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Європарламент наступного тижня розгляне визнання Росії терористичною державою

європарламент

Європейський парламент розгляне резолюцію, у якій Російську Федерацію буде визнано терористичною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ з псиланням на "Європейську правду", про це заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи Європейської народної партії (ЄНП) із закордонних справ.

У повідомленні, розміщеному на сайті групи ЄНП, найбільшої в Європарламенті, сказано, що напередодні саміту G20 на Балі група ЄНП висловила різке несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20.

"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу - ось що означає дозволити Лаврову сісти за один стіл із рештою лідерів G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", - наводяться у повідомленні слова Юкнявічене.

Також читайте: Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста, - Резніков

"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", - наголосила Юкнявічене.

Група ЄНП відкрито засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Також читайте: Польський сенат визнав владу Росії терористичним режимом

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Автор: 

Європарламент (1054) росія (65856) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+13
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14.11.2022 14:32
+12
А Орбана назвуть пособником терористів і він заткнеться
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14.11.2022 14:34
+7
В Европарламенті рішення приймається простою більшістю, так що, Орбан, може йти за руським кораблем як і представники Угорщини.
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14.11.2022 14:37
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14.11.2022 14:32 Відповісти
Сезон 5, эпизод 10
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14.11.2022 14:35 Відповісти
який орбан буде проти
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14.11.2022 14:33 Відповісти
А Орбана назвуть пособником терористів і він заткнеться
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14.11.2022 14:34 Відповісти
В Европарламенті рішення приймається простою більшістю, так що, Орбан, може йти за руським кораблем як і представники Угорщини.
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14.11.2022 14:37 Відповісти
а ну тоді лан.
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14.11.2022 14:41 Відповісти
Гончаренко міг би зробити доповідь про ЗЛОЧІНИ в Бучі Ізюм і т д
З відео і фотоматеріалами
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14.11.2022 14:33 Відповісти
резолюція буде заблокована прорашистськими європейськими холуями
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14.11.2022 14:33 Відповісти
Да, помню мы всей группой в детсаде надували крутой импортный воздушный шарик ( кто ж знал, что такие надувают из баллона), а потом пришел злой мальчик и шарик этот лопнул. После чего добрые дети били его всей группой, особенно старались девочки. Просто им шарик сильно понравился
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14.11.2022 14:42 Відповісти
Якщо навіть і проголосують за статус Росії спонсор-тероризму від цього нічого не зміниться війна не закінчиться.
Так економіка дуже сильно в Росії буде страждати бо ніхто не буде вкладати свої інвестиції в країну терориста і вести торгівлю
Але треба зрозуміти одне що для ПУТЛЕРА НАЧХАТИ НА ЕКОНОМІКУ ВІН ХОЧЕ ВОЮВАТИ І ЙОГО НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ЗУПИНИТИ ТІЛЬКИ ЗБРОЄЮ

ПУТЛЕР 22 РОКИ НЕ ЗАЙМАВСЯ ЕКОНОМІКОЮ РОСІЇ ТОМУ САНКЦІЇ МАБУТЬ ЙОМУ НЕ ЦІКАВІ І В ЕКОНОМІЦІ ВІН РОЗУМІЄ ТІЛЬКИ ГРАБУВАТИ
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14.11.2022 14:43 Відповісти
Спочатку Європарламенту необхідно провести самоочищення, вигнати Угорщину з свого складу, лише тільки після цього розглядати різні питання, визнати Росію терористичною державою, визнати перелік держав, яки підтримують Росію, ввести нові санкції проти цих держав (Іран, Китай..). В противного випадку буде дуже багато балаканини, а результату не буде ні якого.
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14.11.2022 14:44 Відповісти
****** завадять
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14.11.2022 15:13 Відповісти
світ чмирить паРашу.. і лаврова і ***** і всіх рашистів....
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14.11.2022 15:21 Відповісти
Ну приймуть, і що далі будуть продовжувати дипломатичні відносини з країною терористкою.
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14.11.2022 15:26 Відповісти
На 9-му місяці війни???
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14.11.2022 15:47 Відповісти
а ху..у до сраки, він скаже "все идет по плану
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14.11.2022 16:50 Відповісти
А мадяри будуть проти. Мадяри, це итакі ж самі мокші, які перебралися з мокшандії в Європу.
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14.11.2022 17:01 Відповісти
Yes!!!
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14.11.2022 19:28 Відповісти
 
 