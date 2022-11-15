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Атаки РФ не сломят волю Украины, США будут рядом, - Блинкен

блінкен

Ракетные обстрелы РФ не сломят волю украинского руководства к справедливому завершению войны и США поддержат его в этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что готов к дипломатическим действиям, направленным на справедливое прекращение войны, начатой Россией. Ответом России стала новая волна ракет. Эти атаки не сломят волю Украины — мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - написал Блинкен в твиттере во вторник вечером.

Читайте также: США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ

Автор: 

обстрел (27672) США (27055) Украина (45002) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+17
Вимагаємо постачання ракет Атакмс. Дуже потрібно вдарити по базам окупантів в Генічеську, Бердянську та Маріуполю.
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15.11.2022 20:15
+13
Відповіддю на "хвилю ракет" має бути теж хвиля ракет, а не писанина в твіттері...
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15.11.2022 20:16
+11
Единственный там нормальный чел этот Блинкен. Салован и дед Байден несут какую-то пургу, ато ***** нападет...
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15.11.2022 20:13
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15.11.2022 20:13 Ответить
Це сталося. На Польщу впало 2 ракети, є 2 загиблих.
Моравецький проводить екстрене засідання з безпеки та збирає НАТО.
Буде застосування статті 5?
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15.11.2022 20:44 Ответить
Единственный там нормальный чел этот Блинкен. Салован и дед Байден несут какую-то пургу, ато ***** нападет...
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15.11.2022 20:13 Ответить
Вимагаємо постачання ракет Атакмс. Дуже потрібно вдарити по базам окупантів в Генічеську, Бердянську та Маріуполю.
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15.11.2022 20:15 Ответить
И томагавки!!!
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15.11.2022 20:18 Ответить
Відповіддю на "хвилю ракет" має бути теж хвиля ракет, а не писанина в твіттері...
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15.11.2022 20:16 Ответить
«В США есть целые подземные города с заводами». Архиепископ БПЦ рассказал, почему Бог не вмешивается в войну в Украине и предсказал небывалый подъем России

Сатирический паблик «Советская Белоруссия» опубликовал цитаты православного архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. Но, как оказалось, все они вполне реальны и взяты из его интервью «Почему Господь не хочет вмешиваться в происходящее на Украине?». Вот, что иерарх среди прочего наговорил:

💬«Чем грозят человечеству разломы тектонических плит? Как утверждают специалисты, один, даже небольшой разлом повлечет за собой цепную реакцию, которая охватит всю планету. Растаявшие ледники освободят плиты от давления своей огромной массой, земная кора начнет подниматься, а в недра разломов хлынет океаническая вода. Проснутся вулканы (причем все до одного). После этого разрушительные цунами сметут все с лица Земли... Но ведь это следствие. Причина всегда лежит в духовной сфере. Когда человечество погружается в плоть, случаются катаклизмы».

💬«Мы все оказались зараженными ядом западной «цивилизации», ее «общечеловеческими ценностями», можно сказать, отравились их чрезмерной дозой, которая оказалась почти смертельной».

💬«Духовные ценности, составляющие основу державности, заметно принизились. Вот и бегут многие от мобилизации в другие страны, считая, что от Родины можно только брать, а защищают ее пусть другие...»

💬«Мы все должны переплавиться в войне, измениться согласно пророчествам преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других святых, великих Афонских старцев».

💬«Все они предсказывали, что Россия испытает на себе предательство тех, кого считает друзьями, партнерами. Пророчествовали, что наступит время, когда весь мир оставит ее и, страдая за правду, Великая держава станет изгоем. И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее подъема, когда, по словам святой блаженной Матроны Московской, все и каждый будут мечтать о том, чтобы стать частью этой страны».

💬«Известно, что практически вся территория Соединенных Штатов покрыта сетью подземных тоннелей и убежищ. Там есть целые подземные города с заводами и теплицами, автострадами, озерами и садами».

💬«На Западе уже нет Того Христа, Который пришел на землю для спасения человека. Там Христос уже не мешает жить людям по своим страстям и похотям, и все это приближает приход антихриста».
--
Этот придурок забыл сказать, что в Америке есть подземные аэродромы и там летают подземные самолеты.
Вот и все, что всем надо знать про рпz.
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15.11.2022 20:18 Ответить
У Жюля Верна есть повесть (или роман, не помню) "Путешествие к центру Земли". Там выдвигается идея, что внутри Земли есть большая полость со своей атмосферой, водоемами и пр., причем жизнь там тоже есть. Наверное, этот поп начитался подобной фантастики.
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15.11.2022 20:27 Ответить
Представьте, там просто уже не знают какой бред нести. Свихнулись от ненависти ко всему миру
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15.11.2022 21:11 Ответить
Але ж як він приховав фразу "Раді мєня абратно"! Просто шик: "И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее подъема"
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15.11.2022 20:31 Ответить
Андрей86, ты **&нутый ?!

Придти на украинский сайт и нести пургу от каково то попа?

Ты этот словесный понос оставь для своего любимого кацапстана.
там это пипел схавает.

А Украина не Россия.

Пошел нах за русским кораблем
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15.11.2022 21:04 Ответить
Так много слов. Мог бы просто поставить подпись, что ты **********. Просто под американским флагом. Но - тупое быдло.
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15.11.2022 21:10 Ответить
И самое забавное, что руцкая саинособака только недавно начала хрюкать на Цензоре. И снова невпопад.



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Реєстрація: 22.09.2022
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15.11.2022 21:26 Ответить
"Порчд", вибачте, то де? У темній холодній квартирі? 🤔 Навіщо такі жертви? Дайте краще Петріоти і далекобійні ракети і головне - дозвіл на їхнє застосування. Зима йде. А дубоголові не вгомоняться.
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15.11.2022 20:18 Ответить
поряд це коли горітиме критична інфраструктура окупованого Криму, Бєлгорода, Воронєжа, Ростова....
а так бла-бла-бла, ми занепокоєні, ми з вами (тільки у нас все ок а у вас світла і тепла немає) і т.д.
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15.11.2022 20:28 Ответить
Одна рашисткая ракета, выпущенная по Украиине, убила на территории Польши двоих поляков. 5 статья, что там дедушка Байден про каждый инч говорил, - пора вступать в дело.
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15.11.2022 20:31 Ответить
Премьер Польши Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за того, что российские ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе со Львовской и Волынской областями Украины, и убили 2 человек.

Ну, как откалибровали? .
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15.11.2022 20:32 Ответить
Поряд?! Ну то вже приєднуйтеся своїм військом!
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15.11.2022 20:32 Ответить
ЗеЛенин в телемарафоне давно все сбил... слухайте едині новини ЗеЛенина и враг побежден...Зуб даю..
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15.11.2022 20:33 Ответить
***** скоро достреляется

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/15/7150699/
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15.11.2022 20:36 Ответить
Ситуация начинает выходить из под контроля и это именно то, чего США и НАТО боялись все 8 месяцев - конфликт вплотную приблизился к Европе.
Теперь с этим надо что-то делать.
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15.11.2022 20:43 Ответить
нам нужен второй фронт. Было бы прекрасно, что бы Польша оккупировала белорус
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15.11.2022 20:44 Ответить
хотелось бы сейчас очень услышать одного человечка,который несколько дней тому назад под новостью о том,что кацапы копят ракеты чтобы снова нанести массированный удар по енергетике Украины агресивно всем расказывал и доказывал что этого уже никогда не произойдет,потому что орки бояться того что запад передаст Украине еще больше оружия,да и ракет у кацапов больше не осталось,очень интересно его мнение теперь
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15.11.2022 20:40 Ответить
Ну, І...?
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15.11.2022 20:42 Ответить

///
Дві російські ракети щойно потрапили до ферми у Пшеводові на польській стороні польсько-українського кордону, вбивши двох поляків.

https://t.me/c/1799868024/9549

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький та президент Дуда скликали кризову нараду Бюро національної безпеки.
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15.11.2022 20:43 Ответить
Я б дав десь 95%, що кацапи туди й цілили, це не промах... Це для кремлядів ідеальна нагода перевірити реакцію НАТО
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15.11.2022 20:46 Ответить
Боюсь сглотнут. а то ***** нападет... уже раз кацапы уничтожили элиту Польского народа уничтожив самолет под смоленском, высшее политическое руковоство. и чо? какие-то два работяги это не повод ниразу
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15.11.2022 20:49 Ответить
Поляки наши друзья. Но нам бы не помешало войско Польськое шоб вместе гасить орков!!! и их ************** бульбашей
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15.11.2022 20:46 Ответить
Сакральные даты из советского дерьма путлер использует очень давно.. касается и любых дат из Нумерологии...Шаманы и прочая лабуда давно на службе ГэБэшных Обезьян ..
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15.11.2022 20:44 Ответить
Нападение на Финляндию началось на рассвете 30 ноября 1939 года...Сралин приказал бомбить всю Финляндию с Севера на юг...миллионы тонн авиабомб сыпались непрерывно...
Сакральная дата для быдла Путлера...
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15.11.2022 20:49 Ответить
Блинкин и Остин - это единственные "МУЖИКИ" в администрации дедушки Байдена.
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15.11.2022 22:11 Ответить
Ти з Саліваном рядом будь, коли він їздить до Києва з пропозиціями капітуляції. 😡
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15.11.2022 22:38 Ответить
Всім хочеться ЧОГОСЬ ТАКОГО... але давайте почекаємо, хоча б до завтра...
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16.11.2022 00:23 Ответить
...Президенту США разместить 2 Бригады США в Ukraine... Уничтожить все живое кремлевское вокруг ЗАЭС и Мелитополе ..
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03.05.2023 18:18 Ответить
 
 