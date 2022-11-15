На деоккупированной Херсонщине обнаруживают пыточные и места захоронений
На деоккупированной территории Херсонской области правоохранители уже находят места пыток и захоронений людей, начинают эксгумации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного марафона "UAразом".
"Так же, как и в других регионах, мы встречаем места, где пытали граждан. Сейчас начали также устанавливать места, где захоронены люди, начинаются эксгумационные действия Национальной полиции, медиков, чтобы установить, кто там похоронен", - сказал он.
По словам министра, сейчас на Херсонщине работают специалисты, имеющие опыт подобной работы в других деоккупированных регионах, а также перевезены туда соответствующие мобильные лаборатории.
Монастырский также рассказал, что ведется работа по выявлению коллаборантов. Он подчеркнул, что большинство из них отошли с российскими войсками, однако уже есть списки тех людей, кто сотрудничал с органами российской оккупационной власти.
Министр пояснил, что результаты таких стабилизационных действий и проверок должны быть через неделю-две.
В то же время Монастырский уточнил, что на территории правобережья Херсонской области расположены 229 населенных пунктов, из которых в 182 полиция уже возобновила работу, а в других еще проводятся стабилизационные действия.
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"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.
…їх 30. Кілька - досі неопізнані.
…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.
…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.
Це їхня перемога."
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?
- питав він на стадіоні...