Эрдоган настаивает на диалоге с Путиным: Иначе "последствия будут безграничны"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".

Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Каковы будут последствия изоляции РФ?" – спросил Эрдогана журналист.

"Последствия будут безграничны", - ответил Эрдоган и заверил, что Турция "прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине".

Он предостерег мир от оккупации РФ и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".

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Также Эрдоган отметил, что проявляет уважение реакции РФ на падение ракеты на территории Польши.

"Для нас важно, что Россия заявила, что не имеет к этому отношения", – сказал президент Турции.