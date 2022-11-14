Європарламент наступного тижня розгляне визнання Росії терористичною державою
Європейський парламент розгляне резолюцію, у якій Російську Федерацію буде визнано терористичною державою.
Як інформує Цензор.НЕТ з псиланням на "Європейську правду", про це заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи Європейської народної партії (ЄНП) із закордонних справ.
У повідомленні, розміщеному на сайті групи ЄНП, найбільшої в Європарламенті, сказано, що напередодні саміту G20 на Балі група ЄНП висловила різке несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20.
"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу - ось що означає дозволити Лаврову сісти за один стіл із рештою лідерів G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", - наводяться у повідомленні слова Юкнявічене.
"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", - наголосила Юкнявічене.
Група ЄНП відкрито засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році.
Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.
ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.
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Так економіка дуже сильно в Росії буде страждати бо ніхто не буде вкладати свої інвестиції в країну терориста і вести торгівлю
Але треба зрозуміти одне що для ПУТЛЕРА НАЧХАТИ НА ЕКОНОМІКУ ВІН ХОЧЕ ВОЮВАТИ І ЙОГО НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ЗУПИНИТИ ТІЛЬКИ ЗБРОЄЮ
ПУТЛЕР 22 РОКИ НЕ ЗАЙМАВСЯ ЕКОНОМІКОЮ РОСІЇ ТОМУ САНКЦІЇ МАБУТЬ ЙОМУ НЕ ЦІКАВІ І В ЕКОНОМІЦІ ВІН РОЗУМІЄ ТІЛЬКИ ГРАБУВАТИ