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Новости
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На деоккупированной Херсонщине обнаруживают пыточные и места захоронений

снігурівка,катівня

На деоккупированной территории Херсонской области правоохранители уже находят места пыток и захоронений людей, начинают эксгумации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного марафона "UAразом".

"Так же, как и в других регионах, мы встречаем места, где пытали граждан. Сейчас начали также устанавливать места, где захоронены люди, начинаются эксгумационные действия Национальной полиции, медиков, чтобы установить, кто там похоронен", - сказал он.

По словам министра, сейчас на Херсонщине работают специалисты, имеющие опыт подобной работы в других деоккупированных регионах, а также перевезены туда соответствующие мобильные лаборатории.

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Монастырский также рассказал, что ведется работа по выявлению коллаборантов. Он подчеркнул, что большинство из них отошли с российскими войсками, однако уже есть списки тех людей, кто сотрудничал с органами российской оккупационной власти.

Министр пояснил, что результаты таких стабилизационных действий и проверок должны быть через неделю-две.

В то же время Монастырский уточнил, что на территории правобережья Херсонской области расположены 229 населенных пунктов, из которых в 182 полиция уже возобновила работу, а в других еще проводятся стабилизационные действия.

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Автор: 

Нацполиция (16549) пытки (842) эксгумация (149) деоккупация (847) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+12
Ірина Ярошинська:


"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

…їх 30. Кілька - досі неопізнані.

…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога."
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15.11.2022 22:12
+9
Вічна пам'ять і шана цим хлопцям-героям (лайк поставити рука не піднімається).
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
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15.11.2022 22:18
+7
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15.11.2022 22:22
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було б дивно, як би їх не було
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15.11.2022 22:10 Ответить
Вони загинули у Бузковому парку Херсона захищаючи його.
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15.11.2022 22:10 Ответить
Ірина Ярошинська:


"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

…їх 30. Кілька - досі неопізнані.

…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога."
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15.11.2022 22:12 Ответить
Вічна пам'ять і шана цим хлопцям-героям (лайк поставити рука не піднімається).
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
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15.11.2022 22:18 Ответить
нема чого сказати, просто плачу
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15.11.2022 22:59 Ответить
я звичайно ні на що не натякаю,але як ці люди могли разом загинути 28.02.2022 якщо в самому списку є дати і 25 лютого і 3 березня? може це не той список?
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16.11.2022 03:32 Ответить
Автор на емоціях можливо і помилилась, написавши про один день, люди в Херсоні виходили на протести не один день.
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16.11.2022 08:56 Ответить
Ті особи,що співпрацювали мають отримати статтю-державна зрада, а не колабораціонізм за який покарання це відсторонення від займаних посад та заборона працювати в органах влади та місцевого самоврядування..
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15.11.2022 22:11 Ответить
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15.11.2022 22:22 Ответить
"Как ви спітє па начам,
гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?
- питав він на стадіоні...

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15.11.2022 22:22 Ответить
Як спиться розміновувачам Чонгару?
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15.11.2022 22:29 Ответить
 
 