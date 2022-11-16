Парламент Чехии признал террористическим режим в РФ
Парламент Чехии принял решение, в котором признало террористическим нынешний российский режим.
Об этом сообщает чешское издание Novinky. cz, информирует Цензор.НЕТ.
Нижняя палата парламента назвала нынешний российский режим террористическим. В частности, депутаты осудили нападение на мирное население Украины и ключевую энергетическую инфраструктуру страны. Парламент Чехии не признает результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.
За резолюцию проголосовали 129 из 159 депутатов. Против были все 14 представителей движения "Свобода и прямая демократия", а также некоторые депутаты из других фракций.
"Российская Федерация абсолютно не соблюдает основные права людей, атакует ключевую инфраструктуру, гражданские объекты и пытается запугать украинских граждан и подорвать суверенитет государства... Это соответствует террористическим методам", - отметила Барбора Урбанова, член STAN.
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США и этого не сделали пока
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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Если это была Х-101 в ней нет такого наведения
Сами координаты также просто посреди города точки
Не объектов каких то