УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12901 відвідувач онлайн
Новини
3 994 35

Атаки РФ не зламають волі України, США будуть поряд, - Блінкен

блінкен

Ракетні обстріли РФ не зламають волі українського керівництва до справедливого завершення війни і США підтримають його у цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що готовий до дипломатичних дій, спрямованих на справедливе припинення війни, розпочатої Росією. Відповіддю Росії стала нова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волі України - ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Блінкен у твіттері у вівторок увечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, - Блінкен

Автор: 

обстріл (28993) США (23303) Україна (5950) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Вимагаємо постачання ракет Атакмс. Дуже потрібно вдарити по базам окупантів в Генічеську, Бердянську та Маріуполю.
показати весь коментар
15.11.2022 20:15
+13
Відповіддю на "хвилю ракет" має бути теж хвиля ракет, а не писанина в твіттері...
показати весь коментар
15.11.2022 20:16
+11
Единственный там нормальный чел этот Блинкен. Салован и дед Байден несут какую-то пургу, ато ***** нападет...
показати весь коментар
15.11.2022 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.11.2022 20:13 Відповісти
Це сталося. На Польщу впало 2 ракети, є 2 загиблих.
Моравецький проводить екстрене засідання з безпеки та збирає НАТО.
Буде застосування статті 5?
показати весь коментар
15.11.2022 20:44 Відповісти
Единственный там нормальный чел этот Блинкен. Салован и дед Байден несут какую-то пургу, ато ***** нападет...
показати весь коментар
15.11.2022 20:13 Відповісти
Вимагаємо постачання ракет Атакмс. Дуже потрібно вдарити по базам окупантів в Генічеську, Бердянську та Маріуполю.
показати весь коментар
15.11.2022 20:15 Відповісти
И томагавки!!!
показати весь коментар
15.11.2022 20:18 Відповісти
Відповіддю на "хвилю ракет" має бути теж хвиля ракет, а не писанина в твіттері...
показати весь коментар
15.11.2022 20:16 Відповісти
«В США есть целые подземные города с заводами». Архиепископ БПЦ рассказал, почему Бог не вмешивается в войну в Украине и предсказал небывалый подъем России

Сатирический паблик «Советская Белоруссия» опубликовал цитаты православного архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. Но, как оказалось, все они вполне реальны и взяты из его интервью «Почему Господь не хочет вмешиваться в происходящее на Украине?». Вот, что иерарх среди прочего наговорил:

💬«Чем грозят человечеству разломы тектонических плит? Как утверждают специалисты, один, даже небольшой разлом повлечет за собой цепную реакцию, которая охватит всю планету. Растаявшие ледники освободят плиты от давления своей огромной массой, земная кора начнет подниматься, а в недра разломов хлынет океаническая вода. Проснутся вулканы (причем все до одного). После этого разрушительные цунами сметут все с лица Земли... Но ведь это следствие. Причина всегда лежит в духовной сфере. Когда человечество погружается в плоть, случаются катаклизмы».

💬«Мы все оказались зараженными ядом западной «цивилизации», ее «общечеловеческими ценностями», можно сказать, отравились их чрезмерной дозой, которая оказалась почти смертельной».

💬«Духовные ценности, составляющие основу державности, заметно принизились. Вот и бегут многие от мобилизации в другие страны, считая, что от Родины можно только брать, а защищают ее пусть другие...»

💬«Мы все должны переплавиться в войне, измениться согласно пророчествам преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других святых, великих Афонских старцев».

💬«Все они предсказывали, что Россия испытает на себе предательство тех, кого считает друзьями, партнерами. Пророчествовали, что наступит время, когда весь мир оставит ее и, страдая за правду, Великая держава станет изгоем. И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее подъема, когда, по словам святой блаженной Матроны Московской, все и каждый будут мечтать о том, чтобы стать частью этой страны».

💬«Известно, что практически вся территория Соединенных Штатов покрыта сетью подземных тоннелей и убежищ. Там есть целые подземные города с заводами и теплицами, автострадами, озерами и садами».

💬«На Западе уже нет Того Христа, Который пришел на землю для спасения человека. Там Христос уже не мешает жить людям по своим страстям и похотям, и все это приближает приход антихриста».
--
Этот придурок забыл сказать, что в Америке есть подземные аэродромы и там летают подземные самолеты.
Вот и все, что всем надо знать про рпz.
показати весь коментар
15.11.2022 20:18 Відповісти
У Жюля Верна есть повесть (или роман, не помню) "Путешествие к центру Земли". Там выдвигается идея, что внутри Земли есть большая полость со своей атмосферой, водоемами и пр., причем жизнь там тоже есть. Наверное, этот поп начитался подобной фантастики.
показати весь коментар
15.11.2022 20:27 Відповісти
Представьте, там просто уже не знают какой бред нести. Свихнулись от ненависти ко всему миру
показати весь коментар
15.11.2022 21:11 Відповісти
Але ж як він приховав фразу "Раді мєня абратно"! Просто шик: "И вот тогда Сама Богородица возьмет Россию под свое крыло, начнется процесс небывалого в истории ее подъема"
показати весь коментар
15.11.2022 20:31 Відповісти
Андрей86, ты **&нутый ?!

Придти на украинский сайт и нести пургу от каково то попа?

Ты этот словесный понос оставь для своего любимого кацапстана.
там это пипел схавает.

А Украина не Россия.

Пошел нах за русским кораблем
показати весь коментар
15.11.2022 21:04 Відповісти
Так много слов. Мог бы просто поставить подпись, что ты **********. Просто под американским флагом. Но - тупое быдло.
показати весь коментар
15.11.2022 21:10 Відповісти
И самое забавное, что руцкая саинособака только недавно начала хрюкать на Цензоре. И снова невпопад.



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.09.2022
показати весь коментар
15.11.2022 21:26 Відповісти
"Порчд", вибачте, то де? У темній холодній квартирі? 🤔 Навіщо такі жертви? Дайте краще Петріоти і далекобійні ракети і головне - дозвіл на їхнє застосування. Зима йде. А дубоголові не вгомоняться.
показати весь коментар
15.11.2022 20:18 Відповісти
поряд це коли горітиме критична інфраструктура окупованого Криму, Бєлгорода, Воронєжа, Ростова....
а так бла-бла-бла, ми занепокоєні, ми з вами (тільки у нас все ок а у вас світла і тепла немає) і т.д.
показати весь коментар
15.11.2022 20:28 Відповісти
Одна рашисткая ракета, выпущенная по Украиине, убила на территории Польши двоих поляков. 5 статья, что там дедушка Байден про каждый инч говорил, - пора вступать в дело.
показати весь коментар
15.11.2022 20:31 Відповісти
Премьер Польши Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за того, что российские ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе со Львовской и Волынской областями Украины, и убили 2 человек.

Ну, как откалибровали? .
показати весь коментар
15.11.2022 20:32 Відповісти
Поряд?! Ну то вже приєднуйтеся своїм військом!
показати весь коментар
15.11.2022 20:32 Відповісти
ЗеЛенин в телемарафоне давно все сбил... слухайте едині новини ЗеЛенина и враг побежден...Зуб даю..
показати весь коментар
15.11.2022 20:33 Відповісти
***** скоро достреляется

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/15/7150699/
показати весь коментар
15.11.2022 20:36 Відповісти
Ситуация начинает выходить из под контроля и это именно то, чего США и НАТО боялись все 8 месяцев - конфликт вплотную приблизился к Европе.
Теперь с этим надо что-то делать.
показати весь коментар
15.11.2022 20:43 Відповісти
нам нужен второй фронт. Было бы прекрасно, что бы Польша оккупировала белорус
показати весь коментар
15.11.2022 20:44 Відповісти
хотелось бы сейчас очень услышать одного человечка,который несколько дней тому назад под новостью о том,что кацапы копят ракеты чтобы снова нанести массированный удар по енергетике Украины агресивно всем расказывал и доказывал что этого уже никогда не произойдет,потому что орки бояться того что запад передаст Украине еще больше оружия,да и ракет у кацапов больше не осталось,очень интересно его мнение теперь
показати весь коментар
15.11.2022 20:40 Відповісти
Ну, І...?
показати весь коментар
15.11.2022 20:42 Відповісти

///
Дві російські ракети щойно потрапили до ферми у Пшеводові на польській стороні польсько-українського кордону, вбивши двох поляків.

https://t.me/c/1799868024/9549

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький та президент Дуда скликали кризову нараду Бюро національної безпеки.
показати весь коментар
15.11.2022 20:43 Відповісти
Я б дав десь 95%, що кацапи туди й цілили, це не промах... Це для кремлядів ідеальна нагода перевірити реакцію НАТО
показати весь коментар
15.11.2022 20:46 Відповісти
Боюсь сглотнут. а то ***** нападет... уже раз кацапы уничтожили элиту Польского народа уничтожив самолет под смоленском, высшее политическое руковоство. и чо? какие-то два работяги это не повод ниразу
показати весь коментар
15.11.2022 20:49 Відповісти
Поляки наши друзья. Но нам бы не помешало войско Польськое шоб вместе гасить орков!!! и их ************** бульбашей
показати весь коментар
15.11.2022 20:46 Відповісти
Сакральные даты из советского дерьма путлер использует очень давно.. касается и любых дат из Нумерологии...Шаманы и прочая лабуда давно на службе ГэБэшных Обезьян ..
показати весь коментар
15.11.2022 20:44 Відповісти
Нападение на Финляндию началось на рассвете 30 ноября 1939 года...Сралин приказал бомбить всю Финляндию с Севера на юг...миллионы тонн авиабомб сыпались непрерывно...
Сакральная дата для быдла Путлера...
показати весь коментар
15.11.2022 20:49 Відповісти
Блинкин и Остин - это единственные "МУЖИКИ" в администрации дедушки Байдена.
показати весь коментар
15.11.2022 22:11 Відповісти
Ти з Саліваном рядом будь, коли він їздить до Києва з пропозиціями капітуляції. 😡
показати весь коментар
15.11.2022 22:38 Відповісти
Всім хочеться ЧОГОСЬ ТАКОГО... але давайте почекаємо, хоча б до завтра...
показати весь коментар
16.11.2022 00:23 Відповісти
...Президенту США разместить 2 Бригады США в Ukraine... Уничтожить все живое кремлевское вокруг ЗАЭС и Мелитополе ..
показати весь коментар
03.05.2023 18:18 Відповісти
 
 