РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5527 посетителей онлайн
Новости
34 737 118

Эрдоган настаивает на диалоге с Путиным: Иначе "последствия будут безграничны"

ердоган,путін

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".

Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Каковы будут последствия изоляции РФ?" – спросил Эрдогана журналист.

"Последствия будут безграничны", - ответил Эрдоган и заверил, что Турция "прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине".

Он предостерег мир от оккупации РФ и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших".

Читайте также: Жаль, что Путин не приедет на G20, он бы много неприятного услышал, - Шольц

Также Эрдоган отметил, что проявляет уважение реакции РФ на падение ракеты на территории Польши.

"Для нас важно, что Россия заявила, что не имеет к этому отношения", – сказал президент Турции.

путин владимир (31519) россия (96057) Турция (3483) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+110
пішов би він на х-й зі своїм путіним!
показать весь комментарий
16.11.2022 11:35
+86
Йди нах#й разом зі своїм дружком.
показать весь комментарий
16.11.2022 11:36
+65
Пєрдоган іди *****
показать весь комментарий
16.11.2022 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пердогана на х*й
показать весь комментарий
16.11.2022 15:29 Ответить
Дипломатично Туреччина засвідчила: вона засудила вторгнення, але все ж відмовилася стягувати санкції і продовжує вітати російських олігархів та інших відвідувачів.

Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і не є угодою між двома урядами.

Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.

Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.

У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна.
показать весь комментарий
16.11.2022 15:37 Ответить
пердоган скоріше за все просто грает подвійну гру, алеж ввпаде з двух стільцев 100 відсотково , з таким груком, що кісток не збере
показать весь комментарий
16.11.2022 16:33 Ответить
Земля налетит на небесную ось🤡🤡🤡
показать весь комментарий
16.11.2022 16:34 Ответить
Скорее бы этого пи@ора переизбрали.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:37 Ответить
Ердоган такий хитровиє*аний, що сам себе скоро виє*е.
показать весь комментарий
16.11.2022 17:30 Ответить
Диалог с раковым карликом путиным должен выглядеть так: подошел и справа ****** ***** по уху. Именно так Премьер-Министр Великобритании Риши сунак планировал сделать на форуме G20 Сунак хотел дать карлику при всех пощечину и "бросить вызов")) разведка доложила и ***** обосравшись не поехало)
показать весь комментарий
16.11.2022 17:35 Ответить
не переговоры-а заезд ***** между булок,на бутылку собаку.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:37 Ответить
ну і нехай собі там з ним цілується в ясна, нам його прога не підходить
показать весь комментарий
16.11.2022 19:43 Ответить
Если у них мужская любовь то зачем это офишировать.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:50 Ответить
Треба визнати: Ердоган є неперевершеним майстром проходити між крапельками.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:33 Ответить
наслідки будуть безмежні Для османа росія - це Путін і тільки він. Рідна восточна деспотія. Деспот деспоту друг, товариш та брат. А те що велич друга пахне вже іншими запахами, то ніщо.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:52 Ответить
эрдоган - это проститутка политики, возомнившей себя миротворцем после того, как была оттрахана куда только можно...
показать весь комментарий
16.11.2022 23:57 Ответить
а хто рф ізольовував? весь час тільки і дзвонили їм і умовляли їх, а може ви передумаєте, а може ви не будете. вони самі себе в кут глухий загнали, самі себе до ізоляції відпрвляють. А як сказали би русскіє "Константинополь наш", та почали би Турцію бомбити, збаві Боже, тоді теж ...поставився би з повагою до їх слів, чи може сказав би "ви там уху ели?" та й врізав би у відповідь?
показать весь комментарий
17.11.2022 00:05 Ответить
Ердоган та цзі пін використовують путіна як таран, на свою користь.

Лякають Захід "шайтаном" аби просувати свої забаганки
показать весь комментарий
17.11.2022 00:59 Ответить
отето поворот! .... Окупация РФ ....

Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв". Джерело:
показать весь комментарий
17.11.2022 05:21 Ответить
"окупації роССії"???
цей старий також в маразм впав, як і біден? яка окупація московії?? поки що тільки москалі крадуть сусідні землі і весь світ якось мляво реагує....
що далі? заявить, що Україна бомбить ракетами мацакву??? ДЕБІЛ!!!
показать весь комментарий
17.11.2022 05:44 Ответить
Коментатори:Пердоган прочитав ваші коменти і замислився.Після замислився він прорве що ви і далі можете пердіти на диванчику.
показать весь комментарий
17.11.2022 06:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 