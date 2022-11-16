Парламент Чехии признал террористическим режим в РФ

Парламент Чехии принял решение, в котором признало террористическим нынешний российский режим.

Об этом сообщает чешское издание Novinky. cz, информирует Цензор.НЕТ.

Нижняя палата парламента назвала нынешний российский режим террористическим. В частности, депутаты осудили нападение на мирное население Украины и ключевую энергетическую инфраструктуру страны. Парламент Чехии не признает результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.

За резолюцию проголосовали 129 из 159 депутатов. Против были все 14 представителей движения "Свобода и прямая демократия", а также некоторые депутаты из других фракций.

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"Российская Федерация абсолютно не соблюдает основные права людей, атакует ключевую инфраструктуру, гражданские объекты и пытается запугать украинских граждан и подорвать суверенитет государства... Это соответствует террористическим методам", - отметила Барбора Урбанова, член STAN.