Атаки РФ не зламають волі України, США будуть поряд, - Блінкен

Ракетні обстріли РФ не зламають волі українського керівництва до справедливого завершення війни і США підтримають його у цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що готовий до дипломатичних дій, спрямованих на справедливе припинення війни, розпочатої Росією. Відповіддю Росії стала нова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волі України - ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Блінкен у твіттері у вівторок увечері.

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