Масована ракетна атака: без електроенергії - понад 7 мільйонів абонентів, - ОП
Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні, здійсненої 15 листопада, постраждало 15 енергооб’єктів, від електропостачання відключено понад 7 млн абонентів.
Як інформує Цензорю.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Були влучання, у нас близько 15 енергооб’єктів постраждало в різних областях. Через це зараз є відключення в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільскій, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більш як 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше", - сказав Тимошенко.
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та не хвилюйтесь..підніміть ціни ще на щось..пришліть платіжки на світло ліві..
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Потому что на память я не жалуюсь.
А далі що: "покарання невинних та нагородження непричетних"?
Най найвеличніше (та й уся ваша дєрьмаковсько-квартальська шобла) попіариться на закупівлі військової техніки для ЗСУ за власні кошти... Може й підніметься щось...
ДБЛ! (с)
Еще два таких залпа и света не станет у всех.
Неважно в кого летит ракета, будь то военный, гражданский, ребенок или старик. Путин ненавидит всех.
Так он может выплескивать ненависть на украинцев, но так он не добьется своей цели.
Тому есть примеры из истории и из настоящего времени.
Как Гитлер не добился цели, обстреливая британские города ракетами Фау, в Вторую мировую войну. Также как Хамас, обстреливая израильские города.
Перед лицом террора народ сплачивается, усиливается его воля и мотивация к борьбе.