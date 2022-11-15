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Новини
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На деокупованій Херсонщині виявляють катівні та місця поховань

снігурівка,катівня

На деокупованій території Херсонської області вже правоохоронці знаходять місця катування та поховання людей, починають ексгумації.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного марафону "UAразом".

"Так само, як і в інших регіонах, ми зустрічаємо місця, де катували громадян. Зараз почали також встановлювати місця, де поховані люди, починаються ексгумаційні дії Національної поліції, медиків, щоб встановити, хто там похований", - сказав він.

За словами міністра, наразі на Херсонщині працюють спеціалісти, які мають досвід подібної роботи в інших деокупованих регіонах, а також перевезено туди відповідні мобільні лабораторії.

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Монастирський також розповів, що ведеться робота з виявлення колаборантів. Він зауважив, що більшість із них відійшли з російськими військами, проте вже є списки тих людей, хто співпрацював з органами російської окупаційної влади.

Міністр пояснив, що результати таких стабілізаційних дій і перевірок мають бути за тиждень-два.

Водночас Монастирський уточнив, що на території правобережжя Херсонської області розташовані 229 населених пунктів, із яких у 182 поліція вже відновила роботу, а в інших ще проводяться стабілізаційні дії.

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Автор: 

Нацполіція (15260) катування (607) ексгумація (148) деокупація (950) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+12
Ірина Ярошинська:


"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

…їх 30. Кілька - досі неопізнані.

…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога."
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15.11.2022 22:12
+9
Вічна пам'ять і шана цим хлопцям-героям (лайк поставити рука не піднімається).
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
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15.11.2022 22:18
+7
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15.11.2022 22:22
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було б дивно, як би їх не було
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15.11.2022 22:10 Відповісти
Вони загинули у Бузковому парку Херсона захищаючи його.
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15.11.2022 22:10 Відповісти
Ірина Ярошинська:


"…це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

…їх 30. Кілька - досі неопізнані.

…вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

…подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

…подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога."
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15.11.2022 22:12 Відповісти
Вічна пам'ять і шана цим хлопцям-героям (лайк поставити рука не піднімається).
Я б на місці херсонців перейменував центральну площу чи проспект у "Героїв Бузкового парку"
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15.11.2022 22:18 Відповісти
нема чого сказати, просто плачу
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15.11.2022 22:59 Відповісти
я звичайно ні на що не натякаю,але як ці люди могли разом загинути 28.02.2022 якщо в самому списку є дати і 25 лютого і 3 березня? може це не той список?
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16.11.2022 03:32 Відповісти
Автор на емоціях можливо і помилилась, написавши про один день, люди в Херсоні виходили на протести не один день.
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16.11.2022 08:56 Відповісти
Ті особи,що співпрацювали мають отримати статтю-державна зрада, а не колабораціонізм за який покарання це відсторонення від займаних посад та заборона працювати в органах влади та місцевого самоврядування..
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15.11.2022 22:11 Відповісти
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15.11.2022 22:22 Відповісти
"Как ви спітє па начам,
гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?
- питав він на стадіоні...

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15.11.2022 22:22 Відповісти
Як спиться розміновувачам Чонгару?
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15.11.2022 22:29 Відповісти
 
 