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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 710 человек (+630 в сутки), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

рф

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 ноября потери личного состава противника составляют около 82 710 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 82 710 (+630) человек ликвидировано,

танков - 2871 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 5797 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1860 (+10) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+1) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),

крылатых ракет – 3474 (+75),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед,

специальной техники – 160 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 82 710 человек (+630 в сутки), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) уничтожение (7171) техника (1746) потери (4420)


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Топ комментарии
+17
ВІРЮ В ЗСУ !!!!
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16.11.2022 09:37
+13
Висновок!!!
І лише одна Україна у відкриту шле ***** з його військом *****, і утилізує касапів пачками. Всі решта всралися.
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16.11.2022 09:37
+12
Молодці!
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16.11.2022 09:33
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Молодці!
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16.11.2022 09:33 Ответить
Хоч щось зранку радує!
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16.11.2022 09:35 Ответить
крилаті ракети - 3474 (+75) ???? дуже хотілося б , але....
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16.11.2022 09:35 Ответить
Взагалі то, крилаті ракети 474, +75. Три то Ви від лукавого написали?
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16.11.2022 09:51 Ответить
The 3'000 or 4'000 not intercepted
are the ones fired at the front lines,
not far inland.
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16.11.2022 10:03 Ответить
Висновок!!!
І лише одна Україна у відкриту шле ***** з його військом *****, і утилізує касапів пачками. Всі решта всралися.
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16.11.2022 09:37 Ответить
Всі решта, нам допомогають. Без їх допомоги, нас роскатали б кацапи.
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16.11.2022 15:21 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ !!!!
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16.11.2022 09:37 Ответить
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16.11.2022 10:07 Ответить
75 ракет из 100+... тоже нехило... но мало...
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16.11.2022 10:10 Ответить
W dniu 15 listopada 2022 r. miał miejsce kolejny wielogodzinny zmasowany ostrzał całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej prowadzony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. O godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zdarzeniem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ
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16.11.2022 10:37 Ответить
... produkcji rosyjskiej...
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16.11.2022 10:39 Ответить
Dajošššš 83, nenjka Ukraina !!!
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16.11.2022 11:29 Ответить
Ради чего?
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16.11.2022 11:32 Ответить
Ради чего это всё уничтожено я знаю.
Но -- ради чего они погибли? В чужой стране, вдали от дома... Неужели их родным их не жаль?
Набитый болельщиками стадион-80тысячник...
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16.11.2022 11:47 Ответить
Ради того, чтобы весь мир узнал, что россияне не знают, как пользоваться унитазом и что такое кошачий корм.
Достойная цель!
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16.11.2022 12:02 Ответить
 
 