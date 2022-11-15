Атаки РФ не сломят волю Украины, США будут рядом, - Блинкен

Ракетные обстрелы РФ не сломят волю украинского руководства к справедливому завершению войны и США поддержат его в этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он снова продемонстрировал лидерство, ясно дав понять, что готов к дипломатическим действиям, направленным на справедливое прекращение войны, начатой Россией. Ответом России стала новая волна ракет. Эти атаки не сломят волю Украины — мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - написал Блинкен в твиттере во вторник вечером.

Читайте также: США будут продолжать поддерживать украинцев, - Бринк прокомментировал массированный обстрел РФ