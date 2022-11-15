На деоккупированной Херсонщине обнаруживают пыточные и места захоронений

На деоккупированной территории Херсонской области правоохранители уже находят места пыток и захоронений людей, начинают эксгумации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного марафона "UAразом".

"Так же, как и в других регионах, мы встречаем места, где пытали граждан. Сейчас начали также устанавливать места, где захоронены люди, начинаются эксгумационные действия Национальной полиции, медиков, чтобы установить, кто там похоронен", - сказал он.

По словам министра, сейчас на Херсонщине работают специалисты, имеющие опыт подобной работы в других деоккупированных регионах, а также перевезены туда соответствующие мобильные лаборатории.

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Монастырский также рассказал, что ведется работа по выявлению коллаборантов. Он подчеркнул, что большинство из них отошли с российскими войсками, однако уже есть списки тех людей, кто сотрудничал с органами российской оккупационной власти.

Министр пояснил, что результаты таких стабилизационных действий и проверок должны быть через неделю-две.

В то же время Монастырский уточнил, что на территории правобережья Херсонской области расположены 229 населенных пунктов, из которых в 182 полиция уже возобновила работу, а в других еще проводятся стабилизационные действия.

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