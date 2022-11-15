США засуджують масований ракетний удар Росії по Україні, - Салліван

Сполучені Штати Америки рішуче засуджують удари по Україні, які сьогодні, 15 листопада, зробили росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари Росії по Україні, які, судячи з усього, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми не втрачаємо з уваги, що, коли світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають велике значення для життя та засобів для існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям та руйнує критично важливу інфраструктуру України", - заявив Салліван.

За його словами, такі дії Росії лише посилюють стурбованість "Великої двадцятки" дестабілізуючим впливом, який викликає путінська війна.

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Салліван також запевнив, що США та союзники продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для самооборони, зокрема системи ППО.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував радник президента США.

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