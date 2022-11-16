Эрдоган настаивает на диалоге с Путиным: Иначе "последствия будут безграничны"
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".
Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Каковы будут последствия изоляции РФ?" – спросил Эрдогана журналист.
"Последствия будут безграничны", - ответил Эрдоган и заверил, что Турция "прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине".
Он предостерег мир от оккупации РФ и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".
Также Эрдоган отметил, что проявляет уважение реакции РФ на падение ракеты на территории Польши.
"Для нас важно, что Россия заявила, что не имеет к этому отношения", – сказал президент Турции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і не є угодою між двома урядами.
Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.
Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.
У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна.
Лякають Захід "шайтаном" аби просувати свої забаганки
Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв". Джерело:
цей старий також в маразм впав, як і біден? яка окупація московії?? поки що тільки москалі крадуть сусідні землі і весь світ якось мляво реагує....
що далі? заявить, що Україна бомбить ракетами мацакву??? ДЕБІЛ!!!