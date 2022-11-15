Масована ракетна атака: без електроенергії - понад 7 мільйонів абонентів, - ОП

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні, здійсненої 15 листопада, постраждало 15 енергооб’єктів, від електропостачання відключено понад 7 млн абонентів.

Як інформує Цензорю.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Були влучання, у нас близько 15 енергооб’єктів постраждало в різних областях. Через це зараз є відключення в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільскій, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більш як 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше", - сказав Тимошенко.

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