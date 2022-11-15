У окремих підрозділів окупантів під Кремінною спостерігається втрата управління, - Генштаб
Генеральний Штаб Збройних Сил України повідомив про те, що під Кремінною в окремих підрозділів окупаційних військ втрачене управління.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто".
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04.09.2022