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Новости Агрессия России против Украины Война
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У отдельных подразделений оккупантов под Кременной наблюдается потеря управления, - Генштаб

кремінна

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что под Кременной у отдельных подразделений оккупационных войск потеряно управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город".

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Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) Донбасс (26956)


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Якщо в макитрі порожньо, то це доволі часте явище.
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15.11.2022 21:38 Ответить
расеяні в Україні як курка без голови - троха бігає але не довго.....
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15.11.2022 21:40 Ответить
Навіщо про це писати? Втрата управління? прекрасно. Мовчки спостерігаємо. Можна ще навіть похвалити, мовляв, у них там прекрасне управління.
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15.11.2022 21:44 Ответить
Може іпсо🤔
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15.11.2022 22:26 Ответить
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

04.09.2022
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15.11.2022 22:12 Ответить
Родные, давите их ******
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15.11.2022 22:09 Ответить
Валіть свинособак!
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15.11.2022 22:34 Ответить
И как этим воспользовались?
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16.11.2022 00:56 Ответить
 
 