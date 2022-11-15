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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У окремих підрозділів окупантів під Кремінною спостерігається втрата управління, - Генштаб

кремінна

Генеральний Штаб Збройних Сил України повідомив про те, що під Кремінною в окремих підрозділів окупаційних військ втрачене управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто".

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Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) Донбас (22356)


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Якщо в макитрі порожньо, то це доволі часте явище.
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15.11.2022 21:38 Відповісти
расеяні в Україні як курка без голови - троха бігає але не довго.....
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15.11.2022 21:40 Відповісти
Навіщо про це писати? Втрата управління? прекрасно. Мовчки спостерігаємо. Можна ще навіть похвалити, мовляв, у них там прекрасне управління.
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15.11.2022 21:44 Відповісти
Може іпсо🤔
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15.11.2022 22:26 Відповісти
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

04.09.2022
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15.11.2022 22:12 Відповісти
Родные, давите их ******
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15.11.2022 22:09 Відповісти
Валіть свинособак!
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15.11.2022 22:34 Відповісти
И как этим воспользовались?
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16.11.2022 00:56 Відповісти
 
 