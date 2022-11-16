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Новости Война
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Парламент Чехии признал террористическим режим в РФ

чехія

Парламент Чехии принял решение, в котором признало террористическим нынешний российский режим.

Об этом сообщает чешское издание Novinky. cz, информирует Цензор.НЕТ.

Нижняя палата парламента назвала нынешний российский режим террористическим. В частности, депутаты осудили нападение на мирное население Украины и ключевую энергетическую инфраструктуру страны. Парламент Чехии не признает результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.

За резолюцию проголосовали 129 из 159 депутатов. Против были все 14 представителей движения "Свобода и прямая демократия", а также некоторые депутаты из других фракций.

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"Российская Федерация абсолютно не соблюдает основные права людей, атакует ключевую инфраструктуру, гражданские объекты и пытается запугать украинских граждан и подорвать суверенитет государства... Это соответствует террористическим методам", - отметила Барбора Урбанова, член STAN.

россия (96057) терроризм (18692) Чехия (1736)


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Топ комментарии
+18
Всім притомним чехам-респект...
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16.11.2022 10:59
+10
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.11.2022 10:58
+6
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16.11.2022 11:11
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.11.2022 10:58 Ответить
А кацапам пофігу що там визнали.
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16.11.2022 10:59 Ответить
А Чехии на кацапов пофиг

США и этого не сделали пока
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16.11.2022 11:14 Ответить
Всім притомним чехам-респект...
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16.11.2022 10:59 Ответить
****** кацапам на воротник, а не вепрево колено
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16.11.2022 11:00 Ответить
.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 11:10 Ответить
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16.11.2022 11:11 Ответить
Конспирологическая туфта

Если это была Х-101 в ней нет такого наведения

Сами координаты также просто посреди города точки

Не объектов каких то
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16.11.2022 11:28 Ответить
ЧЕХАМ-РЕСПЕКТ!Помнят еще 1968..............................................
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16.11.2022 12:10 Ответить
чехам респект и уважуха!
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16.11.2022 13:42 Ответить
 
 