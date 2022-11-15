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Новини
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США засуджують масований ракетний удар Росії по Україні, - Салліван

київ,обстріл

Сполучені Штати Америки рішуче засуджують удари по Україні, які сьогодні, 15 листопада, зробили росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари Росії по Україні, які, судячи з усього, уразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні. Ми не втрачаємо з уваги, що, коли світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають велике значення для життя та засобів для існування людей у всьому світі, Росія знову загрожує цим життям та руйнує критично важливу інфраструктуру України", - заявив Салліван.

За його словами, такі дії Росії лише посилюють стурбованість "Великої двадцятки" дестабілізуючим впливом, який викликає путінська війна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом збито три російські ракети, від уламків однієї з них загинула людина, – ДСНС. ВIДЕО

Салліван також запевнив, що США та союзники продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для самооборони, зокрема системи ППО.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував радник президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжуватиме підтримувати українців, - Брінк прокоментувала масований обстріл РФ

Автор: 

обстріл (28993) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+45
Ого. Я і уявити не міг настільки жорсткої реакції США
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15.11.2022 18:57
+36
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15.11.2022 18:59
+30
Я вибачаюсь, але найкраще засудження - це надати ATACMS
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15.11.2022 18:57
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Поймать Лаврована саммите и повесить на пальме‼️‼️‼️
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15.11.2022 18:56 Відповісти
вже "отбыл" в Северную Нигерию
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15.11.2022 19:04 Відповісти
Блин, надо было утром вешать
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15.11.2022 19:06 Відповісти
Да ну его в пень. Тут интересные вещи происходят, пуйло окончательно взбесило Эрдогана. Идиот не понял, что они натворили, когда их сирийские выкормыши-курды устроили теракт позавчера в Стамбуле. Месть за турком не заржавеет.
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15.11.2022 20:00 Відповісти
Старый мерин ничего не решает , только озвучивает придурь ********* рашистских Пользы от него никакой🤮
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15.11.2022 19:42 Відповісти
Саливан- закрой небо над Украиной.

Украина
не просит солдат нато-
украина не просит летчиков НАТО сражаться с рашистами в небе Украины.

Украине нужны самолеты и ракеты.
Все остальное Украина сделает сама.

Где Ленд Лиз?
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15.11.2022 20:13 Відповісти
Ого. Я і уявити не міг настільки жорсткої реакції США
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15.11.2022 18:57 Відповісти
Одночасно висловили засудження і стурбованість. Оце відповідь, оце удар
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15.11.2022 19:04 Відповісти
нехай цей саліван поцілується із своїм корефаном рыбьеглазым патрушевым
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15.11.2022 19:07 Відповісти
це ще не реакція, це тільки демонстрація позиції США.
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Я вибачаюсь, але найкраще засудження - це надати ATACMS
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15.11.2022 18:57 Відповісти
АТАС! MS летить.
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15.11.2022 19:02 Відповісти
а це яке має відношення до калібрів чи Х-101? тут спочатку треба Петріот і Насамсів чим побільше. А атакамси уже і так мабуть є в Україні. тільки в дуже обмежених кількостях, типу для Саків. )
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15.11.2022 19:02 Відповісти
поясню тобі на пальцях: якщо ти знаєш що полізеш і отримаєш в табло, то...мабуть не полізеш. Звісно проти ПРО нічого не маю, але це не засоби стримування, а засоби реагування
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15.11.2022 19:16 Відповісти
це адекватний так вчинить. ) тільки ж адекватність і кацапи то зовсім несумісні поняття.
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15.11.2022 23:12 Відповісти
А еще лучше дать F-16, Абрамсы, MQ-9 Reaper и т.д. А еще организовать две военных базы из американских военнослужащих по 20 тыс. человек в Крыму и в Харьковской области.
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15.11.2022 19:03 Відповісти
... и в приграничных районах на территориях Польши, Румынии, Болгарии построить мощные заводы по выпуску артиллерийских снарядов для ЗСУ.
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15.11.2022 19:31 Відповісти
Это все потом, сейчас срочно нужны уже имеющиеся СУ-24 с установленными на них Скальпами.
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15.11.2022 19:39 Відповісти
дайте нам ракети на 600 миль і ми самі засудимо засуджуваних
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15.11.2022 18:58 Відповісти
Запустило Куйло 100 ракет- пусть Штаты дадут 1000 ракет для ударов по мааац-кве.
А осуждать и озабочиваться каждый дебил умеет.
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15.11.2022 18:58 Відповісти
дякуємо за занепокоєння та обіцянки ППО!
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15.11.2022 18:58 Відповісти
такі дії лише посилюють стурбованість...
Клас... Нема слів...
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15.11.2022 18:59 Відповісти
Рішуче засуджують, а стурбованість посилюється.

От як.
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15.11.2022 18:59 Відповісти
це вже прогрес...
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15.11.2022 19:02 Відповісти
а най собі, аби і далі допомогали нам: інформаційно, матеріально, розвідувальними данними, зброєю, навчанням, навіть теплим одягом для нашіх хлопців.
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15.11.2022 19:30 Відповісти
Как ни крути теперь ни одна из имеющих стран ядерку не отдаст ни за какие коврыжки, а те кто не имеют - решительно будут искать возможность заиметь.
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15.11.2022 19:40 Відповісти
засуджують...але як нам передати ракети виликої дальності то ні ні. Тупо спостерігають як Українців х*ярять ракетами і дронами
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15.11.2022 18:59 Відповісти
ну не тупо, ефективність українських ППО дуже виросла за час війни, і це не тільки майстерність нашіх хлопців, це ще й залізо.
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15.11.2022 19:29 Відповісти
Треба засуджувати поставками ATACMS і Fками!
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15.11.2022 18:59 Відповісти
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15.11.2022 18:59 Відповісти
До речі, варіант.
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15.11.2022 19:09 Відповісти
И банковую от МЕГАМАРОДЕРОВ ТАКОЖ ‼️Тимошенко, Старух Мецгер, Резниченко , Трухин ,……………
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15.11.2022 19:46 Відповісти
Давно на часі!!!
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15.11.2022 19:21 Відповісти
в ідеальному варіанті, мало би СБУ зайнятися цим питанням.
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15.11.2022 19:27 Відповісти
Більше стурбованості і занепокоєння. І глибше. Саліван виставляє себе якимось ідіотом. Або співчувальником мацкви.
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15.11.2022 19:02 Відповісти
Він проросійський.Для вас я бачу це новина.
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15.11.2022 19:30 Відповісти
І все, чи і цього забагато
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15.11.2022 19:03 Відповісти
засуджують --в письмовому вигляді?
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15.11.2022 19:03 Відповісти
Jake, my dear friend, and what about peaceful negotiations with Russia?

Haven't you sobered up yet?

Wake up, Jake!
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15.11.2022 19:05 Відповісти
Щмра дяка, аж полегшало
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15.11.2022 19:05 Відповісти
Ого яка реакція. Там всі всцялися зі страху.
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15.11.2022 19:05 Відповісти
Я думав зара напишу, что це пустий звук їх стурбованності в мене кремлівськім агентом назовуть... а нє, багато хто так думає
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15.11.2022 19:08 Відповісти
ні чого одразу агентом, ясна справа, що люди роздратовані і роззлючен. Він оголосив офіційну позицію США. А що пан від нього чекав? Що він буде, як хрущев, капцем по столу гримати? Такого не буде.
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15.11.2022 19:26 Відповісти
Фух, аж від серця відлягло! Рішуче засудження це той максимум, на який я навіть і не розраховував!(((((😡
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15.11.2022 19:08 Відповісти
Саммит - площадка для бла-бла-бла. Если память не изменяет, очередной Рамштайн начинается завтра. Вот там говорят мало.
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15.11.2022 19:44 Відповісти
Отой що відговорює від постачання нам ракет розповідає про ''засудження''. Гаразд ми його ''засудженнями" будемо по кацапах стріляти!
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15.11.2022 19:09 Відповісти
Цей Саліван часом не син Ангели Меркель? Стурбованість - якась сімейна традиція...
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15.11.2022 19:13 Відповісти
Ні, заичайно і Петріоти дадуть. Але як завжди - невчасно. Бо при зруйнованій інфраструктурі кількість біженців у Європі зросте. А їх і так багато. А поставлені Хоуки не те, щоб застарілі, але це - засіб проти літаків, а не ракет. Особливо - балістичних. Та й літаки-ракетоносці над Бєлгородом, чи кюКаспієм вони не досягнуть, бо дальеість 40 км нп дозволить це зробити. Є ще варіант - вдарити по аеродромах, але - ніззяяяаа! Бо може бути "ескаоація!" цікаво, яка? 🤔
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15.11.2022 19:15 Відповісти
чи справді найкраще для нас ті результати нещрдавніх виборів в США?
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15.11.2022 19:18 Відповісти
Лучше бы молчал... Раздражают эти "дежурные фразы". Дайте средства ПВО и ракеты.
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15.11.2022 19:18 Відповісти
робота у нього така, він має робити офіціальні заяви, які демонструють позицію його країни. Якщо би він промовчав, це означало би: "а, робіть там що хочете, нас це не стосується".
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15.11.2022 19:23 Відповісти
Можно не молчать, а сказать что-то менее раздражающее и банальное. Более конкретное. Например: "в ответ на новые атаки мы увеличиваем помощь для Украины", в таком духе. Они же не роботы в конце-концов.
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15.11.2022 19:50 Відповісти
Дякую, що засуджуєте! Мені полегшило!
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15.11.2022 19:18 Відповісти
Прочитав про засудження і так спокійно на душі стало.....
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15.11.2022 19:20 Відповісти
це ж була демонстрація русского "гуманізму", а також підтвердження "откритости россии для мирних переговоров"
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15.11.2022 19:21 Відповісти
Щас ще Берґоґліо з Ватикану вилізе, закличе всі сторони до стриманості.
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15.11.2022 19:29 Відповісти
А папа римский шо сказал?
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15.11.2022 19:31 Відповісти
Решительно!!! Оу, ну то ж сосем другое дело!
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15.11.2022 19:31 Відповісти
Доречі, Саліван проросійська консерва!
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15.11.2022 19:32 Відповісти
Почему этот комсомолец до сих шляется в советниках Байдена.
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15.11.2022 19:34 Відповісти
Потому что это ПРОПУТИНСКАЯ купленная сволочь люто ненавидящая Украину.
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15.11.2022 19:47 Відповісти
Вот что скажет США на такой сценарий ? ВСУ освобождает все наши земли и выходит на границы с рашкой, Все ок , победа. А русня и после этого со свое территории продолжает раз в неделю наносить ракетные и дроновые удары по Украине. И дальше что? Какая стратегия?
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Вот именно эта сволочь Джек Салливан и препятствует поставкам вооружений Украине. Это пропутинская тварь в администрации Байдена. Эта сволочь всеми ему доступными методами старается не дать и затормозить Украине танки, дальнобойные ракеты и другое очень нужное вооружение. Сволочь,тварь,гадина.
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15.11.2022 19:45 Відповісти
Терористи ***** срюськага відповіли Селівану на мирні пропозиції щодо України !!!
москалям вірити, себе не поважати!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх агентурі в рясах!,
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15.11.2022 19:48 Відповісти
Цікаво, Якій шахматній фігурі відповідає Україна у всій цій грі ?
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15.11.2022 19:48 Відповісти
В ответ Зе купил телеканал Украина у Рината Ахметова за мильоны не доляров США...зачем покупать во время войны телеканал...,?даже Салливан и Байден не понимают...
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15.11.2022 19:52 Відповісти
Ах да..забыл..телемарафон по имени Лохотрон продержал...ЗеЛенин... пролетариата
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15.11.2022 19:54 Відповісти
за пол года зелень могла бы хоть пару ракет собрать большой дальности, вместо этого продолжают ложить асфальт и кормить земарафон. клинические идиоты
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15.11.2022 20:27 Відповісти
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15.11.2022 20:27 Відповісти
Бла бла бла....озабоченность....бла бла бла....мы будем поддерживать....бла бла бла....
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15.11.2022 21:07 Відповісти
 
 