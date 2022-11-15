Атаки РФ не зламають волі України, США будуть поряд, - Блінкен
Ракетні обстріли РФ не зламають волі українського керівництва до справедливого завершення війни і США підтримають його у цьому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що готовий до дипломатичних дій, спрямованих на справедливе припинення війни, розпочатої Росією. Відповіддю Росії стала нова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волі України - ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Блінкен у твіттері у вівторок увечері.
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Моравецький проводить екстрене засідання з безпеки та збирає НАТО.
Буде застосування статті 5?
Сатирический паблик «Советская Белоруссия» опубликовал цитаты православного архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. Но, как оказалось, все они вполне реальны и взяты из его интервью «Почему Господь не хочет вмешиваться в происходящее на Украине?». Вот, что иерарх среди прочего наговорил:
💬«Чем грозят человечеству разломы тектонических плит? Как утверждают специалисты, один, даже небольшой разлом повлечет за собой цепную реакцию, которая охватит всю планету. Растаявшие ледники освободят плиты от давления своей огромной массой, земная кора начнет подниматься, а в недра разломов хлынет океаническая вода. Проснутся вулканы (причем все до одного). После этого разрушительные цунами сметут все с лица Земли... Но ведь это следствие. Причина всегда лежит в духовной сфере. Когда человечество погружается в плоть, случаются катаклизмы».
💬«Мы все оказались зараженными ядом западной «цивилизации», ее «общечеловеческими ценностями», можно сказать, отравились их чрезмерной дозой, которая оказалась почти смертельной».
💬«Духовные ценности, составляющие основу державности, заметно принизились. Вот и бегут многие от мобилизации в другие страны, считая, что от Родины можно только брать, а защищают ее пусть другие...»
💬«Мы все должны переплавиться в войне, измениться согласно пророчествам преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других святых, великих Афонских старцев».
💬«Все они предсказывали, что Россия испытает на себе предательство тех, кого считает друзьями, партнерами. Пророчествовали, что наступит время, когда весь мир оставит ее и, страдая за правду, Великая держава станет изгоем. И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее подъема, когда, по словам святой блаженной Матроны Московской, все и каждый будут мечтать о том, чтобы стать частью этой страны».
💬«Известно, что практически вся территория Соединенных Штатов покрыта сетью подземных тоннелей и убежищ. Там есть целые подземные города с заводами и теплицами, автострадами, озерами и садами».
💬«На Западе уже нет Того Христа, Который пришел на землю для спасения человека. Там Христос уже не мешает жить людям по своим страстям и похотям, и все это приближает приход антихриста».
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Этот придурок забыл сказать, что в Америке есть подземные аэродромы и там летают подземные самолеты.
Вот и все, что всем надо знать про рпz.
Придти на украинский сайт и нести пургу от каково то попа?
Ты этот словесный понос оставь для своего любимого кацапстана.
там это пипел схавает.
А Украина не Россия.
Пошел нах за русским кораблем
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Реєстрація: 22.09.2022
а так бла-бла-бла, ми занепокоєні, ми з вами (тільки у нас все ок а у вас світла і тепла немає) і т.д.
Ну, как откалибровали? .
Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.
Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/15/7150699/
Теперь с этим надо что-то делать.
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Дві російські ракети щойно потрапили до ферми у Пшеводові на польській стороні польсько-українського кордону, вбивши двох поляків.
https://t.me/c/1799868024/9549
Прем'єр-міністр Польщі Моравецький та президент Дуда скликали кризову нараду Бюро національної безпеки.
Сакральная дата для быдла Путлера...