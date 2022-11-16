Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 710 человек (+630 в сутки), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 ноября потери личного состава противника составляют около 82 710 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 82 710 (+630) человек ликвидировано,

танков - 2871 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 5797 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1860 (+10) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+1) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),

крылатых ракет – 3474 (+75),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед,

специальной техники – 160 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.