper и т.д. А еще организовать две военных базы из американских военнослужащих по 20 тыс. человек в Крыму и в Харьковской области.
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15.11.2022 19:03 Ответить
... и в приграничных районах на территориях Польши, Румынии, Болгарии построить мощные заводы по выпуску артиллерийских снарядов для ЗСУ.
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15.11.2022 19:31 Ответить
Это все потом, сейчас срочно нужны уже имеющиеся СУ-24 с установленными на них Скальпами.
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15.11.2022 19:39 Ответить
дайте нам ракети на 600 миль і ми самі засудимо засуджуваних
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15.11.2022 18:58 Ответить
Запустило Куйло 100 ракет- пусть Штаты дадут 1000 ракет для ударов по мааац-кве.
А осуждать и озабочиваться каждый дебил умеет.
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15.11.2022 18:58 Ответить
дякуємо за занепокоєння та обіцянки ППО!
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15.11.2022 18:58 Ответить
такі дії лише посилюють стурбованість...
Клас... Нема слів...
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15.11.2022 18:59 Ответить
Рішуче засуджують, а стурбованість посилюється.

От як.
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15.11.2022 18:59 Ответить
це вже прогрес...
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15.11.2022 19:02 Ответить
а най собі, аби і далі допомогали нам: інформаційно, матеріально, розвідувальними данними, зброєю, навчанням, навіть теплим одягом для нашіх хлопців.
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15.11.2022 19:30 Ответить
Как ни крути теперь ни одна из имеющих стран ядерку не отдаст ни за какие коврыжки, а те кто не имеют - решительно будут искать возможность заиметь.
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15.11.2022 19:40 Ответить
засуджують...але як нам передати ракети виликої дальності то ні ні. Тупо спостерігають як Українців х*ярять ракетами і дронами
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15.11.2022 18:59 Ответить
ну не тупо, ефективність українських ППО дуже виросла за час війни, і це не тільки майстерність нашіх хлопців, це ще й залізо.
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15.11.2022 19:29 Ответить
Треба засуджувати поставками ATACMS і Fками!
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15.11.2022 18:59 Ответить
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15.11.2022 18:59 Ответить
До речі, варіант.
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15.11.2022 19:09 Ответить
И банковую от МЕГАМАРОДЕРОВ ТАКОЖ ‼️Тимошенко, Старух Мецгер, Резниченко , Трухин ,……………
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15.11.2022 19:46 Ответить
Давно на часі!!!
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15.11.2022 19:21 Ответить
в ідеальному варіанті, мало би СБУ зайнятися цим питанням.
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15.11.2022 19:27 Ответить
Більше стурбованості і занепокоєння. І глибше. Саліван виставляє себе якимось ідіотом. Або співчувальником мацкви.
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15.11.2022 19:02 Ответить
Він проросійський.Для вас я бачу це новина.
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15.11.2022 19:30 Ответить
І все, чи і цього забагато
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15.11.2022 19:03 Ответить
засуджують --в письмовому вигляді?
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15.11.2022 19:03 Ответить
Jake, my dear friend, and what about peaceful negotiations with Russia?

Haven't you sobered up yet?

Wake up, Jake!
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15.11.2022 19:05 Ответить
Щмра дяка, аж полегшало
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15.11.2022 19:05 Ответить
Ого яка реакція. Там всі всцялися зі страху.
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15.11.2022 19:05 Ответить
Я думав зара напишу, что це пустий звук їх стурбованності в мене кремлівськім агентом назовуть... а нє, багато хто так думає
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15.11.2022 19:08 Ответить
ні чого одразу агентом, ясна справа, що люди роздратовані і роззлючен. Він оголосив офіційну позицію США. А що пан від нього чекав? Що він буде, як хрущев, капцем по столу гримати? Такого не буде.
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15.11.2022 19:26 Ответить
Фух, аж від серця відлягло! Рішуче засудження це той максимум, на який я навіть і не розраховував!(((((😡
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15.11.2022 19:08 Ответить
Саммит - площадка для бла-бла-бла. Если память не изменяет, очередной Рамштайн начинается завтра. Вот там говорят мало.
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15.11.2022 19:44 Ответить
Отой що відговорює від постачання нам ракет розповідає про ''засудження''. Гаразд ми його ''засудженнями" будемо по кацапах стріляти!
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15.11.2022 19:09 Ответить
Цей Саліван часом не син Ангели Меркель? Стурбованість - якась сімейна традиція...
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15.11.2022 19:13 Ответить
Ні, заичайно і Петріоти дадуть. Але як завжди - невчасно. Бо при зруйнованій інфраструктурі кількість біженців у Європі зросте. А їх і так багато. А поставлені Хоуки не те, щоб застарілі, але це - засіб проти літаків, а не ракет. Особливо - балістичних. Та й літаки-ракетоносці над Бєлгородом, чи кюКаспієм вони не досягнуть, бо дальеість 40 км нп дозволить це зробити. Є ще варіант - вдарити по аеродромах, але - ніззяяяаа! Бо може бути "ескаоація!" цікаво, яка? 🤔
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15.11.2022 19:15 Ответить
чи справді найкраще для нас ті результати нещрдавніх виборів в США?
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15.11.2022 19:18 Ответить
Лучше бы молчал... Раздражают эти "дежурные фразы". Дайте средства ПВО и ракеты.
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15.11.2022 19:18 Ответить
робота у нього така, він має робити офіціальні заяви, які демонструють позицію його країни. Якщо би він промовчав, це означало би: "а, робіть там що хочете, нас це не стосується".
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15.11.2022 19:23 Ответить
Можно не молчать, а сказать что-то менее раздражающее и банальное. Более конкретное. Например: "в ответ на новые атаки мы увеличиваем помощь для Украины", в таком духе. Они же не роботы в конце-концов.
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15.11.2022 19:50 Ответить
Дякую, що засуджуєте! Мені полегшило!
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15.11.2022 19:18 Ответить
Прочитав про засудження і так спокійно на душі стало.....
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15.11.2022 19:20 Ответить
це ж була демонстрація русского "гуманізму", а також підтвердження "откритости россии для мирних переговоров"
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15.11.2022 19:21 Ответить
Щас ще Берґоґліо з Ватикану вилізе, закличе всі сторони до стриманості.
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15.11.2022 19:29 Ответить
А папа римский шо сказал?
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15.11.2022 19:31 Ответить
Решительно!!! Оу, ну то ж сосем другое дело!
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15.11.2022 19:31 Ответить
Доречі, Саліван проросійська консерва!
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15.11.2022 19:32 Ответить
Почему этот комсомолец до сих шляется в советниках Байдена.
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15.11.2022 19:34 Ответить
Потому что это ПРОПУТИНСКАЯ купленная сволочь люто ненавидящая Украину.
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15.11.2022 19:47 Ответить
Вот что скажет США на такой сценарий ? ВСУ освобождает все наши земли и выходит на границы с рашкой, Все ок , победа. А русня и после этого со свое территории продолжает раз в неделю наносить ракетные и дроновые удары по Украине. И дальше что? Какая стратегия?
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15.11.2022 19:35 Ответить
Вот именно эта сволочь Джек Салливан и препятствует поставкам вооружений Украине. Это пропутинская тварь в администрации Байдена. Эта сволочь всеми ему доступными методами старается не дать и затормозить Украине танки, дальнобойные ракеты и другое очень нужное вооружение. Сволочь,тварь,гадина.
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15.11.2022 19:45 Ответить
Терористи ***** срюськага відповіли Селівану на мирні пропозиції щодо України !!!
москалям вірити, себе не поважати!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх агентурі в рясах!,
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15.11.2022 19:48 Ответить
Цікаво, Якій шахматній фігурі відповідає Україна у всій цій грі ?
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15.11.2022 19:48 Ответить
В ответ Зе купил телеканал Украина у Рината Ахметова за мильоны не доляров США...зачем покупать во время войны телеканал...,?даже Салливан и Байден не понимают...
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15.11.2022 19:52 Ответить
Ах да..забыл..телемарафон по имени Лохотрон продержал...ЗеЛенин... пролетариата
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15.11.2022 19:54 Ответить
за пол года зелень могла бы хоть пару ракет собрать большой дальности, вместо этого продолжают ложить асфальт и кормить земарафон. клинические идиоты
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15.11.2022 20:27 Ответить
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15.11.2022 20:27 Ответить
Бла бла бла....озабоченность....бла бла бла....мы будем поддерживать....бла бла бла....
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15.11.2022 21:07 Ответить
 
 