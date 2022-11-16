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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 710 осіб (+630 за добу), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 82 710 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 2871 (+10) од,

бойових броньованих машин - 5797 (+24) од,

артилерійських систем - 1860 (+10) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+1) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14),

крилаті ракети - 3474 (+75),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед окупантів шириться дезертирство. 1-й горлівський тербатальйон розформовано через втрату боєздатності, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 710 осіб (+630 за добу), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746) знищення (7492) техніка (1846) втрати (4436)


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Топ коментарі
+17
ВІРЮ В ЗСУ !!!!
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16.11.2022 09:37
+13
Висновок!!!
І лише одна Україна у відкриту шле ***** з його військом *****, і утилізує касапів пачками. Всі решта всралися.
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16.11.2022 09:37
+12
Молодці!
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16.11.2022 09:33
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Молодці!
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16.11.2022 09:33 Відповісти
Хоч щось зранку радує!
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16.11.2022 09:35 Відповісти
крилаті ракети - 3474 (+75) ???? дуже хотілося б , але....
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16.11.2022 09:35 Відповісти
Взагалі то, крилаті ракети 474, +75. Три то Ви від лукавого написали?
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16.11.2022 09:51 Відповісти
The 3'000 or 4'000 not intercepted
are the ones fired at the front lines,
not far inland.
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16.11.2022 10:03 Відповісти
Висновок!!!
І лише одна Україна у відкриту шле ***** з його військом *****, і утилізує касапів пачками. Всі решта всралися.
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16.11.2022 09:37 Відповісти
Всі решта, нам допомогають. Без їх допомоги, нас роскатали б кацапи.
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16.11.2022 15:21 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ !!!!
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16.11.2022 09:37 Відповісти
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16.11.2022 10:07 Відповісти
75 ракет из 100+... тоже нехило... но мало...
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16.11.2022 10:10 Відповісти
W dniu 15 listopada 2022 r. miał miejsce kolejny wielogodzinny zmasowany ostrzał całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej prowadzony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. O godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zdarzeniem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ
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16.11.2022 10:37 Відповісти
... produkcji rosyjskiej...
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16.11.2022 10:39 Відповісти
Dajošššš 83, nenjka Ukraina !!!
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16.11.2022 11:29 Відповісти
Ради чего?
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16.11.2022 11:32 Відповісти
Ради чего это всё уничтожено я знаю.
Но -- ради чего они погибли? В чужой стране, вдали от дома... Неужели их родным их не жаль?
Набитый болельщиками стадион-80тысячник...
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16.11.2022 11:47 Відповісти
Ради того, чтобы весь мир узнал, что россияне не знают, как пользоваться унитазом и что такое кошачий корм.
Достойная цель!
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16.11.2022 12:02 Відповісти
 
 