Парламент Чехії визнав терористичним режим в РФ

Парламент Чехії прийняв ухвалу, в якій визнала терористичним нинішній російський режим.

Про це повідомляє чеське видання Novinky. cz, інформує Цензор.НЕТ.

Нижня палата парламенту назвала нинішній російський режим терористичним. Зокрема, депутати засудили напади на мирне населення України та ключову енергетичну інфраструктуру країни. Також Парламент Чехії не визнає результати так званих референдумів про приєднання до Росії чотирьох окупованих областей на сході України.

За резолюцію проголосували 129 із 159 присутніх депутатів. Проти були усі 14 представників руху "Свобода та пряма демократія", а також деякі депутати з інших фракцій.

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"Російська Федерація абсолютно не дотримується основних прав людей, атакує ключову інфраструктуру, цивільні об'єкти та намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави...Це відповідає терористичним методам", – зазначила Барбора Урбанова, член STAN.