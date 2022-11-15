РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11863 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 469 20

Массированная ракетная атака: без электроэнергии – более 7 миллионов абонентов, - ОП

ракета

Вследствие массированной ракетной атаки России по Украине, осуществленной 15 ноября, пострадали 15 энергообъектов, от электроснабжения отключены более 7 млн абонентов.

Как информирует Цензорю.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Были попадания, у нас около 15 энергообъектов пострадали в разных областях. Поэтому сейчас есть отключения в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Всего сейчас отключены более 7 млн ​​абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - сказал Тимошенко.

Читайте также: Рашисты нанесли спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая, - ОП

Автор: 

инфраструктура (253) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
15.11.2022 19:47
+7
А як там асфальт, не пошкодили? А якби три роки Боневтік виготовляв ракети, то "отвєтка" полетіла б туди, звідки ці ракети вилетіли. Я впевнений, що якби нарід не вибрав Боневьіка, то і нападу не було, бо в нас були б ракети.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:07
+5
Для деяких любителів переговорів
показать весь комментарий
15.11.2022 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОПа без світла, чи трабли з продажу енергетики?

та не хвилюйтесь..підніміть ціни ще на щось..пришліть платіжки на світло ліві..
показать весь комментарий
15.11.2022 19:46 Ответить
вид вживу з спутника. у києві як би без проблем з електрикою, коли рівнять з видом тернополя, житомира,....
https://www.ventusky.com/?p=49.48;31.00;6&l=satellite
показать весь комментарий
15.11.2022 19:51 Ответить
Я не понял что показывает этот спутник? Как вы определили, что в Киеве нет проблем со светом?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:29 Ответить
Чтобы не приходили левые платёжки за свет, нужно установить прибор учёта эл.жнергии (счётчик).
показать весь комментарий
15.11.2022 19:56 Ответить
Кажется, кто-то обещал, что "в случае повторной атаки на объекты энергетики Украины, ЧФ РФ сделает полномасштабный бульк по неустановленным причинам"?
Потому что на память я не жалуюсь.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 19:47 Ответить
Так це і не один халп. Говорили про три хвилі з мінімум двох точок.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:17 Ответить
Цікаво чому белгород до цих пір зі світлом?
показать весь комментарий
15.11.2022 19:47 Ответить
Для деяких любителів переговорів
показать весь комментарий
15.11.2022 19:48 Ответить
В Одеській теж є відключення.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:54 Ответить
ЛЯ! А ця потвора до енергетики яким чином? Рейтинги найвеличнішого після "херсонської історії" продовжують бути "опів на шосту"? Терміново потрібна "віагра" на "єдиному аналі"?
А далі що: "покарання невинних та нагородження непричетних"?
Най найвеличніше (та й уся ваша дєрьмаковсько-квартальська шобла) попіариться на закупівлі військової техніки для ЗСУ за власні кошти... Може й підніметься щось...
ДБЛ! (с)
показать весь комментарий
15.11.2022 19:57 Ответить
Такие же образом как такая же самая....к открытию дорожного знака в стране, где одна часть территории оккупированная на другой части идут военные действия.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:13 Ответить
Тепер,замість того що би вдарити по енергоструктурі підарашки,найвеличнійший знову потрясе кулачками і проплямкає страшні погрозо,типу, "усе будуть отомщені".
показать весь комментарий
15.11.2022 20:04 Ответить
А як там асфальт, не пошкодили? А якби три роки Боневтік виготовляв ракети, то "отвєтка" полетіла б туди, звідки ці ракети вилетіли. Я впевнений, що якби нарід не вибрав Боневьіка, то і нападу не було, бо в нас були б ракети.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:07 Ответить
ЗеЛенин уже считает куда Репарации потратить от путлера..., телемарафон решил строить дороги....
показать весь комментарий
15.11.2022 20:10 Ответить
А что хорошего нам скажет папа римский про доброту и нежность?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:24 Ответить
Короче, мы сбили почти все, но ситуация после обсрела стала критической и 7 миллионов человек без света.
Еще два таких залпа и света не станет у всех.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:32 Ответить
Не вірю! Арєстовіч,Жданов.Гайдай і Золкін ще 1 міс назад переконливо довели,що ракети у Рашки закінчились!!
показать весь комментарий
15.11.2022 21:11 Ответить
Массированная ракетная атака: без электроэнергии - более 7 миллионов абонентов - это ракетный террор.
Неважно в кого летит ракета, будь то военный, гражданский, ребенок или старик. Путин ненавидит всех.
Так он может выплескивать ненависть на украинцев, но так он не добьется своей цели.
Тому есть примеры из истории и из настоящего времени.
Как Гитлер не добился цели, обстреливая британские города ракетами Фау, в Вторую мировую войну. Также как Хамас, обстреливая израильские города.
Перед лицом террора народ сплачивается, усиливается его воля и мотивация к борьбе.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:17 Ответить
 
 