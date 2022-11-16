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Новини Війна
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Парламент Чехії визнав терористичним режим в РФ

чехія

Парламент Чехії прийняв ухвалу, в якій визнала терористичним нинішній російський режим.

Про це повідомляє чеське видання Novinky. cz,  інформує Цензор.НЕТ.

Нижня палата парламенту назвала нинішній російський режим терористичним. Зокрема, депутати засудили напади на мирне населення України та ключову енергетичну інфраструктуру країни. Також Парламент Чехії не визнає результати так званих референдумів про приєднання до Росії чотирьох окупованих областей на сході України.

За резолюцію проголосували 129 із 159 присутніх депутатів. Проти були усі 14 представників руху "Свобода та пряма демократія", а також деякі депутати з інших фракцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент наступного тижня розгляне визнання Росії терористичною державою

"Російська Федерація абсолютно не дотримується основних прав людей, атакує ключову інфраструктуру, цивільні об'єкти та намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави...Це відповідає терористичним методам", – зазначила Барбора Урбанова, член STAN.

росія (65925) тероризм (2868) Чехія (1651)


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Топ коментарі
+18
Всім притомним чехам-респект...
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16.11.2022 10:59
+10
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.11.2022 10:58
+6
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16.11.2022 11:11
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.11.2022 10:58 Відповісти
А кацапам пофігу що там визнали.
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16.11.2022 10:59 Відповісти
А Чехии на кацапов пофиг

США и этого не сделали пока
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16.11.2022 11:14 Відповісти
Всім притомним чехам-респект...
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16.11.2022 10:59 Відповісти
****** кацапам на воротник, а не вепрево колено
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16.11.2022 11:00 Відповісти
.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

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16.11.2022 11:10 Відповісти
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16.11.2022 11:11 Відповісти
Конспирологическая туфта

Если это была Х-101 в ней нет такого наведения

Сами координаты также просто посреди города точки

Не объектов каких то
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16.11.2022 11:28 Відповісти
ЧЕХАМ-РЕСПЕКТ!Помнят еще 1968..............................................
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16.11.2022 12:10 Відповісти
чехам респект и уважуха!
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16.11.2022 13:42 Відповісти
 
 