На деокупованій Херсонщині виявляють катівні та місця поховань
На деокупованій території Херсонської області вже правоохоронці знаходять місця катування та поховання людей, починають ексгумації.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного марафону "UAразом".
"Так само, як і в інших регіонах, ми зустрічаємо місця, де катували громадян. Зараз почали також встановлювати місця, де поховані люди, починаються ексгумаційні дії Національної поліції, медиків, щоб встановити, хто там похований", - сказав він.
За словами міністра, наразі на Херсонщині працюють спеціалісти, які мають досвід подібної роботи в інших деокупованих регіонах, а також перевезено туди відповідні мобільні лабораторії.
Монастирський також розповів, що ведеться робота з виявлення колаборантів. Він зауважив, що більшість із них відійшли з російськими військами, проте вже є списки тих людей, хто співпрацював з органами російської окупаційної влади.
Міністр пояснив, що результати таких стабілізаційних дій і перевірок мають бути за тиждень-два.
Водночас Монастирський уточнив, що на території правобережжя Херсонської області розташовані 229 населених пунктів, із яких у 182 поліція вже відновила роботу, а в інших ще проводяться стабілізаційні дії.
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"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.
…їх 30. Кілька - досі неопізнані.
…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.
…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.
Це їхня перемога."
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?
- питав він на стадіоні...