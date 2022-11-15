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Масована ракетна атака: без електроенергії - понад 7 мільйонів абонентів, - ОП

ракета

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні, здійсненої 15 листопада, постраждало 15 енергооб’єктів, від електропостачання відключено понад 7 млн абонентів.

Як інформує Цензорю.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Були влучання, у нас близько 15 енергооб’єктів постраждало в різних областях. Через це зараз є відключення в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільскій, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більш як 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше", - сказав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, - ОП

Автор: 

інфраструктура (493) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+11
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15.11.2022 19:47
+7
А як там асфальт, не пошкодили? А якби три роки Боневтік виготовляв ракети, то "отвєтка" полетіла б туди, звідки ці ракети вилетіли. Я впевнений, що якби нарід не вибрав Боневьіка, то і нападу не було, бо в нас були б ракети.
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15.11.2022 20:07
+5
Для деяких любителів переговорів
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15.11.2022 19:48
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ОПа без світла, чи трабли з продажу енергетики?

та не хвилюйтесь..підніміть ціни ще на щось..пришліть платіжки на світло ліві..
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15.11.2022 19:46 Відповісти
вид вживу з спутника. у києві як би без проблем з електрикою, коли рівнять з видом тернополя, житомира,....
https://www.ventusky.com/?p=49.48;31.00;6&l=satellite
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15.11.2022 19:51 Відповісти
Я не понял что показывает этот спутник? Как вы определили, что в Киеве нет проблем со светом?
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15.11.2022 20:29 Відповісти
Чтобы не приходили левые платёжки за свет, нужно установить прибор учёта эл.жнергии (счётчик).
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15.11.2022 19:56 Відповісти
Кажется, кто-то обещал, что "в случае повторной атаки на объекты энергетики Украины, ЧФ РФ сделает полномасштабный бульк по неустановленным причинам"?
Потому что на память я не жалуюсь.
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15.11.2022 19:46 Відповісти
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15.11.2022 19:47 Відповісти
Так це і не один халп. Говорили про три хвилі з мінімум двох точок.
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15.11.2022 20:17 Відповісти
Цікаво чому белгород до цих пір зі світлом?
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15.11.2022 19:47 Відповісти
Для деяких любителів переговорів
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15.11.2022 19:48 Відповісти
В Одеській теж є відключення.
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15.11.2022 19:54 Відповісти
ЛЯ! А ця потвора до енергетики яким чином? Рейтинги найвеличнішого після "херсонської історії" продовжують бути "опів на шосту"? Терміново потрібна "віагра" на "єдиному аналі"?
А далі що: "покарання невинних та нагородження непричетних"?
Най найвеличніше (та й уся ваша дєрьмаковсько-квартальська шобла) попіариться на закупівлі військової техніки для ЗСУ за власні кошти... Може й підніметься щось...
ДБЛ! (с)
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15.11.2022 19:57 Відповісти
Такие же образом как такая же самая....к открытию дорожного знака в стране, где одна часть территории оккупированная на другой части идут военные действия.
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15.11.2022 20:13 Відповісти
Тепер,замість того що би вдарити по енергоструктурі підарашки,найвеличнійший знову потрясе кулачками і проплямкає страшні погрозо,типу, "усе будуть отомщені".
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15.11.2022 20:04 Відповісти
А як там асфальт, не пошкодили? А якби три роки Боневтік виготовляв ракети, то "отвєтка" полетіла б туди, звідки ці ракети вилетіли. Я впевнений, що якби нарід не вибрав Боневьіка, то і нападу не було, бо в нас були б ракети.
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15.11.2022 20:07 Відповісти
ЗеЛенин уже считает куда Репарации потратить от путлера..., телемарафон решил строить дороги....
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15.11.2022 20:10 Відповісти
А что хорошего нам скажет папа римский про доброту и нежность?
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15.11.2022 20:24 Відповісти
Короче, мы сбили почти все, но ситуация после обсрела стала критической и 7 миллионов человек без света.
Еще два таких залпа и света не станет у всех.
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15.11.2022 20:32 Відповісти
Не вірю! Арєстовіч,Жданов.Гайдай і Золкін ще 1 міс назад переконливо довели,що ракети у Рашки закінчились!!
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15.11.2022 21:11 Відповісти
Массированная ракетная атака: без электроэнергии - более 7 миллионов абонентов - это ракетный террор.
Неважно в кого летит ракета, будь то военный, гражданский, ребенок или старик. Путин ненавидит всех.
Так он может выплескивать ненависть на украинцев, но так он не добьется своей цели.
Тому есть примеры из истории и из настоящего времени.
Как Гитлер не добился цели, обстреливая британские города ракетами Фау, в Вторую мировую войну. Также как Хамас, обстреливая израильские города.
Перед лицом террора народ сплачивается, усиливается его воля и мотивация к борьбе.
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15.11.2022 21:17 Відповісти
 
 