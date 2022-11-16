Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 710 осіб (+630 за добу), 2 871 танк, 1 860 артсистем, 5 797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 82 710 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 2871 (+10) од,

бойових броньованих машин - 5797 (+24) од,

артилерійських систем - 1860 (+10) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+1) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1525 (+14),

крилаті ракети - 3474 (+75),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4360 (+9) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.