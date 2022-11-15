У отдельных подразделений оккупантов под Кременной наблюдается потеря управления, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что под Кременной у отдельных подразделений оккупационных войск потеряно управление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город".
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04.09.2022