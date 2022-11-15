На деокупованій Херсонщині виявляють катівні та місця поховань

На деокупованій території Херсонської області вже правоохоронці знаходять місця катування та поховання людей, починають ексгумації.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного марафону "UAразом".

"Так само, як і в інших регіонах, ми зустрічаємо місця, де катували громадян. Зараз почали також встановлювати місця, де поховані люди, починаються ексгумаційні дії Національної поліції, медиків, щоб встановити, хто там похований", - сказав він.

За словами міністра, наразі на Херсонщині працюють спеціалісти, які мають досвід подібної роботи в інших деокупованих регіонах, а також перевезено туди відповідні мобільні лабораторії.

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Монастирський також розповів, що ведеться робота з виявлення колаборантів. Він зауважив, що більшість із них відійшли з російськими військами, проте вже є списки тих людей, хто співпрацював з органами російської окупаційної влади.

Міністр пояснив, що результати таких стабілізаційних дій і перевірок мають бути за тиждень-два.

Водночас Монастирський уточнив, що на території правобережжя Херсонської області розташовані 229 населених пунктів, із яких у 182 поліція вже відновила роботу, а в інших ще проводяться стабілізаційні дії.

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