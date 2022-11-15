США засуджують масований ракетний удар Росії по Україні, - Салліван
Сполучені Штати Америки рішуче засуджують удари по Україні, які сьогодні, 15 листопада, зробили росіяни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари Росії по Україні, які, судячи з усього, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми не втрачаємо з уваги, що, коли світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають велике значення для життя та засобів для існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям та руйнує критично важливу інфраструктуру України", - заявив Салліван.
За його словами, такі дії Росії лише посилюють стурбованість "Великої двадцятки" дестабілізуючим впливом, який викликає путінська війна.
Салліван також запевнив, що США та союзники продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для самооборони, зокрема системи ППО.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував радник президента США.
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Украина
не просит солдат нато-
украина не просит летчиков НАТО сражаться с рашистами в небе Украины.
Украине нужны самолеты и ракеты.
Все остальное Украина сделает сама.
Где Ленд Лиз?
А осуждать и озабочиваться каждый дебил умеет.
Клас... Нема слів...
От як.
Haven't you sobered up yet?
Wake up, Jake!
москалям вірити, себе не поважати!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх агентурі в рясах!,