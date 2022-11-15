Массированная ракетная атака: без электроэнергии – более 7 миллионов абонентов, - ОП
Вследствие массированной ракетной атаки России по Украине, осуществленной 15 ноября, пострадали 15 энергообъектов, от электроснабжения отключены более 7 млн абонентов.
Как информирует Цензорю.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Были попадания, у нас около 15 энергообъектов пострадали в разных областях. Поэтому сейчас есть отключения в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Всего сейчас отключены более 7 млн абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - сказал Тимошенко.
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та не хвилюйтесь..підніміть ціни ще на щось..пришліть платіжки на світло ліві..
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Потому что на память я не жалуюсь.
А далі що: "покарання невинних та нагородження непричетних"?
Най найвеличніше (та й уся ваша дєрьмаковсько-квартальська шобла) попіариться на закупівлі військової техніки для ЗСУ за власні кошти... Може й підніметься щось...
ДБЛ! (с)
Еще два таких залпа и света не станет у всех.
Неважно в кого летит ракета, будь то военный, гражданский, ребенок или старик. Путин ненавидит всех.
Так он может выплескивать ненависть на украинцев, но так он не добьется своей цели.
Тому есть примеры из истории и из настоящего времени.
Как Гитлер не добился цели, обстреливая британские города ракетами Фау, в Вторую мировую войну. Также как Хамас, обстреливая израильские города.
Перед лицом террора народ сплачивается, усиливается его воля и мотивация к борьбе.